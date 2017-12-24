Главные матчи русских команд в 2017 году

Голевая перестрелка сборной с испанцами, убийство «Севильи», кошмар в Ливерпуле и другие важные игры.

Лига Европы-2016/17, 1/16 финала

«Зенит» – «Андерлехт» – 3:1

Год начался с потрясения – «Зенит» неожиданно проиграл «Андерлехту» в гостях 0:2 с жуткими косяками знаменитого новичка Ивановича, а дома, забив три безответных гола, недотерпел всего несколько минут и пропустил решающий мяч. Были разговоры о возможном повторении триумфа в Лиге Европы, но «Зенит» вылетел на первой же весенней стадии. Говорилось также, что теперь питерцы смогут свободно бороться за чемпионство, не отвлекаясь на еврокубок, но и это им не помогло. Поражение только усугубило все те проблемы, с которыми «Зенит» вступал в 2017-й год – в итоге команда снова не попала в Лигу чемпионов.

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Кубок России-2016/17, 1/4 финала

«Урал» – «Краснодар» – 3:3 (4:3 по пенальти)

«Урал» с «Краснодаром» устроили нам мини-Турцию на краснодарском стадионе, напомнив о сумасшедшем финале Лиги чемпионов «Милана» с «Ливерпулем» 12 лет назад. «Краснодар» забил три мяча уже к 33-й минуте, уральцы отыграли один до перерыва, а после – еще два. За минуту до конца основного времени Смолов не реализовал пенальти, он же не забил и в серии, которую «Краснодар» проиграл. Совершенно сумасшедшая развязка матча, который после 33-й минуты многие бросили смотреть.

«Урал» и «Краснодар» повторили сценарий стамбульского финала, Смолов не реализовал два пенальти

Кубок России-2016/17, финал

«Урал» – «Локомотив» – 0:2

Игорь Денисов, играя в опорной зоне, стал забивать не так много, как в те времена, когда располагался ближе к атаке. Но если уж забивал, то важнейшие мячи – так было в финале Кубка УЕФА девять лет назад, так получилось и в финале Кубка России в составе «Локомотива» – открыл счет за 14 минут до конца, а Миранчук его удвоил – 2:0. Впрочем, главным событием финала стало не завоевание очередного трофея Юрием Семиным и не выход восьмой на тот момент команды России в еврокубки, а драка между футболистами в добавленное время. Ари, Фарфан, Фидлер и Манучарян были удалены с поля и получили длительные дисквалификации, а бразильцу еще и досталось словесно от Романа Павлюченко.

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Кубок конфедераций-2017, 3-й тур группового этапа

Мексика – Россия – 2:1

Нашим нужна была победа, чтобы выйти в полуфинал, и поначалу все шло неплохо – Самедов открыл счет на 25-й минуте. Через пять минут сборная России пропустила от Араухо, но все равно в первом тайме смотрелась очень достойно. Задорно начали и второй тайм, но пропустили от Лосано из-за ошибки Акинфеева, а затем надежд практически не осталось после удаления Жиркова. Упрекнуть команду особо не в чем, но истерии вокруг сборной избежать все равно не удалось. А матч был одним из самых ярких на всем турнире.

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Чемпионат России-2017/18, 4-й тур

«Зенит» – «Спартак» – 5:1

Первая серьезная проверка для новой команды Роберто Манчини прошла триумфально – «Зенит» уничтожил чемпиона уже в первом тайме двумя убийственными ударами Кокорина и Ерохина, хотя «Спартак» был не так уж плох. После перерыва посыпалось – Кришито довел счет до крупного, Кузяев забил фантастический гол дальним ударом, затем Ребров забросил мяч в свои ворота – ответом на это был лишь реализованный Промесом пенальти. 53 тысячи болельщиков на стадионе «Санкт-Петербург» были в восторге, светился и Александр Кержаков, которому устроили церемонию проводов из большого футбола. Казалось, теперь-то в Питере будет построен настоящий суперклуб.

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Чемпионат России-2017/18, 7-й тур

«Спартак» – «Локомотив» – 3:4

Красно-белые еле избавились от питерского потрясения, как настигло еще одно – «Спартак» вел 1:0 до 83-й минуты в матче с ЦСКА, но в итоге проиграл. Но и на этом ужасы лета не закончились. В дерби с «Локомотивом», который уже был переигран в матче за Суперкубок, «Спартак» забил два легких гола в первом тайме, а потом остался вдесятером из-за удаления Самедова.

Казалось, 2:0 – вполне приличный запас даже при игре в меньшинстве, но с первых минут второго тайма «Спартак» прижался к своим воротам и тут же получил гол от Баринова. А потом еще три, и только Промес со своим соло сделал счет чуть менее громким – 3:4. Поражение, возможно, стало ключевым во всей чемпионской гонке – победи тогда «Спартак», сейчас бы вместо восьми очков отставал от «Локомотива» лишь на два.

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Лига чемпионов-2017/18, 3-й тур

«Спартак» – «Севилья» – 5:1

И это тоже классический «Спартак» Массимо Карреры, способный на кураже разорвать даже лучшую команду в истории Лиги Европы. В первом тайме «Спартак» и «Севилья» обменялись забитыми мячами, второй красно-белые традиционно начали с прижиманий к своим воротам, как раз тогда Комбаров выбил мяч из пустых ворот, а затем в ворота гостей по очереди обстреляли Мельгарехо, Глушаков, Луис Адриано и Промес – 5:1! В группе ЛЧ пять голов «Спартак» еще не забивал. Интересно, что в тот же день 10 лет назад Россия победила Англию в «Лужниках», а 25 лет назад «Спартак» оформил первое российское чемпионство. Отличная дата – 17 октября.

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Лига чемпионов-2017/18, 4-й тур

«Базель» – ЦСКА – 1:2

ЦСКА же третий тур Лиги чемпионов провел отвратительно, проиграв по всем статьям «Базелю». Казалось, в Швейцарии может быть еще хуже – слишком быстрой и резвой смотрелась эта команда на фоне наших вице-чемпионов. На 32-й минуте Зуффи открыл счет, останься он таким – «Базель» бы выходил напрямую уже за два тура до конца. Но красно-синие в который уже раз в этом сезоне не сдались даже при своих скудных ресурсах – во втором тайме Дзагоев сравнял счет, а Вернблум заставил замолчать тот стадион, на котором 9 лет назад сборная России уничтожила Голландию на Евро. Тогда в 2008-м эта арена, выкрашенная в оранжевое, тоже стихла надолго.

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Товарищеский матч

Россия – Испания – 3:3

Ноябрьские матчи против Аргентины и Испании вызывали серьезный интерес – было ясно, что сборная России слабее топ-команд мира, но проверить себя на их фоне очень хотелось. Игра в «Лужниках» с аргентинцами толком не получилась и больше было воспоминаний о безобразной организации выхода с трибун, зато в Санкт-Петербурге на матче против испанцев все было очень бодро. Наши смогли отыграться после 0:2 к 35-й минуте, забив красиво все три своих мяча – дважды отличился Смолов, еще раз – Миранчук. Испания же забивала с непонятных пенальти (дважды Рамос) и после ошибки нашей защиты, когда карлик Альба умудрился пробить головой. В итоге – 3:3, и пусть испанцы играли не в полную силу, наши на их фоне смотрелись вполне достойно.

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Чемпионат России-2017/18, 18-й тур

«Спартак» – «Зенит» – 3:1



Помня о питерских 1:5, Массимо Каррера перед матчем все же заявил, что и 1:0 в ответном матче его вполне устроит. Резонно – «Спартак» отставал от «Зенита» на пять очков, тут особо не до реваншей, нужно сокращать отрыв, хотя недавно он вообще составлял аж 13 баллов. Первый тайм вышел самым жгучим во всем 2017 году в РФПЛ – «Спартак» забил два отличных гола, затем пропустил в свои один, а мог и еще парочку, напряжение же зашкаливало.

Тем удивительнее, что 2:1 держались аж вплоть до 98-й минуты, когда убежавший в контратаку «Спартак» забил третий гол. Роберто Манчини пытался убедить после матча, что его команда доминировала и поражения не заслужила, но итальянца мало кто слушал – разбазарить такой отрыв от прямого конкурента надо было умудриться. На зимнюю паузу «Спартак» и «Зенит» ушли вообще вровень.

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«Ливерпуль» – «Спартак» – 7:0

Впрочем, с ужаса 2017-й год начался, кошмаром и закончился. «Спартак» приехал побеждать в Ливерпуль, но зачем-то решил это сделать слишком авантюрно – кидаясь в атаку с первых же минут на «Энфилде». Получился худший вариант для наших – «Ливерпуль» с удовольствием ввязался в любимую для себя игру и к 18-й минуте уже решил вопрос с исходом, наколотив три гола. Еще четыре влетели после перерыва – забавлялась вся знаменитая атакующая четверка Коутиньо-Фирмино-Мане-Салах.

«Спартак» же установил антирекорд для российских клубов, последний раз настолько много пропускал ЦСКА (0:6 от «Марселя»), но и это «достижение» удалось перебить. Но зато собралась команда быстро – через несколько дней в дерби красно-белым удалось разгромить красно-синих. Хотя эти 0:7 теперь, конечно, не забыть никогда.



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