Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Узнаете новых героев РПЛ в лицо? Их подарил нам 2023-й год
    Узнаете новых героев РПЛ в лицо? Их подарил нам 2023-й год
    2 Как хорошо вы ориентируетесь в плей-офф FONBET Кубка России?
    Как хорошо вы ориентируетесь в плей-офф FONBET Кубка России?
    3 В каком городе играют «Реал» и «Атлетико»? А «Бока» и «Ривер»? Тест на знание футбола и географии
    В каком городе играют «Реал» и «Атлетико»? А «Бока» и «Ривер»? Тест на знание футбола и географии

    Вернблум опять вытащил ЦСКА. Какой же он крутой!


    4.1
    Голосов: 10
    01.11.2017 01:00
    Шведский легионер принес армейцам важную победу над «Базелем».

    В первом тайме игры с «Базелем» на поле был все тот же вялый ЦСКА. Единственный гол московского клуба в октябре пришелся на игру с «Краснодаром». Все остальное время ЦСКА не забивал, проигрывал или играл скучные ничьи. Вот и сейчас команда безвольно уступала «Базелю» с минимальным счетом. Гончаренко после перерыва отправил в нападение Вернблума и выпустил на поле только вернувшегося Дзагоева. Алан сравнял счет, а Понтус принес ЦСКА три очка.

    Швед делает это уже не первый раз. Особенно ярко Вернблум помогал в нападении при Слуцком. В сезоне-2015/16 его голы дали ЦСКА три очка в матчах с «Уралом» и «Ахматом». Уже с Гончаренко полузащитник забил в гостевой игре с «Краснодаром», где ЦСКА заработал ничью. В этом сезоне Вернблум до матча с «Базелем» забивал только в гостевой игре отборочного раунда Лиги чемпионов против команды АЕК. В РФПЛ на его счету два паса в играх против «Анжи» и «СКА-Хабаровска». Теперь случился победный гол «Базелю».

    Лучше всех крутость Вернблума описал Николай Живоглядов в нашем мартовском тексте о любимых футболистах редакции. Ниже – кусок оттуда про шведского игрока ЦСКА.

    «Эта любовь началась с простого любопытства. В 2012 году в ЦСКА появился ноунеймный швед, а у меня – первый паблик вконтакте, посвященный новому Элверу Рахимичу. Шерстя по иностранным источникам, я оригинальничал с постами, дико бесился, когда кто-то их воровал, и предвкушал момент дебюта. Он настал, когда в Москву под Лигу чемпионов приехал «Реал». Понтус – в старте, я – перед телевизором и с ноутбуком, на котором строчил текстовую трансляцию. ЦСКА летел до 93-й минуты, а в записях о Вернблуме нашлось место только для желтой карточки.

    Пару раз проклянув Роналду, я смирился с поражением и потянулся выключать ноутбук. Но вдруг промерзшие «Лужники» согрелись, как на сковороде, а радостный вопль Василия Уткина заставил мой дом забыть про сон. Случился он – тот самый гол «настоящим корявым ударом», от которого мурашки до сих пор покрывают спину.

    За пять лет выступлений шведа в России его образ оброс однотипными клише – «костолом», «дровосек» и «мистер желтая карточка». Да, технический арсенал Вернблума не напичкан крутыми фишками. Да, хоккейный стиль, к которому он всех приучил, многих бесит. Но Вернблум – это проводник бешеной энергии в совокупности с желанием убивать на поле и неподкупным азартом в глазах. Этого так много в нем и так мало в остальных.

    Если бы в РФПЛ давали «Оскар» за спецэффекты, то золотая статуэтка точно бы отошла Вернблуму. Видеть, как швед рычит на собственных защитников, пихает молодежи и в подкате мчится под каждый мяч – чистый кайф. Не доработать в эпизоде до конца или выключиться из борьбы у Вернблума под запретом. Он даже играет без щитков и со спущенными гетрами, о чем вы. Вся суть шведского викинга емко уместилась в словах тренера ЦСКА Паулино Гранеро: «Настоящий чемпион, который может убить даже за проигрыш на приставке». Ребята, это вам не Кокорины».

    [poll id=1465]

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: Global Look Press, Твиттер ПФК ЦСКА
    Рейтинг: 4.1 Голосов: 10
    Рекомендуем
    Комментарии (27)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    piligrim1986
    1509519714
    молодцы, так держать
    Ответить
    Dellleone
    1509523455
    Браво Цска и Понтус не оставлять обороты а только набирать их !!! Не шагу назад !!!
    Ответить
    OfaZavr
    1509525723
    Понтус классный гол положил, так держать!
    Ответить
    kara-mba
    1509526188
    Не хотел бы я его видеть в команде сопернице!
    Ответить
    Федорыч-НН
    1509530602
    Настоящий боец, который НИКОГДА (!!!) не сдается. Действительно, "это не Кокорин". Таких бы в сборную парочку. Перетря(а)хивать это сонное царство.
    Ответить
    SunRomeS
    1509537375
    Понтус!!! Дзагоев!!! Кучаев!!! Щенинников!!! И Кучаев!!!! Браво!
    Ответить
    DeStar
    1509546553
    просто радует, что в лч спустя уже как никак 4 тура, результаты не плохие. Спартак вообще делит первое место спустя 3 тура? не смешно ли? не пвоерил бы если б сказали, да, сегодня очень сложный матч и тьфу-тьфу-тьфу спартак может и на 3-е скатиться, но будем надеяться. И цска, делит второе. но уже после 4 игр. Не плохо же? не позор уж точно
    Ответить
    R015RK
    1509614130
    Вот кто действительно похороны, но никак не Глушаков
    Ответить
    лев ливанов
    1509620984
    Взяли его,чтобы Эльму не было одиноко. В основном пасётся "около футбола". За неимением гербовой пишем на простой. И при чём тут "второй Рахимич",который широко известен только "тактическим фолом". К сожалению,со времён первого появления Тимощука в Зените,у нас опорников не было и нет.
    Ответить
    ЦСКА 3011
    1511276064
    Вот так , а брали Эльма и его в нагрузку по случайности увидев уже на месте ...
    Ответить
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+