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Вернблум опять вытащил ЦСКА. Какой же он крутой!

В первом тайме игры с «Базелем» на поле был все тот же вялый ЦСКА. Единственный гол московского клуба в октябре пришелся на игру с «Краснодаром». Все остальное время ЦСКА не забивал, проигрывал или играл скучные ничьи. Вот и сейчас команда безвольно уступала «Базелю» с минимальным счетом. Гончаренко после перерыва отправил в нападение Вернблума и выпустил на поле только вернувшегося Дзагоева. Алан сравнял счет, а Понтус принес ЦСКА три очка.

Швед делает это уже не первый раз. Особенно ярко Вернблум помогал в нападении при Слуцком. В сезоне-2015/16 его голы дали ЦСКА три очка в матчах с «Уралом» и «Ахматом». Уже с Гончаренко полузащитник забил в гостевой игре с «Краснодаром», где ЦСКА заработал ничью. В этом сезоне Вернблум до матча с «Базелем» забивал только в гостевой игре отборочного раунда Лиги чемпионов против команды АЕК. В РФПЛ на его счету два паса в играх против «Анжи» и «СКА-Хабаровска». Теперь случился победный гол «Базелю».

Лучше всех крутость Вернблума описал Николай Живоглядов в нашем мартовском тексте о любимых футболистах редакции. Ниже – кусок оттуда про шведского игрока ЦСКА.

«Эта любовь началась с простого любопытства. В 2012 году в ЦСКА появился ноунеймный швед, а у меня – первый паблик вконтакте, посвященный новому Элверу Рахимичу. Шерстя по иностранным источникам, я оригинальничал с постами, дико бесился, когда кто-то их воровал, и предвкушал момент дебюта. Он настал, когда в Москву под Лигу чемпионов приехал «Реал». Понтус – в старте, я – перед телевизором и с ноутбуком, на котором строчил текстовую трансляцию. ЦСКА летел до 93-й минуты, а в записях о Вернблуме нашлось место только для желтой карточки.

Пару раз проклянув Роналду, я смирился с поражением и потянулся выключать ноутбук. Но вдруг промерзшие «Лужники» согрелись, как на сковороде, а радостный вопль Василия Уткина заставил мой дом забыть про сон. Случился он – тот самый гол «настоящим корявым ударом», от которого мурашки до сих пор покрывают спину.

За пять лет выступлений шведа в России его образ оброс однотипными клише – «костолом», «дровосек» и «мистер желтая карточка». Да, технический арсенал Вернблума не напичкан крутыми фишками. Да, хоккейный стиль, к которому он всех приучил, многих бесит. Но Вернблум – это проводник бешеной энергии в совокупности с желанием убивать на поле и неподкупным азартом в глазах. Этого так много в нем и так мало в остальных.

Если бы в РФПЛ давали «Оскар» за спецэффекты, то золотая статуэтка точно бы отошла Вернблуму. Видеть, как швед рычит на собственных защитников, пихает молодежи и в подкате мчится под каждый мяч – чистый кайф. Не доработать в эпизоде до конца или выключиться из борьбы у Вернблума под запретом. Он даже играет без щитков и со спущенными гетрами, о чем вы. Вся суть шведского викинга емко уместилась в словах тренера ЦСКА Паулино Гранеро: «Настоящий чемпион, который может убить даже за проигрыш на приставке». Ребята, это вам не Кокорины».

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Лига чемпионов Лига чемпионов ЦСКА Вернблум Понтус
Комментарии (27)
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DOCTOR PENALTY
1509487580
Этот злой, несгибаемый, вездесущий, заводной и крайне необходимый ЦСКА Понтус.
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cska-62
1509489744
Про Вернблума написана просто чушь! Он - лучший в РФПЛ опорник, цементирующий центр поля. Играет жёстко, но не грубо, и никому пока травм не нанёс! Никому! Ну, а о его подключениях в атаку всем и так известно. И об игре центрфорвардом (по необходимости) тоже. Хотя там и не его место.
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Tim-Timmy
1509491303
При Гончаренко Понтус потерял эти звания и стал не так груб, но попрежнему очень жесткий и агресивно настроенный на игру. Понтус реально молодец, но победу в этом матче принес не он один в этом матче очень сложно выделить кого то лучшего, потому как вся команда выложилась за исключением Витиньо, очень приятно как юзают молодых им очень повезло что из-за кризиса их так быстро включают в ЛЧ некоторые пол карьеры отъигрывают так в ЛЧ и не попав, а тут сразу такой опыт. предполагаю что все будущее будет в руках этих ребят не даром им так свезло надо пользоваться моментом. Дзаге бы не сломаться опять тьфу-тьфу. Про Игоря промолчу обычный матч все как обычно спас все что было, благо журналисты хоть сегоня не написали про его серию. Головин опять сегодня моногое провернул в центре. Марио тоже красавец, дай то бог стать основным в сборным и мне будет сразу спокойно за праву бровку зная что там все тип-топ. Браво парни! Торжество характера! Браво ЦСКА! Браво фанатка которую только и было слышно, 12 игрок, ЛУЧШИЕ!
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docndoc
1509495846
Будучи болелой Спартака, я продолжаю считать Вернблума тем ещё костоломом, это действительно так.. Но... Я считаю, что любая команда, имеющая в своём составе хоть пяток игроков, играющих с такой страстью и так заряженных на победу в любой ситуации, была бы непобедима на любом уровне. Когда Спартак выигрывает по ходу матча у ЦСКА, я боюсь только одного игрока у коней - этого буйного шведа. Армейцев - с победой!
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igormaddog
1509499020
Вернблум и Дзагоев сделали игру и подарили надежду на выход из группы!!!Всех с победой!!!
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prtcs
1509506519
Что мешает дома так играть? С победой!
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Dgad
1509514517
Армейцы молодцы, подарили мне праздник,) А Понтус настоящий солдат, боец которых сейчас очень мало в футболе.
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Pro100Kid
1509518595
Согласен с автором на 100%,что Вернблум боец до мозга костей и всегда доигрывает эпизод,в отличие, от того же Витиньо, который откровенно недорабатывает, особенно, минуты с 70,когда устает.
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Silicium
1509519106
Достойно сыграно, но и упущено немало. У армейцев хорошая обойма приличных игроков, которых от мастера победы отличает отсутствие того самого милисекундного сосредоточения перед завершающим ударом, который продемонстрировал Дзагоев. А Понтусу так вообще монумент положен со словами "Ни шагу назад, отступать некуда, позади Акинфеев!"
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Dellleone
1509523455
Браво Цска и Понтус не оставлять обороты а только набирать их !!! Не шагу назад !!!
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