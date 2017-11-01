Вернблум опять вытащил ЦСКА. Какой же он крутой!

В первом тайме игры с «Базелем» на поле был все тот же вялый ЦСКА. Единственный гол московского клуба в октябре пришелся на игру с «Краснодаром». Все остальное время ЦСКА не забивал, проигрывал или играл скучные ничьи. Вот и сейчас команда безвольно уступала «Базелю» с минимальным счетом. Гончаренко после перерыва отправил в нападение Вернблума и выпустил на поле только вернувшегося Дзагоева. Алан сравнял счет, а Понтус принес ЦСКА три очка.

Швед делает это уже не первый раз. Особенно ярко Вернблум помогал в нападении при Слуцком. В сезоне-2015/16 его голы дали ЦСКА три очка в матчах с «Уралом» и «Ахматом». Уже с Гончаренко полузащитник забил в гостевой игре с «Краснодаром», где ЦСКА заработал ничью. В этом сезоне Вернблум до матча с «Базелем» забивал только в гостевой игре отборочного раунда Лиги чемпионов против команды АЕК. В РФПЛ на его счету два паса в играх против «Анжи» и «СКА-Хабаровска». Теперь случился победный гол «Базелю».

Лучше всех крутость Вернблума описал Николай Живоглядов в нашем мартовском тексте о любимых футболистах редакции. Ниже – кусок оттуда про шведского игрока ЦСКА.

«Эта любовь началась с простого любопытства. В 2012 году в ЦСКА появился ноунеймный швед, а у меня – первый паблик вконтакте, посвященный новому Элверу Рахимичу. Шерстя по иностранным источникам, я оригинальничал с постами, дико бесился, когда кто-то их воровал, и предвкушал момент дебюта. Он настал, когда в Москву под Лигу чемпионов приехал «Реал». Понтус – в старте, я – перед телевизором и с ноутбуком, на котором строчил текстовую трансляцию. ЦСКА летел до 93-й минуты, а в записях о Вернблуме нашлось место только для желтой карточки.

Пару раз проклянув Роналду, я смирился с поражением и потянулся выключать ноутбук. Но вдруг промерзшие «Лужники» согрелись, как на сковороде, а радостный вопль Василия Уткина заставил мой дом забыть про сон. Случился он – тот самый гол «настоящим корявым ударом», от которого мурашки до сих пор покрывают спину.

За пять лет выступлений шведа в России его образ оброс однотипными клише – «костолом», «дровосек» и «мистер желтая карточка». Да, технический арсенал Вернблума не напичкан крутыми фишками. Да, хоккейный стиль, к которому он всех приучил, многих бесит. Но Вернблум – это проводник бешеной энергии в совокупности с желанием убивать на поле и неподкупным азартом в глазах. Этого так много в нем и так мало в остальных.

Если бы в РФПЛ давали «Оскар» за спецэффекты, то золотая статуэтка точно бы отошла Вернблуму. Видеть, как швед рычит на собственных защитников, пихает молодежи и в подкате мчится под каждый мяч – чистый кайф. Не доработать в эпизоде до конца или выключиться из борьбы у Вернблума под запретом. Он даже играет без щитков и со спущенными гетрами, о чем вы. Вся суть шведского викинга емко уместилась в словах тренера ЦСКА Паулино Гранеро: «Настоящий чемпион, который может убить даже за проигрыш на приставке». Ребята, это вам не Кокорины».

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