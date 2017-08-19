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    Как «Спартак» опять проиграл и отказался от амбиций. Репортаж «Бомбардира»


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    Голосов: 8
    19.08.2017 22:10
    У Массимо Карреры большие проблемы, но болельщики полностью на его стороне. Корреспондент «Бомбардира» посмотрел на очередное поражение красно-белых и зафиксировал спокойствие их главного тренера.

    На стороне Карреры

    К игре седьмого тура Премьер-лиги против «Локомотива» Массимо Каррера подходил в достаточно сложной обстановке. Разгром в Санкт-Петербурге, поражение от ЦСКА и отсутствие усиления, которое должно было вывести клуб на новый уровень, – лишь часть проблем, дополнявшихся разговорами о возможном переделе влияния внутри клуба.

    Не отнять у Массимо было одного – поддержки болельщиков. Фанаты красно-белых приехали на летний субботний матч «Спартака» из многих городов России, и одни из самых популярных тем для надписей и изображений на футболках были связаны с итальянским специалистом, подарившим спартаковцам в прошлом году мечту. Портреты тренера с надписью Grazie, хэштег #ForzaMassimo и заряды «A tutti! Avanti! Massimo Carrera!» – в новом сезоне «Открытие Арена» заговорила по-итальянски.

    Несмотря на трудности «Спартака» в пост-чемпионском сезоне, фанаты красно-белых поддержали Карреру на матче с «Локомотивом» огромнейшим баннером с фотографией тренера и текстовыми плакатами «Массимо один из нас», растянутыми множеством зрителей на фанатской трибуне.

    Два ключевых тактических решения тренера на этот матч: оставить в запасе Фернандо и Джикию. Первый провел очень слабую игру против ЦСКА, а второй, вероятно, был менее готов к верховой борьбе против игроков «Локомотива», чем Боккетти.

    Тайм Промеса

    При Семине очень круто раскрылся Мануэль Фернандеш, ведущий игру «Локомотива» в центре поля. А его финт «марсельская юла», после которого последовала отличная передача на Миранчука, вызвал в первом тайме восхищение даже у болельщиков «Спартака».

    В первом тайме «Локомотив» играл хорошо, о чем после матча скажет Семин, но «железнодорожники» ничего не могли противопоставить исполнительскому мастерству Квинси Промеса.

    В матче с ЦСКА Промеса просматривали скауты дортмундской «Боруссии», но вынесли вердикт: игрок, сникающий в важных матчах, немецкой команде не нужен. Возможно, они выбрали неправильное время? Квинси выдал из-под плотной опеки две потрясающие голевые передачи на Глушакова и Луиса Адриано, и после 2:0 к 43-й минуте казалось, что Промес уже сделал эту игру.

    Но на самом деле все только начиналось. И на перерыв с верами в собственные силы ушел именно «Локомотив» – к хорошей игре красно-зеленых добавилось бестолковое удаление Самедова, получившего вторую желтую за симуляцию.

    Матч Фернандеша

    А после перерыва «Спартак» встал. Точно так же, как во втором тайме в матче против «Динамо», в игре против «Зенита» и после 80-й минуты в дерби с ЦСКА. Чтобы отквитать один мяч, «Локомотиву» потребовалось не больше нескольких минут – Баринов забил после подачи Фернандеша с углового. Чуть позже Фернандеш ассистировал уже с игры – передачу с фланга замкнул на дальней штанге одинокий Алексей Миранчук.

    Камбек завершился к 83-й минуте – «Локомотиву» удалась быстрая голевая контратака, с передачи Фарфана Коломейцев переиграл Селихова, после чего болельщики красно-белых стали покидать стадион, не дожидаясь финального свистка. «Не такой чемпионской игры мы ждали!» – вот что можно было услышать на трибунах.

    Ману Фернандеш (безусловно, лучший игрок матча) чуть позже забил и четвертый гол «Локомотива» дальним ударом. После этого людей на трибунах было не остановить – стадион еще до окончания компенсированного времени опустел приблизительно на две трети. Лишь гол Промеса в самой концовке матча удержал некоторых болельщиков, досрочно отправившихся к выходу в знак протеста против своей команды.

    Несмотря на то, что в семи матчах на старте сезона «Спартак» смог выиграть только дважды, и проиграл все матчи лидерам, Каррера проблем не видит. «Это футбол!» –несколько раз повторил на послематчевой пресс-конференции Массимо, объяснив поражение от «Локомотива» удалением, после которого баланс игры был потерян. Сможет ли итальянец вернуть этот баланс в ближайшее время к важным матчам чемпионата и Лиге Чемпионов? Или того – чемпионского – «Спартака» больше нет? Ответы на эти вопросы мы получим в ближайшем будущем. Главное, что болельщики верят в Массимо Карреру, и то, что история побед не закончилась, а только начинается.

    «Чем похожи «Спартак» и такси?». Как соцсети реагируют на огненный матч «Спартака» и «Локо»

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: Твиттер
    Рейтинг: 2 Голосов: 8
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    Комментарии52
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      Рейтинг: +72

      D'achkov 22 августа 2017, 12:59

      ура пацаны спартак вернулся

      0
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      Рейтинг: +5059

      filosof sparty 20 августа 2017, 14:26

      Что вообще за бредятина!? Кто сдал амбиции?))) до самой последней секунды боролись и чувствовалось , что ещё можно спасти матч! Какие нах две трети ушли!??? Справедливости ради, автор почему то не заметил, что играли обоюдоостро, что одно удаление игру сломало, а второе почему-то не состоялось( Миранчук). Игра была просто огонь, просто не повезло! Но Комарова нужно конечно менять... ВСЕ ЧЕТЫРЕ МЯЧА из под него лично или с его зоны забито!!!

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      Рейтинг: +238

      spar57 20 августа 2017, 13:22

      Все победы у Спартака впереди. Игра у команды, всё-таки есть и по игре Спартак проиграл только Зениту. С ЦСКА и Локо вели в счёте и не проигрывали по игре, но не смогли удержать преимущество. Будем надеяться, что в скором спартаковцы выправят положение.

      1
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      Рейтинг: +5059

      filosof sparty > spar57 20 августа 2017, 14:14

      Абсолютно согласен

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      Рейтинг: +979

      TUMS > spar57 20 августа 2017, 16:28

      Выигрывает сильнейший...

      0
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      Рейтинг: +191

      Juic > spar57 20 августа 2017, 22:06

      "- Какое самое главное событие в моей жизни?
      - Самое главное событие в вашей жизни впереди!"
      ЕВПОЧЯ ;))))

      -1
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      Рейтинг: +3795

      serppion 20 августа 2017, 11:25

      Вся наша сборная - это одиннадцать Самедовых, Комбаровых и Глушаковых. Тормознутых неумех, хамоватых, наевшихся футболом и ни к чему не стремящихся. Разгонять надо подобных "академиков".

      0
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      Рейтинг: -4772

      карасевщина 20 августа 2017, 11:08

      амбиций у лестера не может быть

      -1
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      Рейтинг: +5444

      Приус 20 августа 2017, 09:34

      По вчерашней игре и похвалить некого.

      8
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      Рейтинг: +3795

      serppion > Приус 20 августа 2017, 11:18

      Не согласен. Промес до последней минуты был бойцом. Единственный, кто не сдавался.

      4
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      Рейтинг: +2460

      Аид666 > Приус 22 августа 2017, 06:02

      Промес на заднюю точку посадил всю оборону Локомотива и заколотил 3 гол... Отдувался за всю команду.

      1
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      Рейтинг: +5444

      Приус > serppion 22 августа 2017, 08:18

      Согласен, сглазить боюсь

      8
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      Рейтинг: +5444

      Приус > Аид666 22 августа 2017, 08:19

      Голешник, что надо плюс две передачи

      8
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      Рейтинг: +4729

      СШГЭС 20 августа 2017, 09:16

      Если действительно амбиций на сезон нет, нужно использовать время с толком и строить другую команду у которой будут амбиции.

      9
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      Рейтинг: -10

      Строгино_88 20 августа 2017, 09:10

      Ещенко провалил все(.
      Да и судья игру сделал конечно этим удалением

      -1
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      Рейтинг: +7536

      Сибирь за Спартак 20 августа 2017, 08:45

      Коллеги, а какая захватывающая игра была! Кто еще, кроме наших, может устроить ЗРЕЛИЩЕ?

      16
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      Рейтинг: +57

      Алек_Ага > Сибирь за Спартак 20 августа 2017, 10:57

      Это был его Величество ФУТБОЛ!

      3
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      Рейтинг: +233

      igormaddog 20 августа 2017, 08:41

      Да в этом вся суть болельщиков мясо!!!Поливать грязью свой клуб!!!Не нравятся болейте за Кайрат(Москва)!Удачи вам!!!

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