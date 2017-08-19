Как «Спартак» опять проиграл и отказался от амбиций. Репортаж «Бомбардира»

На стороне Карреры

К игре седьмого тура Премьер-лиги против «Локомотива» Массимо Каррера подходил в достаточно сложной обстановке. Разгром в Санкт-Петербурге, поражение от ЦСКА и отсутствие усиления, которое должно было вывести клуб на новый уровень, – лишь часть проблем, дополнявшихся разговорами о возможном переделе влияния внутри клуба.

Не отнять у Массимо было одного – поддержки болельщиков. Фанаты красно-белых приехали на летний субботний матч «Спартака» из многих городов России, и одни из самых популярных тем для надписей и изображений на футболках были связаны с итальянским специалистом, подарившим спартаковцам в прошлом году мечту. Портреты тренера с надписью Grazie, хэштег #ForzaMassimo и заряды «A tutti! Avanti! Massimo Carrera!» – в новом сезоне «Открытие Арена» заговорила по-итальянски.

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Несмотря на трудности «Спартака» в пост-чемпионском сезоне, фанаты красно-белых поддержали Карреру на матче с «Локомотивом» огромнейшим баннером с фотографией тренера и текстовыми плакатами «Массимо один из нас», растянутыми множеством зрителей на фанатской трибуне.

Два ключевых тактических решения тренера на этот матч: оставить в запасе Фернандо и Джикию. Первый провел очень слабую игру против ЦСКА, а второй, вероятно, был менее готов к верховой борьбе против игроков «Локомотива», чем Боккетти.

Тайм Промеса

При Семине очень круто раскрылся Мануэль Фернандеш, ведущий игру «Локомотива» в центре поля. А его финт «марсельская юла», после которого последовала отличная передача на Миранчука, вызвал в первом тайме восхищение даже у болельщиков «Спартака».

В первом тайме «Локомотив» играл хорошо, о чем после матча скажет Семин, но «железнодорожники» ничего не могли противопоставить исполнительскому мастерству Квинси Промеса.

В матче с ЦСКА Промеса просматривали скауты дортмундской «Боруссии», но вынесли вердикт: игрок, сникающий в важных матчах, немецкой команде не нужен. Возможно, они выбрали неправильное время? Квинси выдал из-под плотной опеки две потрясающие голевые передачи на Глушакова и Луиса Адриано, и после 2:0 к 43-й минуте казалось, что Промес уже сделал эту игру.

Но на самом деле все только начиналось. И на перерыв с верами в собственные силы ушел именно «Локомотив» – к хорошей игре красно-зеленых добавилось бестолковое удаление Самедова, получившего вторую желтую за симуляцию.

Матч Фернандеша

А после перерыва «Спартак» встал. Точно так же, как во втором тайме в матче против «Динамо», в игре против «Зенита» и после 80-й минуты в дерби с ЦСКА. Чтобы отквитать один мяч, «Локомотиву» потребовалось не больше нескольких минут – Баринов забил после подачи Фернандеша с углового. Чуть позже Фернандеш ассистировал уже с игры – передачу с фланга замкнул на дальней штанге одинокий Алексей Миранчук.

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Камбек завершился к 83-й минуте – «Локомотиву» удалась быстрая голевая контратака, с передачи Фарфана Коломейцев переиграл Селихова, после чего болельщики красно-белых стали покидать стадион, не дожидаясь финального свистка. «Не такой чемпионской игры мы ждали!» – вот что можно было услышать на трибунах.

Ману Фернандеш (безусловно, лучший игрок матча) чуть позже забил и четвертый гол «Локомотива» дальним ударом. После этого людей на трибунах было не остановить – стадион еще до окончания компенсированного времени опустел приблизительно на две трети. Лишь гол Промеса в самой концовке матча удержал некоторых болельщиков, досрочно отправившихся к выходу в знак протеста против своей команды.

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Несмотря на то, что в семи матчах на старте сезона «Спартак» смог выиграть только дважды, и проиграл все матчи лидерам, Каррера проблем не видит. «Это футбол!» –несколько раз повторил на послематчевой пресс-конференции Массимо, объяснив поражение от «Локомотива» удалением, после которого баланс игры был потерян. Сможет ли итальянец вернуть этот баланс в ближайшее время к важным матчам чемпионата и Лиге Чемпионов? Или того – чемпионского – «Спартака» больше нет? Ответы на эти вопросы мы получим в ближайшем будущем. Главное, что болельщики верят в Массимо Карреру, и то, что история побед не закончилась, а только начинается.

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