Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    «Локомотив» выиграл Кубок России. Уже в седьмой раз


    4
    Голосов: 1
    02.05.2017 20:51
    «Локомотив» – обладатель Кубка России-2016/17, этот трофей он выиграл в седьмой раз в своей истории. «Бомбардир» вспоминает, чем запомнились прошлые победные финалы.

    Финал-1996

    «Спартак» – «Локомотив» – 2:3

    Матч на стадионе «Динамо» собрал всего 20 тысяч зрителей, но финал получился классным – сразу четыре гола было забито первые 45 минут, правда, половина из них с пенальти, а еще защитник «Спартака» Липко чуть ли не с центра поля поразил ворота Овчинникова. 2:2 после первого тайма, матч катился к дополнительному времени, но красно-белые проспали подключение защитника Юрия Дроздова, который через три года сдержит самого Андрея Шевченко в легендарной игре Россия – Украина. Тогда же, в 96-м, Дроздов забил решающий гол, и «Локомотив» выиграл свой первый Кубок России.

    Финал-1997

    «Локомотив» – «Динамо» – 2:0

    Спустя год решающая битва за трофей прошла на маленьком стадионе «Торпедо» и собрала всего 13800 зрителей. «Локо» и «Динамо» впервые за всю историю отечественного футбола пересеклись в финале Кубка. «Локомотив» забил по голу в каждом из таймов (Смирнов, Харлачев), а в конце игры случилась массовая драка с участием даже запасных игроков. Андрея Кобелева выгнали с поля, а «Локо» спокойно доиграл встречу в большинстве и отправился праздновать второй выигранный трофей.

    Финал-2000

    «Локомотив» – ЦСКА – 3:2

    И снова в финале «Локомотив» переиграл столичную команду, на этот раз повержен был ЦСКА. Евсеев и Семак забили по голу еще до перерыва, а до овертайма дошли уже в неполных составах – в первом тайме был удален армеец Боков, во втором – Лоськов. Булыкин и Цымбаларь отличились за «Локомотив» в дополнительное время, ЦСКА же сподобился лишь на гол Корнаухова на самой последней минуте. Есть третий трофей Юрия Семина!

    Финал-2001

    «Локомотив» – «Анжи» – 1:1 (по пенальти 4:3)

    В основное и в дополнительное время Семин побеждал, пришлось потрепать нервы и в серии пенальти. Присутствовавшие на матче всего восемь тысяч зрителей увидели настоящую драму – на 90-й минуте счет открыл Сирхаев, а на четвертой добавленной его сравнял Джанашия. «Анжи» такой стресс постарался пережить в овертайме, но уже в серии пенальти нервы игроков «Локо» оказались крепче. Удар Чугайнова взял вратарь, но у махачкалинцев не забили Акаев и Рахимич, так что «Локомотив» снова выиграл Кубок.

    Финал-2007

    «Москва» – «Локомотив» – 0:1

    Пятую победу в истории «Локомотива» добывал уже Анатолий Бышовец. «Москва» Леонида Слуцкого была тяжелейшим соперником для любого из клубов РФПЛ в то время, но красно-зеленые все-таки переиграли его, хотя тянуть пришлось до овертайма. Единственный гол на счету О’Коннора на 103-й минуте. Кстати, на игре присутствовало целых 45 тысяч болельщиков, которые на этот раз уместились в «Лужниках».

    Финал-2015

    «Локомотив» – «Кубань» – 3:1

    Возглавлявший «Кубань» Леонид Кучук встретился против команды, которую в 2014 году едва не привел к чемпионству. Счет в астраханском финале открыл Игнатьев, ныне выступающий за «Локо», однако Ньясс забил ответный мяч, а в овертайме сначала отличился Буссуфа, а потом чудо-гол удался Миранчуку. Карьера Кучука в «Кубани» завершилась, а Игорь Черевченко поработал в «Локомотиве» еще один сезон.

    Финал-2017

    «Урал» – «Локомотив» – 0:2

    Матч в Сочи не получился суперзрелищным, а пустые места на стадионе «Фишт» слишком сильно бросались в глаза. Фанаты «Локомотива» пробили самый массовый выезд в истории клуба – сразу семь тысяч болельщиков отправились поддержать команду в борьбе за престижный трофей. «Урал» ничего интересного в решающей игре не показал, соперник же был гораздо острее и сначала открыл счет благодаря рикошету после удара Игоря Денисова, а потом снова крутое соло исполнил Алексей Миранчук. Матч был омрачен крупной дракой, которая состоялась за несколько секунд до финального свистка, а затем и четырьмя красными карточками. Юрий Семин, между тем, выиграл пятый Кубок России в своей карьере.

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: ФК «Локомотив»
    Рейтинг: 4 Голосов: 1
    Рекомендуем
    Комментарии26
    ...
    • ...
      Рейтинг: +286

      Cant Stop 4 мая 2017, 15:30

      Убогий клуб , убогий движ, на Ленинградке ты стоиш!! а в голове один мотив, опять сосёт Лохомотив!

      -3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +383

      VASoMeat 3 мая 2017, 12:46

      Болел паравоза с победой!!!надеюсь в европе не оконфузятся!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5904

      mialkov 3 мая 2017, 08:20

      Поздравляю Локо и его болельщиков с Кубком!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +677

      vodomut 3 мая 2017, 07:50

      с такой игрой в Европу?

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +286

      Cant Stop 3 мая 2017, 07:27

      АРи как крыса из под тишка налетает... и убегает ... позор

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1557

      Mahone 3 мая 2017, 05:51

      Молодцы!!!!!!!!! дорога в европу

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1658

      KalterJax > Mahone 3 мая 2017, 10:30

      Спасибо! сами очень хотели и получилось!

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2460

      Аид666 3 мая 2017, 05:16

      Поздравляю! Молодцы!

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1658

      KalterJax > Аид666 3 мая 2017, 10:30

      Спасибо!

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +767

      Petrak86 3 мая 2017, 05:07

      Локо с заслуженной победой! Урал тоже поздравляю, финал кубка для них тоже большое достижение! Но справедливости ради в ЛЕ у Локомотива шансов побольше, чем у Урала! Думаю, теперь Локо расслабится в оставшихся играх, т.к задача на сезон (попадание в еврокубки) выполнена :)

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +17971

      арейская 3 мая 2017, 04:51

      Не поняла, четвёртая красная, кому? Там такая куча-мала была, что и не сообразишь сразу. А "Локо", конечно-же, с победой в Кубке, хотя и вполне была предсказуема

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4293

      Zubo 3 мая 2017, 02:36

      Теперь понятно почему Урал получил три красных карточки в Питере ?

      1
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11