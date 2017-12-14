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    Фанаты «Милана» заставили Доннарумму плакать. В чем дело?


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    Голосов: 4
    14.12.2017 13:00
    Болельщики требуют его ухода. Мино Райола очень рад.

    Что случилось?

    Болельщики «Милана» во время матча 1/8 финала Кубка Италии против «Вероны» вывесили баннер в адрес голкипера Джанлуиджи Доннаруммы с требованием покинуть клуб. «Моральное насилие – это зарплата в шесть миллионов евро в год и подписание брата-паразита? Наше терпение лопнуло, убирайся!» – написали фанаты «россонери».

    В перерыве игры камеры зафиксировали эмоции Доннаруммы: он не выдержал давления со стороны болельщиков и расплакался. Голкипера успокаивал капитан «Милана» Леонардо Бонуччи.

    Почему болельщики недовольны?

    Частично из-за самого Доннаруммы, частично – из-за его агента Мино Райолы. Так, несколько дней назад Райола попросил руководство «Милана» аннулировать контракт Доннаруммы с клубом из-за давления на игрока. Сам же вратарь направил руководству клуба письмо, в котором заявил, что испытывает психологическое давление.

    Спортивный директор «Милана» Массимо Мирабелли уверен, что все проблемы идут от Райолы:

    «Доннарумма – замечательный парень, я говорил чуть раньше. В разговоре со мной он подтвердил, что не собирается уходить из клуба. Возможно, есть один человек, который горит желанием все организовать это таким образом, но мы будем следовать только интересам «Милана».

    Болельщики? Мы понимаем их недовольство, но им не следует подвергать подобным нападкам собственных футболистов. Это не вина Доннаруммы, мы должны поддержать его, потому что он является частью клуба. Мы должны защитить его, поскольку знаем, откуда все гниет».

    Отметим, что минувшим летом Доннарумма подписал с «Миланом» новый контракт до 2021 года.

    Зачем это Райоле?

    Все просто: агент всегда ищет прибыли. На переходе Доннаруммы в топовый европейский клуб Райола может поднять огромные комиссионные, поэтому он ищет варианты трудоустройства для Джанлуиджи – как в Италии, так и за ее пределами.

    Несколько дней назад появилась информация, что Райола уже ведет переговоры с представителями «ПСЖ». Французский гранд готов выложить за 18-летнего голкипера 50 миллионов евро, но «Милан» попросит минимум 70.

    Помимо предложения от «ПСЖ», у Доннаруммы существует вариант с «Ювентусом», но он уже ответил на запрос туринцев отказом. Похоже, наследник Буффона вообще не собирается играть за другую итальянскую команду:

    «Я остался, потому что «Милан» – это мой дом. По этой причине я решил, что нужно остаться здесь.

    Переход в «Интер»? Этого никогда не случится! Что касается разговоров про «Ювентус», у меня контракт с «Миланом», который действует еще четыре года».

    Слова

    Ситуацию с Доннаруммой прокомментировал новый главный тренер «Милана» Дженнаро Гаттузо:

    «Джиджи не говорил мне о своем желании уйти. Если бы он сделал это, все было бы иначе. Я не собираюсь говорить о Мино Райоле, так как я каждый день вижу и разговариваю с Доннаруммой. Мне неизвестно, настраивает Мино игроков против клуба или нет.

    Что касается его будущего, то мне становится страшно за Доннарумму. Люди готовы сделать из него какого-то монстра, чего он явно не заслуживает.

    Хорошо, что сегодня его освистывали всего девять тысяч человек. Представьте, что могло бы быть, если бы это было 50 тысяч».

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: SempreMilan
    Рейтинг: 3 Голосов: 4
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    Комментарии11
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      Рейтинг: +548

      El_Chori 28 мая 2018, 17:04

      Меняй агента, какие проблемы? Неужели непонятно, что с Мино в милане не останешься?

      0
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      Рейтинг: +28

      Ferdinand_rus 16 декабря 2017, 00:16

      Эх..глупый мальчишка. И похоже его родители совсем не против общения с толстяком Мино. Тем хуже для него. Доннаруме следовало бы уяснить, что не все в нынешнем футболе меряется валютой...
      Прочитал тут давеча биографию Евсеева. Вадик в 13 лет ушел из школы "Динамо" в школу "Локо" после того как его не взяли на футбольный турнир во Францию. Обозлился и ушел, принял решение. А тут малый плачет что его тритируют. Основной вратарь великого Милана. Смех да и только. Обмельчали футболисты

      2
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      Рейтинг: +63

      Hugo Lloris 15 декабря 2017, 22:09

      пусть остается и болельщики его полюбят

      0
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      Рейтинг: +24406

      DOCTOR PENALTY 15 декабря 2017, 19:56

      Вот что бывает, когда забывают про нас, болельщиков. В футболе нет мелочей!

      0
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      Рейтинг: +369

      rossonero666 15 декабря 2017, 17:11

      Как трансферное окно та же санта барбара. А решение очень простое - руководству Милана надо конкретно с ним базарить. Если хочет ли он сам играть за Милан отказывайся от услуг этой жирной мрази. Если нет то продавать пока за него нормально дают. И забыть. Как раз можно за счёт него уладить проблемы с ФФП. А кипера можно и другого найти. Перина например и Плиццари поднатаскать

      0
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      Рейтинг: +25031

      bset 14 декабря 2017, 20:47

      Переходить или не переходить - это уже другой вопрос. Вот от агента надо отказаться - это факт.

      3
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      Рейтинг: +100995

      zigbert 14 декабря 2017, 17:50

      Откровенно жаль кипера.

      1
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      Рейтинг: +381

      Portoz 14 декабря 2017, 15:44

      Уйдет значит

      1
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      Рейтинг: +1163

      Karpathian 14 декабря 2017, 15:43

      Райолу надо током бить.

      3
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      Рейтинг: +217

      Rivaldo88 14 декабря 2017, 15:42

      Неважно перейдёт или нет в другой клуб.. Эта ситуация - переломный момент в его карьере. Если выдержит нагрузку, сможет и в дальнейшем бороться с неприятностями и прочим негативом - качества победителей, топ-игроков. Всем нелегко, особенно в таком возрасте с такими денежными оборотами и славой. Здесь правильный вариант только один - так как пожелает и выберет он сам, а если всё "сварит" Райола, то вероятность того, что мы увидим новую легенду будет понемногу рассеиваться. Удачи ему с правильным выбором!

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