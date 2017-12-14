Фанаты «Милана» заставили Доннарумму плакать. В чем дело?

Болельщики требуют его ухода. Мино Райола очень рад.

Что случилось?

Болельщики «Милана» во время матча 1/8 финала Кубка Италии против «Вероны» вывесили баннер в адрес голкипера Джанлуиджи Доннаруммы с требованием покинуть клуб. «Моральное насилие – это зарплата в шесть миллионов евро в год и подписание брата-паразита? Наше терпение лопнуло, убирайся!» – написали фанаты «россонери».

В перерыве игры камеры зафиксировали эмоции Доннаруммы: он не выдержал давления со стороны болельщиков и расплакался. Голкипера успокаивал капитан «Милана» Леонардо Бонуччи.

twit text — AC Milan Brasil (@ACMilan_Brasil) 13 декабря 2017 г.

Почему болельщики недовольны?

Частично из-за самого Доннаруммы, частично – из-за его агента Мино Райолы. Так, несколько дней назад Райола попросил руководство «Милана» аннулировать контракт Доннаруммы с клубом из-за давления на игрока. Сам же вратарь направил руководству клуба письмо, в котором заявил, что испытывает психологическое давление.

Спортивный директор «Милана» Массимо Мирабелли уверен, что все проблемы идут от Райолы:

«Доннарумма – замечательный парень, я говорил чуть раньше. В разговоре со мной он подтвердил, что не собирается уходить из клуба. Возможно, есть один человек, который горит желанием все организовать это таким образом, но мы будем следовать только интересам «Милана». Болельщики? Мы понимаем их недовольство, но им не следует подвергать подобным нападкам собственных футболистов. Это не вина Доннаруммы, мы должны поддержать его, потому что он является частью клуба. Мы должны защитить его, поскольку знаем, откуда все гниет».

Отметим, что минувшим летом Доннарумма подписал с «Миланом» новый контракт до 2021 года.

Зачем это Райоле?

Все просто: агент всегда ищет прибыли. На переходе Доннаруммы в топовый европейский клуб Райола может поднять огромные комиссионные, поэтому он ищет варианты трудоустройства для Джанлуиджи – как в Италии, так и за ее пределами.

twit text — Halkbet (@halkbet_eng) December 14, 2017

Несколько дней назад появилась информация, что Райола уже ведет переговоры с представителями «ПСЖ». Французский гранд готов выложить за 18-летнего голкипера 50 миллионов евро, но «Милан» попросит минимум 70.

Помимо предложения от «ПСЖ», у Доннаруммы существует вариант с «Ювентусом», но он уже ответил на запрос туринцев отказом. Похоже, наследник Буффона вообще не собирается играть за другую итальянскую команду:

«Я остался, потому что «Милан» – это мой дом. По этой причине я решил, что нужно остаться здесь. Переход в «Интер»? Этого никогда не случится! Что касается разговоров про «Ювентус», у меня контракт с «Миланом», который действует еще четыре года».

Слова

Ситуацию с Доннаруммой прокомментировал новый главный тренер «Милана» Дженнаро Гаттузо:

«Джиджи не говорил мне о своем желании уйти. Если бы он сделал это, все было бы иначе. Я не собираюсь говорить о Мино Райоле, так как я каждый день вижу и разговариваю с Доннаруммой. Мне неизвестно, настраивает Мино игроков против клуба или нет. Что касается его будущего, то мне становится страшно за Доннарумму. Люди готовы сделать из него какого-то монстра, чего он явно не заслуживает. Хорошо, что сегодня его освистывали всего девять тысяч человек. Представьте, что могло бы быть, если бы это было 50 тысяч».