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    «В домашней игре все увидят другой «Зенит». Луческу сдержал обещание, но вылетел из Лиги Европы


    3.4
    Голосов: 5
    23.02.2017 22:59
    Проиграв 0:2 в Бельгии, «Зенит» едва не разгромил «Андерлехт» в домашнем матче, но пропустил трагичный гол в добавленное время и покинул еврокубки за неделю до весны.

    По сравнению с жутким матчем в Бельгии Мирча Луческу решился на три перестановки: Ивановича сменил Анюков, Эрнани уступил место Маурисио, а Данни вышел вместо Шатова. Заявление Эрнани о возможной победе в Лиге Европы обсмеяли все кому не лень – пройдите, мол, сначала «Андерлехт» после 0:2. Сам же дорогостоящий новичок со скамейки наблюдал за тем, как его одноклубники попытались сделать первый шаг к тому, чтоб этот грандиозный прогноз сбылся.

    «Зенит» сегодня и правда предстал совсем другим: мощным, страстным, скоростным и, наконец-то, умеющим добиваться своего. На его фоне бельгийцы выглядели как аутсайдер РФПЛ и не сподобились ни на один даже полуопасный момент – хорош был выстрел Дендонкера за 10 минут до конца, но Лодыгин контролировал полет мяча с самого начала, а толчея в штрафной под конец матча вряд ли кого-то нервировала всерьез.

    Все бы ничего, да только вышесказанное относится строго к 89 минутам. А дальше «Зенит» потерял все, что так кропотливо создавал в этой игре.

    Питерцам помог гол Жулиано на 24-й минуте, и уходить с преимуществом в один мяч на перерыв было вполне комфортно – при такой игре второй и третий забитые голы не казались чем-то нереальным, а «Зенит» после перерыва еще больше нарастил темп. Дзюба на 66-й минуте не дотянулся до мяча после прострела Маурисио, но через шесть минут поставил точку в эффектной комбинации с участием Данни и Жулиано.

    Еще через шесть – бельгийцев добил точный удар Жулиано, который на время возглавил список бомбардиров в Лиге Европы. 3:0, все закономерно и заслуженно. «Андерлехт» за такую пассивность заслуживал изгнания из турнира, «Зенит» же был достоин овации. «Зенит» выиграл четвертый матч из шести у «Андерлехта», девятый из 14-ти у бельгийских клубов, седьмой из семи у них – на своем поле. «Зенит» просто был сегодня гораздо сильнее.

    Только вот в 1/8 финала Лиги Европы вышел не он, а тот самый пассивный «Андерлехт». Потому что в футбол играют 90 минут плюс добавленное время. Потому что даже на стадии 1/16 финала выключаться в игре нельзя ни на секунду. Потому что даже «не создавшие ничего» накажут за любую оплошность, которую их соперник рискнет допустить. И гол Телина – где-то не очень заслуженный и в целом совсем нелогичный – лишнее тому подтверждение. Штамп о том, что самое красивое в футболе – счет на табло, сегодня больно ударил по всем тем, кто болел за клуб из Санкт-Петербурга.

    Жеребьевка 1/8 финала состоится завтра, но для «Зенита» уже не будет иметь никакого значения. Дальше – без него. Кто бы поверил, что на этом этапе Россию будут представлять две провинциальные команды. Курбан Бекиевич, вы же нам сюрпризов в Праге не готовите?

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: ФК «Зенит»
    Рейтинг: 3.4 Голосов: 5
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    Комментарии21
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      Рейтинг: +117

      Tonka88 25 февраля 2017, 22:48

      Жаль Зенит конечно... В цыганском исполнении он очень нестабилен, нечего было в первом матче два пускать на сухую. Вылетел заслуженно!!!

      0
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      Рейтинг: +233

      igormaddog 25 февраля 2017, 07:08

      Блин всё как обычно!!!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +305

      Strig 25 февраля 2017, 06:21

      НУ ЧТО зенит РАССКАЗЫВАЙ
      КАК ЛИТУ ПРО@БАЛ?

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +305

      Strig 25 февраля 2017, 06:19

      НУ ЧТО, зенит, РАССКАЗЫВАЙ
      КАК ЛИГУ ПРО@БАЛ
      ТВОИ ГЛАЗА БЕССТЫЖИЕ
      Я СНОВА УВИДАЛ
      ЗАРПЛАТАМИ ОГРОМНЫМИ
      ВЫ МОЖЕТЕ МАХАТЬ
      НЕ НАУЧИВШИСЬ ТОЛКОМ
      ЕЩЁ В ФУТБОЛ ИГРАТЬ...

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +590

      mihail1980 24 февраля 2017, 16:37

      теперь по любому станут чемпионами в россии

      -1
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      Рейтинг: +1390

      DemSerg 24 февраля 2017, 10:21

      Итог вполне предсказуемый. Зенит снова в еврокубках сыграл как в лужу пернул. Несмотря на значительно более дорогой состав, чем у большинства конкурентов. Да и понятно - в европе админресурс не катит)))))

      0
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      Рейтинг: +245

      Тамхар 24 февраля 2017, 09:06

      С Кокошей и поленом под номером "22" впереди что еще можно было ожидать? Хорошо еще, что есть Джулиано, а то бы вообще с позором вылетели... Полено вернуть назад (приплатить "Спартаку"), Кокошу на хлеб и воду, с тренировочного поля не выпускать, спать не давать - пусть хоть так отрабатывает. Ну а так... Вроде бы и компания неплохая - Тоттенхем, Фиорентина, Шахтер... Теперь Россию провинциалы дальше защищать будут. "Народное достояние", как обычно, в глубоком ауте.

      1
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      Рейтинг: +851

      FaTeK1945ru > Тамхар 24 февраля 2017, 10:15

      ...очень жаль,что "наши" негры уступили.Этот цыган поставил Кокорина в состав зря,его место в ФНЛ. Обидно за "народное"достояние,за Державу обидно.

      0
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      Рейтинг: +82

      headvk 24 февраля 2017, 08:10

      Выходят сильнейшие!

      1
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      Рейтинг: +684

      Докторо123 24 февраля 2017, 06:42

      Великий Експерт Бубенов (нострадамус по - совместительству) что по этому поводу думает?

      0
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      Рейтинг: +358

      Финт 24 февраля 2017, 03:50

      Да ладно 1 голла не хватихо

      -1
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