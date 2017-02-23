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  • «В домашней игре все увидят другой «Зенит». Луческу сдержал обещание, но вылетел из Лиги Европы

«В домашней игре все увидят другой «Зенит». Луческу сдержал обещание, но вылетел из Лиги Европы

По сравнению с жутким матчем в Бельгии Мирча Луческу решился на три перестановки: Ивановича сменил Анюков, Эрнани уступил место Маурисио, а Данни вышел вместо Шатова. Заявление Эрнани о возможной победе в Лиге Европы обсмеяли все кому не лень – пройдите, мол, сначала «Андерлехт» после 0:2. Сам же дорогостоящий новичок со скамейки наблюдал за тем, как его одноклубники попытались сделать первый шаг к тому, чтоб этот грандиозный прогноз сбылся.

«Зенит» сегодня и правда предстал совсем другим: мощным, страстным, скоростным и, наконец-то, умеющим добиваться своего. На его фоне бельгийцы выглядели как аутсайдер РФПЛ и не сподобились ни на один даже полуопасный момент – хорош был выстрел Дендонкера за 10 минут до конца, но Лодыгин контролировал полет мяча с самого начала, а толчея в штрафной под конец матча вряд ли кого-то нервировала всерьез.

Все бы ничего, да только вышесказанное относится строго к 89 минутам. А дальше «Зенит» потерял все, что так кропотливо создавал в этой игре.

Питерцам помог гол Жулиано на 24-й минуте, и уходить с преимуществом в один мяч на перерыв было вполне комфортно – при такой игре второй и третий забитые голы не казались чем-то нереальным, а «Зенит» после перерыва еще больше нарастил темп. Дзюба на 66-й минуте не дотянулся до мяча после прострела Маурисио, но через шесть минут поставил точку в эффектной комбинации с участием Данни и Жулиано.

Еще через шесть – бельгийцев добил точный удар Жулиано, который на время возглавил список бомбардиров в Лиге Европы. 3:0, все закономерно и заслуженно. «Андерлехт» за такую пассивность заслуживал изгнания из турнира, «Зенит» же был достоин овации. «Зенит» выиграл четвертый матч из шести у «Андерлехта», девятый из 14-ти у бельгийских клубов, седьмой из семи у них – на своем поле. «Зенит» просто был сегодня гораздо сильнее.

Только вот в 1/8 финала Лиги Европы вышел не он, а тот самый пассивный «Андерлехт». Потому что в футбол играют 90 минут плюс добавленное время. Потому что даже на стадии 1/16 финала выключаться в игре нельзя ни на секунду. Потому что даже «не создавшие ничего» накажут за любую оплошность, которую их соперник рискнет допустить. И гол Телина – где-то не очень заслуженный и в целом совсем нелогичный – лишнее тому подтверждение. Штамп о том, что самое красивое в футболе – счет на табло, сегодня больно ударил по всем тем, кто болел за клуб из Санкт-Петербурга.

Жеребьевка 1/8 финала состоится завтра, но для «Зенита» уже не будет иметь никакого значения. Дальше – без него. Кто бы поверил, что на этом этапе Россию будут представлять две провинциальные команды. Курбан Бекиевич, вы же нам сюрпризов в Праге не готовите?

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Лига Европы Лига Европы Зенит Андерлехт Дзюба Артем Жулиано Телин Исаак Луческу Мирча
Комментарии (23)
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Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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polt
1487880470
"«Зенит» сегодня и правда предстал совсем другим: мощным, страстным, скоростным и, наконец-то, умеющим добиваться своего". И..... добился.
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кошмарик
1487880583
вечная беда российских клубов - пропустить на последних минутах.. сели к своим воротам и получили.. обидно..
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Wiz94
1487881616
Зенит в своём стиле, пропустить на последней минуте. Зачем Дани сняли не пойму, лучше бы после 3:0 Кокорина заменили на защитника и спокойно доигрывали и проходили.
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Tostao
1487881692
Надо было в гостях так же играть, а не изображать из себя великих.
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Финт
1487897455
Да ладно 1 голла не хватихо
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headvk
1487913005
Выходят сильнейшие!
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Тамхар
1487916391
С Кокошей и поленом под номером "22" впереди что еще можно было ожидать? Хорошо еще, что есть Джулиано, а то бы вообще с позором вылетели... Полено вернуть назад (приплатить "Спартаку"), Кокошу на хлеб и воду, с тренировочного поля не выпускать, спать не давать - пусть хоть так отрабатывает. Ну а так... Вроде бы и компания неплохая - Тоттенхем, Фиорентина, Шахтер... Теперь Россию провинциалы дальше защищать будут. "Народное достояние", как обычно, в глубоком ауте.
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DemSerg
1487920907
Итог вполне предсказуемый. Зенит снова в еврокубках сыграл как в лужу пернул. Несмотря на значительно более дорогой состав, чем у большинства конкурентов. Да и понятно - в европе админресурс не катит)))))
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mihail1980
1487943466
теперь по любому станут чемпионами в россии
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Strig
1487992779
НУ ЧТО, зенит, РАССКАЗЫВАЙ КАК ЛИГУ ПРО@БАЛ ТВОИ ГЛАЗА БЕССТЫЖИЕ Я СНОВА УВИДАЛ ЗАРПЛАТАМИ ОГРОМНЫМИ ВЫ МОЖЕТЕ МАХАТЬ НЕ НАУЧИВШИСЬ ТОЛКОМ ЕЩЁ В ФУТБОЛ ИГРАТЬ...
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