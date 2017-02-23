«В домашней игре все увидят другой «Зенит». Луческу сдержал обещание, но вылетел из Лиги Европы

По сравнению с жутким матчем в Бельгии Мирча Луческу решился на три перестановки: Ивановича сменил Анюков, Эрнани уступил место Маурисио, а Данни вышел вместо Шатова. Заявление Эрнани о возможной победе в Лиге Европы обсмеяли все кому не лень – пройдите, мол, сначала «Андерлехт» после 0:2. Сам же дорогостоящий новичок со скамейки наблюдал за тем, как его одноклубники попытались сделать первый шаг к тому, чтоб этот грандиозный прогноз сбылся.

«Зенит» сегодня и правда предстал совсем другим: мощным, страстным, скоростным и, наконец-то, умеющим добиваться своего. На его фоне бельгийцы выглядели как аутсайдер РФПЛ и не сподобились ни на один даже полуопасный момент – хорош был выстрел Дендонкера за 10 минут до конца, но Лодыгин контролировал полет мяча с самого начала, а толчея в штрафной под конец матча вряд ли кого-то нервировала всерьез.

Все бы ничего, да только вышесказанное относится строго к 89 минутам. А дальше «Зенит» потерял все, что так кропотливо создавал в этой игре.

Питерцам помог гол Жулиано на 24-й минуте, и уходить с преимуществом в один мяч на перерыв было вполне комфортно – при такой игре второй и третий забитые голы не казались чем-то нереальным, а «Зенит» после перерыва еще больше нарастил темп. Дзюба на 66-й минуте не дотянулся до мяча после прострела Маурисио, но через шесть минут поставил точку в эффектной комбинации с участием Данни и Жулиано.

Еще через шесть – бельгийцев добил точный удар Жулиано, который на время возглавил список бомбардиров в Лиге Европы. 3:0, все закономерно и заслуженно. «Андерлехт» за такую пассивность заслуживал изгнания из турнира, «Зенит» же был достоин овации. «Зенит» выиграл четвертый матч из шести у «Андерлехта», девятый из 14-ти у бельгийских клубов, седьмой из семи у них – на своем поле. «Зенит» просто был сегодня гораздо сильнее.

Только вот в 1/8 финала Лиги Европы вышел не он, а тот самый пассивный «Андерлехт». Потому что в футбол играют 90 минут плюс добавленное время. Потому что даже на стадии 1/16 финала выключаться в игре нельзя ни на секунду. Потому что даже «не создавшие ничего» накажут за любую оплошность, которую их соперник рискнет допустить. И гол Телина – где-то не очень заслуженный и в целом совсем нелогичный – лишнее тому подтверждение. Штамп о том, что самое красивое в футболе – счет на табло, сегодня больно ударил по всем тем, кто болел за клуб из Санкт-Петербурга.

Жеребьевка 1/8 финала состоится завтра, но для «Зенита» уже не будет иметь никакого значения. Дальше – без него. Кто бы поверил, что на этом этапе Россию будут представлять две провинциальные команды. Курбан Бекиевич, вы же нам сюрпризов в Праге не готовите?

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