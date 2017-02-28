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    «Урал» и «Краснодар» повторили сценарий стамбульского финала, Смолов не реализовал два пенальти


    5
    Голосов: 2
    28.02.2017 22:30
    «Урал» и «Краснодар» вернули нам российский футбол после долгого перерыва и сделали это очень эмоционально. «Бомбардир» показывает все 6 голов феерической игры в Кубке России, а также серию пенальти.

    Уже на 2-й минуте Смолов открыл счет:

    Затем дублем выстрелил Клаэссон. Раз:

    Два:

    Показалось, что игра сделана, но «Урал» был против. Через три минуты после третьего гола «Краснодара» один из мячей отыграл Ильин:

    Забив, номинальные хозяева оживились, и вот уже Бикфалви ответил Клаэссону своим дублем. Сначала забил головой:

    А затем красиво положил в дальний, сместившись в центр с левого фланга:

    В итоге матч докатился до серии пенальти, в которой победу одержали екатеринбуржцы. Стоит отметить, что на 89-й минуте игрового времени Федор Смолов не реализовал одиннадцатиметровый, который сам же заработал, а «Урал» оба дополнительных тайма провел в меньшинстве после удаления Данцева. Смолов не сумел забить пенальти и в послематчевой серии, подведя черту под неудачным выступлением «Краснодара» – 3:3 в основное время (4:3, победа «Урала» по пенальти).

    Решающий промах Смолова на предпоследней минуте основного времени:

    Серия пенальти целиком:

    Номинальными хозяевами встречи являлись гости – сыграть на стадионе «Урала» командам не позволило плохое состояние екатеринбургского газона.

    Таким образом, команда Александра Тарханова вышла в 1/2 финала Кубка России.

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: Спорт БО
    Рейтинг: 5 Голосов: 2
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    Комментарии14
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      Рейтинг: +915

      спанчес 2 марта 2017, 09:19

      уродец

      0
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      Рейтинг: +267

      Dos_Santos 2 марта 2017, 09:10

      Хоть я и уважаю Федю, за старания, за мастерство, за преданность клубу, но пора бы ему и отдохнуть на лавочке. Ибра сидел ждал несколько матчей после плохих игр, но зато как заиграл потом.. Феде тоже расслабиться пора немного. На его место можно с молодежки кого нибудь поставить

      0
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    • ...
      Рейтинг: +2492

      Dellleone 1 марта 2017, 17:02

      Смолов- пежон

      0
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    • ...
      Рейтинг: +158

      dimon2602 1 марта 2017, 15:39

      Смолов сдал матч как и весь краснодар

      0
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    • ...
      Рейтинг: +23

      CyPOBbIiXaH 1 марта 2017, 11:23

      смолов в последнем ударе какбудто специально не хотел забить

      0
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      ...
      Рейтинг: +915

      спанчес > CyPOBbIiXaH 2 марта 2017, 09:20

      почему как-будто

      1
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      Рейтинг: +17971

      арейская 1 марта 2017, 02:57

      Ну никак не могут наши телевизионщики не испоганить своей каплей дёгтя бочку мёда, показ матча и так не включили вовремя из-за овер-тайма по хоккею, так ещё и целых 6 минут крутили рекламу, и в итоге мы смогли лицезреть футбол только с 11-й минуты, когда уже был забит гол,ну не издевательство ли это? Неужели нельзя было перенести её на время перерыва, вот тогда и крути её хоть все 15 минут, хотя её никто и не смотрит...

      3
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      Рейтинг: +751

      justozavr > арейская 1 марта 2017, 10:23

      ну вы же хотите смотреть футбол? Матч тв не деньги не на заднем дворе копают, за рекламу платят до ее показа, а не после, и необходимо было и перед матчем ее показать и в перерыве, вы так говорите, будто в перерыве ее не показывали

      0
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      Рейтинг: +17971

      арейская > justozavr 1 марта 2017, 12:31

      Я не думаю что у них в договоре указаны точные часы и минуты показа этой рекламы, наверное только количество, а в какое время, это решает само ТВ, хотя могу ошибаться, я не знаю всех тонкостей

      0
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      Рейтинг: +14

      OlegSHW 1 марта 2017, 02:44

      Опять обложался армянский клуб

      -3
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      Рейтинг: +107

      Antoha46 1 марта 2017, 01:05

      если сравнивать с тем легендарным матчем!вы знаете ребят,по сюжету даже круче было!в том финале после 3-3 команды устали и конкретно дожидались серии пенальти.а тут и концовка неплохая.и доп время всё в напряжении,вот не зная что эти два матча заняли в истории русский триллер поинтереснее будет!дай бог конечно если это была не постанова!

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      Рейтинг: +295

      Эд1970 28 февраля 2017, 23:10

      Сыроват еще Краснодар для кубка.

      0
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      Рейтинг: +6

      AndreKoplonni 28 февраля 2017, 22:51

      бесит что видео сразу удаляются, нельзя как то побольше внимания этому вопросу уделять?

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