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    Аршавин высказался о поведении Батракова

    Бывший капитан сборной России Андрей Аршавин уверен в дальнейшем прогрессе полузащитника «Локомотива» Алексея Батракова. 19-летний россиянин забил 10 голов и отдал шесть результативных передач в 17 матчах этого сезона.

    «Думаю, что Батраков во второй части сезона будет выглядеть великолепно. Понятно, что ему будет тяжелее, потому что тренеры других команд теперь обращают на него внимание. Мне кажется, что он достаточно стабильно играет, пока все проходит без спадов. Конечно, какие‑то матчи не удаются, но невозможно забивать каждую игру.

    Я не вижу изменений в поведении Батракова. У меня нет сомнений, что он продолжит играть на высоком уровне«, – сказал Аршавин.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    17.01.2025 03:32
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    Комментарии (2)
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    subbotaspartak
    1737090781
    Пусть играет, поглядим
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    Valery-Lisovsky-google
    1737185938
    Очередной кликбейт от автора((
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