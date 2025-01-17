Аршавин предсказал будущее вновь получившего травму Захаряна

Бывший капитан сборной России Андрей Аршавин отреагировал на травму Арсена Захаряна. Ранее стало известно, что у полузащитника «Сосьедада» дискомфорт в лодыжке.

«Ситуация расстраивает, потому что Захарян – очень талантливый футболист. Не знаю уже, третья или четвертая травма по счету за полгода, но на его позиции играют лучшие игроки команды, тот же Такэфуса Кубо и Микель Оярсабаль.

Мне кажется, что Арсена ждет аренда», – сказал Аршавин.