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    Сборная России покидает Кубок конфедераций. Почему?


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    Голосов: 10
    24.06.2017 22:00
    Российская команда хорошо отыграла матч с Мексикой, но проиграла по счету. «Бомбардир» представляет пять главных выводов по заключительной игре коллектива Черчесова на Кубке конфедераций-2017.

    Россияне умеют давить

    От Мексики ожидали всего, но только не игры на контратаках. В начале матча у российских ворот появлялись Чичарито и Вела, близко подбирался Лосано. Мексика играла в давление и контролировала мяч так, как от нее этого и хотели. Но сборная России от яркого начала в исполнении мексиканцев не опешила. Центр поля по ходу первого тайма неожиданно остался за нашей командой. Старательность Головина привела к забитому мячу в исполнении Самедова. Этот гол стал результатом затяжного десятиминутного давления в исполнении сборной России. Ответ мексиканцев российскую команду остановил. Мы же хотя бы узнали, что осада португальцев – не разовое явление от сборной России.

    Настырности и сдержанности не хватает

    Понятно, что мы заведомо проигрываем в физике американским сборным. В России просто не играют в такой футбол, к которому приучали Акино, Лосано и других реактивных мексиканцев. В первом тайме игрокам сборной удавалось выдержать темп за счет активности Жиркова. Юрий выглядел самым настырным футболистом команды, что для него вылилось в две желтые карточки и удаление во втором тайме. Бывшего европейца подвела несдержанность, но он заслужил хорошие слова. Еще можно отметить Головина, влетавшего в отбор по мере своих умений. Другим игрокам не хватало скорости и нацеленности на отбор. Возможно, проблема здесь как раз в конкурентной среде. Но даже стараясь и выкладывая эмоции, игроки сборной России выглядели слабовато на фоне Мексики.

    Волнение проявляется в ключевые моменты

    При счете 1:1 напортачил Игорь Акинфеев. В таких ситуациях вратарь либо оставляет все на откуп защитнику, либо выходит и добирается до мяча. Акинфеев снова сомневался, как это было в моменте с голом Роналду в предыдущем матче. Опять ошибка Акинфеева привела к пропущенному мячу. В двух встречах россияне взяли ноль очков. У Акинфеева будет возможность оправдаться. Потому что реализация в атаке тоже подкачала. Игорь Смольников вышел на замену и мог сравнивать счет. Но промазал по воротам из вратарской. В этих двух моментах проявилось волнение. Из-за него мы и вылетаем с турнира.

    Эта сборная вариативна

    Выход Бухарова в паре со Смоловым – момент показательный. Задачи Бухарова явно сводились не только к действиям в атаке. У чужих ворот он должен был цепляться за мячи, у своих – от этих мячей избавлять штрафную площадь. Федор Смолов выступал в роли форварда, для которого надо создать момент. Его главная попытка забить ударилась о штангу. Самое важное, что заканчивала матч сборная с совершенно другими игроками в атаке. Быстрые Полоз и Канунников вышли, чтобы спасти россиян от поражения. Обычно в таких ситуациях выпускают «больших». Черчесов рискнул сыграть по-другому, ошибся, проиграл, но зато показал варианты.

    Видеоповторы помогают

    Командам уровня сборной России нужны видеоповторы. Мексиканцы забили третий мяч из пограничного офсайда. Такие судьи обычно замечают максимум в половине случаев. Третий мяч мог лишить россиян надежды еще за полчаса до окончания матча. Техническое нововведение эти мечты об отыгрыше еще сохранило. Как не прискорбно рассуждать именно так, но помощь видеоарбитра всегда на руку именно сборным среднего класса. Условные немцы смогут забить и пять мячей в матче, если этого захотят. Для команд, которым важен каждый гол, видеоповторы – важный плюс. Теперь можно играть на удержание и не бояться, что судья примет спорное решение в пользу фаворита. А в таких живых встречах, как матч России и Мексики, градус игры видеопросмотр только повышает. Сборной России он помог поддержать интригу. Но для выхода из группы на Кубке конфедераций нужно было что-то еще.

    Что не так с видеоповторами в футболе

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: РФС
    Рейтинг: 3 Голосов: 10
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    Комментарии95
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      Рейтинг: +468

      LIO1987 25 июня 2017, 22:10

      Играть надо, а не нервы показывать на поле!!!

      0
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      Рейтинг: +468

      LIO1987 25 июня 2017, 22:09

      Зашибись-Жирков был удален абсолютно за дело и по мнению автора заслужил похвалы??? Это как???

      0
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      Рейтинг: +233

      igormaddog 25 июня 2017, 17:39

      Да сборная не плохая!!!Но играть то мы будем?Итог мы опять обосрались,а впереди ЧМ и судьи нам не помогут!!!

      0
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      Рейтинг: +320

      T 72 25 июня 2017, 12:28

      А мне эта сборная понравилась гораздо больше чем старая на ЧЕ,да не всё получалось,но было видно желание играть и старание,остальное за год подправят

      1
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      Рейтинг: +13

      Анатолий Шишков 25 июня 2017, 11:10

      Читая такие статьи о нашей сборной, не могу освободиться от ощущения, что я смотрел совсем другую игру: нервную и не ровную. Мастерству и техническому превосходству мексиканцев наша сборная пыталась противопоставить техническое хамство. Итог - заканчивали игру без Жиркова. Самоотдача на поле - это не только выложиться на "все сто", а еще и умение, навыки, ощущение своих игроков и мяча в каждую секунду Игры! А этого мы не увидели! Ещё один момент, который бросился в глаза: нервозность С. Черчесова неизменно сказывалась на психологии игроков. Тут есть над чем задуматься. Но, автор статьи прав в том, что Черчесов пока что экспериментирует (рассуждения о вариативности). И это обнадёживает.

      1
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      Рейтинг: +35

      vi742sx 25 июня 2017, 11:03

      От вратаря многое зависит, как и в хоккее,Игорь часто косячит,что и команде выходит боком, наши и так не часто забивают и т.п

      0
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      Рейтинг: +13

      Анатолий Шишков > vi742sx 25 июня 2017, 11:18

      Согласен. Акинфеев уже не тот. Пора низвергать авторитеты и ставить на ворота сборной и Габулова и других ребят, которые будут стоять на страже ворот сборной более ответственно. Игорь же, уверовав в свою исключительность, считает, что можно и "косячить". Проанализируйте все его последние игры и в российском клубном чемпионате и в "контрольных" матчах и в последних двух играх с Португалией и Мексикой и еще раз убедитесь в своей правоте. Мне не понятно, чем руководствуется Черчесов не доверяя другим вратарям?.

      1
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      Рейтинг: +272

      Muhametshin 25 июня 2017, 09:38

      Если это наш уровень, то почему уровень зарплат футболистов такой же как в Европе если мы занимаем 70 строчку в рейтинге фифа на столько меньше и должна быть зарплата у наших футболистов.

      4
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      Рейтинг: +468

      LIO1987 > Muhametshin 25 июня 2017, 22:13

      Абсолютно согласен!!! Как!!1 А главный вопрос - для чего??? Непонятно!!!

      0
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      Рейтинг: +677

      vodomut 25 июня 2017, 09:30

      нет сбороной и не будет!

      2
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      Рейтинг: +22

      strelec13 25 июня 2017, 09:21

      вылетили из за того что просто не могут попасть в ворота с 3х метров не хватает индивидуального мастерства

      0
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      Рейтинг: +3945

      XaXatyn 25 июня 2017, 09:20

      У Акинфеева наверное сильное волнение при игре на важных турнирах , конечно может со мной многие не согласятся , но так была на Евро так было в ЛЧ и на КК , я думаю что просто надо взять какого нибудь молодого вратаря ! У нас очень много хороших вратарей , почему такой выбор сделал Черчесов тоже не понятно !

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