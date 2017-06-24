Сборная России покидает Кубок конфедераций. Почему?

Россияне умеют давить

От Мексики ожидали всего, но только не игры на контратаках. В начале матча у российских ворот появлялись Чичарито и Вела, близко подбирался Лосано. Мексика играла в давление и контролировала мяч так, как от нее этого и хотели. Но сборная России от яркого начала в исполнении мексиканцев не опешила. Центр поля по ходу первого тайма неожиданно остался за нашей командой. Старательность Головина привела к забитому мячу в исполнении Самедова. Этот гол стал результатом затяжного десятиминутного давления в исполнении сборной России. Ответ мексиканцев российскую команду остановил. Мы же хотя бы узнали, что осада португальцев – не разовое явление от сборной России.

Настырности и сдержанности не хватает

Понятно, что мы заведомо проигрываем в физике американским сборным. В России просто не играют в такой футбол, к которому приучали Акино, Лосано и других реактивных мексиканцев. В первом тайме игрокам сборной удавалось выдержать темп за счет активности Жиркова. Юрий выглядел самым настырным футболистом команды, что для него вылилось в две желтые карточки и удаление во втором тайме. Бывшего европейца подвела несдержанность, но он заслужил хорошие слова. Еще можно отметить Головина, влетавшего в отбор по мере своих умений. Другим игрокам не хватало скорости и нацеленности на отбор. Возможно, проблема здесь как раз в конкурентной среде. Но даже стараясь и выкладывая эмоции, игроки сборной России выглядели слабовато на фоне Мексики.

Волнение проявляется в ключевые моменты

При счете 1:1 напортачил Игорь Акинфеев. В таких ситуациях вратарь либо оставляет все на откуп защитнику, либо выходит и добирается до мяча. Акинфеев снова сомневался, как это было в моменте с голом Роналду в предыдущем матче. Опять ошибка Акинфеева привела к пропущенному мячу. В двух встречах россияне взяли ноль очков. У Акинфеева будет возможность оправдаться. Потому что реализация в атаке тоже подкачала. Игорь Смольников вышел на замену и мог сравнивать счет. Но промазал по воротам из вратарской. В этих двух моментах проявилось волнение. Из-за него мы и вылетаем с турнира.

Эта сборная вариативна

Выход Бухарова в паре со Смоловым – момент показательный. Задачи Бухарова явно сводились не только к действиям в атаке. У чужих ворот он должен был цепляться за мячи, у своих – от этих мячей избавлять штрафную площадь. Федор Смолов выступал в роли форварда, для которого надо создать момент. Его главная попытка забить ударилась о штангу. Самое важное, что заканчивала матч сборная с совершенно другими игроками в атаке. Быстрые Полоз и Канунников вышли, чтобы спасти россиян от поражения. Обычно в таких ситуациях выпускают «больших». Черчесов рискнул сыграть по-другому, ошибся, проиграл, но зато показал варианты.

Видеоповторы помогают

Командам уровня сборной России нужны видеоповторы. Мексиканцы забили третий мяч из пограничного офсайда. Такие судьи обычно замечают максимум в половине случаев. Третий мяч мог лишить россиян надежды еще за полчаса до окончания матча. Техническое нововведение эти мечты об отыгрыше еще сохранило. Как не прискорбно рассуждать именно так, но помощь видеоарбитра всегда на руку именно сборным среднего класса. Условные немцы смогут забить и пять мячей в матче, если этого захотят. Для команд, которым важен каждый гол, видеоповторы – важный плюс. Теперь можно играть на удержание и не бояться, что судья примет спорное решение в пользу фаворита. А в таких живых встречах, как матч России и Мексики, градус игры видеопросмотр только повышает. Сборной России он помог поддержать интригу. Но для выхода из группы на Кубке конфедераций нужно было что-то еще.

Что не так с видеоповторами в футболе