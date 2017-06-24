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Сборная России покидает Кубок конфедераций. Почему?

Россияне умеют давить

От Мексики ожидали всего, но только не игры на контратаках. В начале матча у российских ворот появлялись Чичарито и Вела, близко подбирался Лосано. Мексика играла в давление и контролировала мяч так, как от нее этого и хотели. Но сборная России от яркого начала в исполнении мексиканцев не опешила. Центр поля по ходу первого тайма неожиданно остался за нашей командой. Старательность Головина привела к забитому мячу в исполнении Самедова. Этот гол стал результатом затяжного десятиминутного давления в исполнении сборной России. Ответ мексиканцев российскую команду остановил. Мы же хотя бы узнали, что осада португальцев – не разовое явление от сборной России.

Настырности и сдержанности не хватает

Понятно, что мы заведомо проигрываем в физике американским сборным. В России просто не играют в такой футбол, к которому приучали Акино, Лосано и других реактивных мексиканцев. В первом тайме игрокам сборной удавалось выдержать темп за счет активности Жиркова. Юрий выглядел самым настырным футболистом команды, что для него вылилось в две желтые карточки и удаление во втором тайме. Бывшего европейца подвела несдержанность, но он заслужил хорошие слова. Еще можно отметить Головина, влетавшего в отбор по мере своих умений. Другим игрокам не хватало скорости и нацеленности на отбор. Возможно, проблема здесь как раз в конкурентной среде. Но даже стараясь и выкладывая эмоции, игроки сборной России выглядели слабовато на фоне Мексики.

Волнение проявляется в ключевые моменты

При счете 1:1 напортачил Игорь Акинфеев. В таких ситуациях вратарь либо оставляет все на откуп защитнику, либо выходит и добирается до мяча. Акинфеев снова сомневался, как это было в моменте с голом Роналду в предыдущем матче. Опять ошибка Акинфеева привела к пропущенному мячу. В двух встречах россияне взяли ноль очков. У Акинфеева будет возможность оправдаться. Потому что реализация в атаке тоже подкачала. Игорь Смольников вышел на замену и мог сравнивать счет. Но промазал по воротам из вратарской. В этих двух моментах проявилось волнение. Из-за него мы и вылетаем с турнира.

Эта сборная вариативна

Выход Бухарова в паре со Смоловым – момент показательный. Задачи Бухарова явно сводились не только к действиям в атаке. У чужих ворот он должен был цепляться за мячи, у своих – от этих мячей избавлять штрафную площадь. Федор Смолов выступал в роли форварда, для которого надо создать момент. Его главная попытка забить ударилась о штангу. Самое важное, что заканчивала матч сборная с совершенно другими игроками в атаке. Быстрые Полоз и Канунников вышли, чтобы спасти россиян от поражения. Обычно в таких ситуациях выпускают «больших». Черчесов рискнул сыграть по-другому, ошибся, проиграл, но зато показал варианты.

Видеоповторы помогают

Командам уровня сборной России нужны видеоповторы. Мексиканцы забили третий мяч из пограничного офсайда. Такие судьи обычно замечают максимум в половине случаев. Третий мяч мог лишить россиян надежды еще за полчаса до окончания матча. Техническое нововведение эти мечты об отыгрыше еще сохранило. Как не прискорбно рассуждать именно так, но помощь видеоарбитра всегда на руку именно сборным среднего класса. Условные немцы смогут забить и пять мячей в матче, если этого захотят. Для команд, которым важен каждый гол, видеоповторы – важный плюс. Теперь можно играть на удержание и не бояться, что судья примет спорное решение в пользу фаворита. А в таких живых встречах, как матч России и Мексики, градус игры видеопросмотр только повышает. Сборной России он помог поддержать интригу. Но для выхода из группы на Кубке конфедераций нужно было что-то еще.

Что не так с видеоповторами в футболе

Кубок конфедераций Весь мир
Комментарии (95)
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Nesterenko
1498323209
Матч испортил товарищ Акинфеев. Мало того, что пропустил какую-то х**ню, так ещё и своим "приемом" чуть не убил человека. Позор, на ЧМ ему не место! Уже не первый раз такие касяки!! Задумайся Черчесов!!
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piligrim1986
1498323422
ну конифей конечно могёт...
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exreporter
1498323539
1) Стало ясно хотя бы, во что мы играем. Радует и этот факт, и то, что стараемся играть современно. 2) Неизвестно, насколько мы можем быть успешны в плане результата, играя "современно". Когда Капелло ставил игру "строго от защиты", он делал это не из нелюбви как атаке. Он уменьшал риски. Так что тут важна гармония. 3) Нужно научиться вовремя забивать. Наша проблема не конкретная ошибка Акинфеева. Наша проблема: отсутствие забивных людей на уровне Европы и Мира. Хищников, которые используют пол момента. А пока мы играем: дайте Смолову пять моментов, он один-два использует. Не будет их пять.
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Sergei1968
1498326954
игра есть но исполнители .смолов без мечя ему надо бежать в центр что бы получить мяч в центре нету деспетчера типа широкова либо аршавина .на фланге смотрелся хорошо жирков а вот на другои краи нужен фернандес вот кто должен играть был это просто реактивныи защитник. хорошо смотрелся головин и все .а вот на счет он ошиб ается как раз в ответсвенных матчах так было на чм и евро.может волнения .
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Sergei1968
1498327120
акинфеев ошибается в ответственных матчах так было на чм-евро.
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сасас
1498327728
ну хотя бы такой позорной игры как на чм-2014 и евро 2016 нету. Есть положительные проблески
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Simbirsk
1498328159
Не пойму нас болельщиков... Чего вам надо то? Ребята наши реально выложились. Ну да проиграли, но они реально играли!!! Рвали, метали, в кои то веки!!! Что вам еще надо? Хотите большего? Берите мяч и обыграйте Месси, Кристи, Руни и других хороших парней. Сможете? Если да, тогда и скажете потом, что наша сборная отстой. А пока наши парни реально выкладываются, рот завяжите узелком. Вот когда наши футболисты будут пешком ходить, то и я вместе с вами их хаять буду... А сегодня.. Залепите дуло, они молоры!!!
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Обер-КанцлерЪ
1498328322
Реально тренер слабоват. По ходу Кубка Конфедераций какие-то нелогичные решения - типа Шишкина в основе или как сегодня - Бухаров! сколько он раз мяча коснулся за всю игру? один? два? А Канунников на замену вышел - при всём уважении к нему - он никогда не был напом уровня сборной, его стихия по-хорошему ФНЛ. И почему не играл постоянно Миранчук??? Вот это человек, который способен пасы голевые раздавать стабильно, и по воротам бить умеет. Вышел в концовке матча с Новой Зеландией - подал угловой и сразу голевой момент (Бухаров запорол). А так в целом: 1) игры всё ещё нет, но кое-что начинает прорисовываться - это плюс. 2) очень много брака - пасы в недодачу, при приёме мяч как от стены отлетает практически у всех, чтоб обработать мяч при приёме несколько касаний делают и тормозят атаку. 3) боятся бить по воротам! может Кержа в сборную взять тренером? Его ББББ очень не хватает именно этой команде! 4) Акинфеев в очередной раз доказал, что он говно а не вратарь.
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Андрей3088
1498344221
Акинфеев - ДЫРКА!!!
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Muhametshin
1498372707
Если это наш уровень, то почему уровень зарплат футболистов такой же как в Европе если мы занимаем 70 строчку в рейтинге фифа на столько меньше и должна быть зарплата у наших футболистов.
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