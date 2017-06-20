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    Что не так с видеоповторами в футболе


    3.3
    Голосов: 9
    20.06.2017 15:30
    На Кубке конфедераций сыграно четыре матча, в трех из них опробованы видеоповторы. Мы долго их ждали, но теперь многие ими недовольны. Михаил Морозов объясняет, почему.

    Нулевая информативность

    Проблема: на Кубке конфедераций возникли уже четыре голевые ситуации, в которых прибегали к помощи видеоповторов. Два гола были отменены (Португалия, Чили), два – нет (Чили, Австралия). Точный удар Андре Гомеша в матче с Мексикой не был засчитан за забитый мяч, но догадываться о том, почему так случилось, пришлось целый следующий тайм.

    Во-первых, что именно вызвало вопросы, мы сразу так и не узнали – хотя какое-то оповещение о том, что же рассматривают видеоассистенты, можно было бы ввести, не оставляя болельщиков в неведении. Хуже того, мы не увидели ни одного нормального повтора. Нам вбросили только вот эту картинку, но Гомеш здесь и близко не участвовал в игре.

    Удару Гомешу предшествовал мощный выстрел Роналду в перекладину. Только найдя повтор в записи, можно было догадаться, что судьи никакого Гомеша не имели в виду вообще – их заинтересовал момент с забросом в штрафную и скидкой под удар Криштиану. Офсайд у сбросившего мяч футболиста был, гол не засчитан правильно. Но почему мы должны догадываться об этом сами?

    Решение: болельщики и на стадионе, и у телеэкранов – обязаны быть в курсе, почему судья принял решение посмотреть повтор. Узнать у арбитров, рассматривающих видео, в чем причина остановки, и дать маленький титр – совсем несложно. Тут же показать повтор спорного момента без никому не нужных крупных планов гуляющего с рукой у уха судьи и озадаченных футболистов – вот, что нужно в этой ситуации.

    Убийство эмоций

    Проблема: Полный идиотизм, когда после гола футболисты нарадовались, болельщики наплясались – а затем они все вместе вдруг ждут решения судей. Раньше такое было очень редко, когда главный арбитр консультировался с лайнсменом. Чилийцы в игре с Камеруном даже успели устроить веселое празднование гола, а в итоге все зря. Представьте сами себя во время важнейших матчей команд, за которые вы болеете. Условно говоря, дерби «Спартак» – ЦСКА, которое катится к ничьей, и на последней минуте кто-то забивает победный мяч. Можно сойти с ума, празднуя минуту-две, а потом узнать, что гол отменен. Бессмысленная радость – это ужасно для фаната. А каково игрокам?

    Решение: стараться принимать решение практически мгновенно. Определения спорных моментов с уровнем нынешней графики никак не должны занимать столько времени, сколько занимают сейчас. Если лайнсмен должен определиться со своим решением за долю секунды, то почему группе арбитров с компьютерами должно даваться дополнительное время для дискуссий?

    Пауз стало больше

    Проблема: Возможно, это с непривычки, но ощущение после матча Камерун – Чили было одно: видеоповторы уже утомили. В РФПЛ такое, в принципе, пройдет незаметно, учитывая ужасный темп в абсолютном большинстве матчей, но когда игра динамичная, как это было на очень длительных отрезках во всех играх Кубка конфедераций – остановки действительно утомляют сильно. Полминуты, минута, полторы – неважно, хочется смотреть футбол дальше. К этому можно привыкнуть, но не совсем не сразу.

    Решение: как и говорилось выше, хочется мгновенного принятия решений. Современные технологии позволяют это сделать.

    Непонятен выбор спорных моментов

    Проблема: Безусловно, те моменты, которые выбирались для повторов, были этого достойны. Голы Гомеша и Варгаса не засчитаны правильно, второй мяч Варгас все-таки забил верно, мяч Юрича тоже справедлив. А что насчет гола камерунцев в ворота Чили, когда фол на Видале выглядел совершенно неочевидным? Или момент с Полозом, которого сбил вратарь Новой Зеландии?

    Никто не говорит о том, что нужно останавливать игру по каждому поводу, но эти моменты – действительно голевые. Возможно, забитый мяч Нгаде-Нгаджи действительно засчитывать нельзя, а фола на Полозе никакого не было, но эти моменты почему-то судьями даже не просматривались. А если и просматривались, то мы об этом почему-то ничего не знаем, и это еще один повод пожаловаться на неинформативность.

    Решение: ввести понятные тренерам, игрокам и болельщикам критерии, по которым будет проводиться просмотр опасных моментов. Вокруг главного арбитра и так регулярно кружат игроки, что уже вполне нормально ими допускается (хотя в правилах прописано, что разговаривать имеет право только капитан), но теперь они еще и будут давить на судью, чтоб он запрашивал видеоповтор. А это дополнительная нагрузка на арбитра и еще вдобавок куча споров, не имеющих никакого отношения к самой игре.

    Меньше поводов для дискуссий

    Проблема: Этот пункт самый спорный, поскольку, конечно, лучше справедливое решение и ноль вопросов по нему, чем неправильное с последующей истерией. Дискуссии – пенальти или нет, офсайд или нет – это уже часть шоу, в том числе и для эпатажных тренеров, без которых скучно. Но так как футбол уже во многом превратился в шоу, не будет ли он меньше обсуждаться после введения видеоповторов, став при этом более роботизированным?

    Решение: не вводить видеоповторы вообще. Но это неверно. Нужно принять как данность – дискуссий может быть меньше. Лишь время покажет, хорошо ли это на самом деле для самого популярного вида спорта на планете.

    Видеоповторы – это здорово, правда. А главное, что решение принято правильно и честно. Но тестовый запуск на Кубке конфедераций показал, что система еще пока требует обкатки и улучшений. Устранив недостатки, футбол станет не только самым главным, но и самым справедливым видом спорта. Если же над ними не работать, введение видеоповторов рискует изменить игру не в лучшую сторону.

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: Global Look Press, SkySports
    Рейтинг: 3.3 Голосов: 9
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    Комментарии20
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      Рейтинг: +576

      Hala Madrid 3 июля 2017, 13:05

      Может неплохо было бы ввести "Орлиный глаз" или что-то подобное, чтобы минимизировать ошибки судей.

      0
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      Рейтинг: +50

      Mozaguin 22 июня 2017, 00:47

      Согласен с предложением ограничить число видеоповторов за матч.

      0
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      Рейтинг: +49

      smagin 21 июня 2017, 20:23

      Фигня всё это с празнованием,30 сек уделяется на повтор это не так уж и много....если судья будет советоваться с лайнсменом примерно столько же времени и необходимо...приживется система...ещё бы смотрели повторы в моментах,когда рамос драму разыгрывает или как Пепе сегодня,сам руками держал его Джикия оттолкнул тот за ногу схвотился,клоун)))

      1
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      Рейтинг: +88

      nikurit 21 июня 2017, 20:06

      "футболисты нарадовались, болельщики наплясались – а затем они все вместе вдруг ждут решения судей".
      Ну и не надо рано радоваться. К чему эти кувырки и ныряния? Забил гол, подошел к судье, типа: "ну че чувак все нормально или как?" Судья: "Чистый гол. Те какую самбу включить, чтобы вы нормально попрыгали?"

      1
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      Рейтинг: +468

      Alemann 21 июня 2017, 13:40

      "а фола на Полозе никакого не было"
      фола на Полозе никакого не было и близко, вратарь сыграл чисто в мяч, и это было совершенно ясно видно без всяких повторов.

      0
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      Рейтинг: +1414

      Atom2020 21 июня 2017, 10:01

      "Если лайнсмен должен определиться со своим решением за долю секунды, то почему группе арбитров с компьютерами должно даваться дополнительное время для дискуссий?"
      Наверно потому что группе арбитров с компьютерами нужно просмотреть повтор несколько раз и с разных камер. Это априори не может быть мгновенно. У арбитра в поле такой проблемы нет: увидел - сходу оценил. Тут уж либо динамика, либо точность оценки.

      0
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      Рейтинг: +7720

      mihail200606 20 июня 2017, 20:29

      можно критиковать сколько угодно , но сейчас на таком уровне система используется впервые, не отработана еще. ни судьи, ни те же невидимые видеоассистенты, ни игроки с болелами не привыкли еще... обкатается потихоньку..

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      Рейтинг: +777

      bumer_moscow 20 июня 2017, 20:28

      ужас

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      Рейтинг: +590

      mihail1980 20 июня 2017, 20:22

      к ним просто не привыкли

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      Рейтинг: +26

      _J7even 20 июня 2017, 19:18

      А вот почему бы не сделать так, чтобы не судья брал видеоповтор, а тренер. Так, например, сделано в волейболе. Допустим, у каждого тренера есть возможность взять 3-4 повтора за игру на какой-либо спорный момент ( гол, пенальти, красная карточка и т.п. ). Вот забили вашей команде гол, и судья его засчитал, а вы уверены что там был оффсайд или фол. Сообщаете об этом резервному арбитру и говорите свои претензии и что вы хотите проверить. Резервный сообщает главному, а тот уже берёт видеоповтор. Это же всё можно сделать быстро, пока команда ещё только бежит радоваться. К судьям будет меньше претензий, так как уже не они решают, когда его брать, а кога не брать. Да и у тренера будет возможность повлиять на матч

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      Рейтинг: +1303

      Павел Буре > _J7even 20 июня 2017, 20:05

      Ты меня опередил с коментом!!! Я тоже так думаю, и с тобой полностью согласен!

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      Рейтинг: +71

      Партос > _J7even 21 июня 2017, 15:07

      Согласен! И тренер сам лишний раз не будет лезть на рожон если не уверен. Уверен, бери повтор - посмотрим :)

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