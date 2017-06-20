Что не так с видеоповторами в футболе

Нулевая информативность

Проблема: на Кубке конфедераций возникли уже четыре голевые ситуации, в которых прибегали к помощи видеоповторов. Два гола были отменены (Португалия, Чили), два – нет (Чили, Австралия). Точный удар Андре Гомеша в матче с Мексикой не был засчитан за забитый мяч, но догадываться о том, почему так случилось, пришлось целый следующий тайм.

Во-первых, что именно вызвало вопросы, мы сразу так и не узнали – хотя какое-то оповещение о том, что же рассматривают видеоассистенты, можно было бы ввести, не оставляя болельщиков в неведении. Хуже того, мы не увидели ни одного нормального повтора. Нам вбросили только вот эту картинку, но Гомеш здесь и близко не участвовал в игре.

Удару Гомешу предшествовал мощный выстрел Роналду в перекладину. Только найдя повтор в записи, можно было догадаться, что судьи никакого Гомеша не имели в виду вообще – их заинтересовал момент с забросом в штрафную и скидкой под удар Криштиану. Офсайд у сбросившего мяч футболиста был, гол не засчитан правильно. Но почему мы должны догадываться об этом сами?

Решение: болельщики и на стадионе, и у телеэкранов – обязаны быть в курсе, почему судья принял решение посмотреть повтор. Узнать у арбитров, рассматривающих видео, в чем причина остановки, и дать маленький титр – совсем несложно. Тут же показать повтор спорного момента без никому не нужных крупных планов гуляющего с рукой у уха судьи и озадаченных футболистов – вот, что нужно в этой ситуации.

Убийство эмоций

Проблема: Полный идиотизм, когда после гола футболисты нарадовались, болельщики наплясались – а затем они все вместе вдруг ждут решения судей. Раньше такое было очень редко, когда главный арбитр консультировался с лайнсменом. Чилийцы в игре с Камеруном даже успели устроить веселое празднование гола, а в итоге все зря. Представьте сами себя во время важнейших матчей команд, за которые вы болеете. Условно говоря, дерби «Спартак» – ЦСКА, которое катится к ничьей, и на последней минуте кто-то забивает победный мяч. Можно сойти с ума, празднуя минуту-две, а потом узнать, что гол отменен. Бессмысленная радость – это ужасно для фаната. А каково игрокам?

Решение: стараться принимать решение практически мгновенно. Определения спорных моментов с уровнем нынешней графики никак не должны занимать столько времени, сколько занимают сейчас. Если лайнсмен должен определиться со своим решением за долю секунды, то почему группе арбитров с компьютерами должно даваться дополнительное время для дискуссий?

Пауз стало больше

Проблема: Возможно, это с непривычки, но ощущение после матча Камерун – Чили было одно: видеоповторы уже утомили. В РФПЛ такое, в принципе, пройдет незаметно, учитывая ужасный темп в абсолютном большинстве матчей, но когда игра динамичная, как это было на очень длительных отрезках во всех играх Кубка конфедераций – остановки действительно утомляют сильно. Полминуты, минута, полторы – неважно, хочется смотреть футбол дальше. К этому можно привыкнуть, но не совсем не сразу.

Решение: как и говорилось выше, хочется мгновенного принятия решений. Современные технологии позволяют это сделать.

Непонятен выбор спорных моментов

Проблема: Безусловно, те моменты, которые выбирались для повторов, были этого достойны. Голы Гомеша и Варгаса не засчитаны правильно, второй мяч Варгас все-таки забил верно, мяч Юрича тоже справедлив. А что насчет гола камерунцев в ворота Чили, когда фол на Видале выглядел совершенно неочевидным? Или момент с Полозом, которого сбил вратарь Новой Зеландии?

Никто не говорит о том, что нужно останавливать игру по каждому поводу, но эти моменты – действительно голевые. Возможно, забитый мяч Нгаде-Нгаджи действительно засчитывать нельзя, а фола на Полозе никакого не было, но эти моменты почему-то судьями даже не просматривались. А если и просматривались, то мы об этом почему-то ничего не знаем, и это еще один повод пожаловаться на неинформативность.

Решение: ввести понятные тренерам, игрокам и болельщикам критерии, по которым будет проводиться просмотр опасных моментов. Вокруг главного арбитра и так регулярно кружат игроки, что уже вполне нормально ими допускается (хотя в правилах прописано, что разговаривать имеет право только капитан), но теперь они еще и будут давить на судью, чтоб он запрашивал видеоповтор. А это дополнительная нагрузка на арбитра и еще вдобавок куча споров, не имеющих никакого отношения к самой игре.

Меньше поводов для дискуссий

Проблема: Этот пункт самый спорный, поскольку, конечно, лучше справедливое решение и ноль вопросов по нему, чем неправильное с последующей истерией. Дискуссии – пенальти или нет, офсайд или нет – это уже часть шоу, в том числе и для эпатажных тренеров, без которых скучно. Но так как футбол уже во многом превратился в шоу, не будет ли он меньше обсуждаться после введения видеоповторов, став при этом более роботизированным?

Решение: не вводить видеоповторы вообще. Но это неверно. Нужно принять как данность – дискуссий может быть меньше. Лишь время покажет, хорошо ли это на самом деле для самого популярного вида спорта на планете.

Видеоповторы – это здорово, правда. А главное, что решение принято правильно и честно. Но тестовый запуск на Кубке конфедераций показал, что система еще пока требует обкатки и улучшений. Устранив недостатки, футбол станет не только самым главным, но и самым справедливым видом спорта. Если же над ними не работать, введение видеоповторов рискует изменить игру не в лучшую сторону.