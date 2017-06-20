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Что не так с видеоповторами в футболе

Нулевая информативность

Проблема: на Кубке конфедераций возникли уже четыре голевые ситуации, в которых прибегали к помощи видеоповторов. Два гола были отменены (Португалия, Чили), два – нет (Чили, Австралия). Точный удар Андре Гомеша в матче с Мексикой не был засчитан за забитый мяч, но догадываться о том, почему так случилось, пришлось целый следующий тайм.

Во-первых, что именно вызвало вопросы, мы сразу так и не узнали – хотя какое-то оповещение о том, что же рассматривают видеоассистенты, можно было бы ввести, не оставляя болельщиков в неведении. Хуже того, мы не увидели ни одного нормального повтора. Нам вбросили только вот эту картинку, но Гомеш здесь и близко не участвовал в игре.

Удару Гомешу предшествовал мощный выстрел Роналду в перекладину. Только найдя повтор в записи, можно было догадаться, что судьи никакого Гомеша не имели в виду вообще – их заинтересовал момент с забросом в штрафную и скидкой под удар Криштиану. Офсайд у сбросившего мяч футболиста был, гол не засчитан правильно. Но почему мы должны догадываться об этом сами?

Решение: болельщики и на стадионе, и у телеэкранов – обязаны быть в курсе, почему судья принял решение посмотреть повтор. Узнать у арбитров, рассматривающих видео, в чем причина остановки, и дать маленький титр – совсем несложно. Тут же показать повтор спорного момента без никому не нужных крупных планов гуляющего с рукой у уха судьи и озадаченных футболистов – вот, что нужно в этой ситуации.

Убийство эмоций

Проблема: Полный идиотизм, когда после гола футболисты нарадовались, болельщики наплясались – а затем они все вместе вдруг ждут решения судей. Раньше такое было очень редко, когда главный арбитр консультировался с лайнсменом. Чилийцы в игре с Камеруном даже успели устроить веселое празднование гола, а в итоге все зря. Представьте сами себя во время важнейших матчей команд, за которые вы болеете. Условно говоря, дерби «Спартак» – ЦСКА, которое катится к ничьей, и на последней минуте кто-то забивает победный мяч. Можно сойти с ума, празднуя минуту-две, а потом узнать, что гол отменен. Бессмысленная радость – это ужасно для фаната. А каково игрокам?

Решение: стараться принимать решение практически мгновенно. Определения спорных моментов с уровнем нынешней графики никак не должны занимать столько времени, сколько занимают сейчас. Если лайнсмен должен определиться со своим решением за долю секунды, то почему группе арбитров с компьютерами должно даваться дополнительное время для дискуссий?

Пауз стало больше

Проблема: Возможно, это с непривычки, но ощущение после матча Камерун – Чили было одно: видеоповторы уже утомили. В РФПЛ такое, в принципе, пройдет незаметно, учитывая ужасный темп в абсолютном большинстве матчей, но когда игра динамичная, как это было на очень длительных отрезках во всех играх Кубка конфедераций – остановки действительно утомляют сильно. Полминуты, минута, полторы – неважно, хочется смотреть футбол дальше. К этому можно привыкнуть, но не совсем не сразу.

Решение: как и говорилось выше, хочется мгновенного принятия решений. Современные технологии позволяют это сделать.

Непонятен выбор спорных моментов

Проблема: Безусловно, те моменты, которые выбирались для повторов, были этого достойны. Голы Гомеша и Варгаса не засчитаны правильно, второй мяч Варгас все-таки забил верно, мяч Юрича тоже справедлив. А что насчет гола камерунцев в ворота Чили, когда фол на Видале выглядел совершенно неочевидным? Или момент с Полозом, которого сбил вратарь Новой Зеландии?

Никто не говорит о том, что нужно останавливать игру по каждому поводу, но эти моменты – действительно голевые. Возможно, забитый мяч Нгаде-Нгаджи действительно засчитывать нельзя, а фола на Полозе никакого не было, но эти моменты почему-то судьями даже не просматривались. А если и просматривались, то мы об этом почему-то ничего не знаем, и это еще один повод пожаловаться на неинформативность.

Решение: ввести понятные тренерам, игрокам и болельщикам критерии, по которым будет проводиться просмотр опасных моментов. Вокруг главного арбитра и так регулярно кружат игроки, что уже вполне нормально ими допускается (хотя в правилах прописано, что разговаривать имеет право только капитан), но теперь они еще и будут давить на судью, чтоб он запрашивал видеоповтор. А это дополнительная нагрузка на арбитра и еще вдобавок куча споров, не имеющих никакого отношения к самой игре.

Меньше поводов для дискуссий

Проблема: Этот пункт самый спорный, поскольку, конечно, лучше справедливое решение и ноль вопросов по нему, чем неправильное с последующей истерией. Дискуссии – пенальти или нет, офсайд или нет – это уже часть шоу, в том числе и для эпатажных тренеров, без которых скучно. Но так как футбол уже во многом превратился в шоу, не будет ли он меньше обсуждаться после введения видеоповторов, став при этом более роботизированным?

Решение: не вводить видеоповторы вообще. Но это неверно. Нужно принять как данность – дискуссий может быть меньше. Лишь время покажет, хорошо ли это на самом деле для самого популярного вида спорта на планете.

Видеоповторы – это здорово, правда. А главное, что решение принято правильно и честно. Но тестовый запуск на Кубке конфедераций показал, что система еще пока требует обкатки и улучшений. Устранив недостатки, футбол станет не только самым главным, но и самым справедливым видом спорта. Если же над ними не работать, введение видеоповторов рискует изменить игру не в лучшую сторону.

Кубок конфедераций Весь мир
Комментарии (20)
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Victor.Vings
1497964656
Это первый турнир с видеоповторами, со временем все проблемы устранят и будет норм. Тогда и будет не о чем спорить после незасчитанного гола или спорного пенальти.
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Dan93
1497965038
Наконец-то ввели видеоповторы. Честная игра лучше всего. Система только приживается и явно будет отлаживаться. Смысл писать о таких проблемах, когда это итак очевидно. Все решиться со временеи
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vladik12
1497966890
С автором можно согласиться.
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tank219
1497968019
Про эмоции. Если гол забит по правилам, никто радость не отнимет. А гол, забитый неправильно, но засчитанный - точно будут мусолить весь сезон. С повторами судья меньше влияет на результат, главенствует справедливость. А после гола радуются не все болельщики, а половина, вторая половина матерится. Так что эмоции просто сравняются.
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Masteralex
1497974450
В 99% случаев забившая команда наверняка знает, был чисто забит гол или нет. Поэтому их радость после гола, который был забит не по правилам это их проблемы. Кстати, радость после нечестного гола это зачастую и фактор давления на судью, который не уверен в ситуации с голом, поэтому игроки всегда радуются забитому голу, введение видеоповторов на постоянной основе расставит всё на свои места и команда уже не будет впустую радоваться нечестно забитому голу, потому что будет наверняка знать что его отменят :)
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_J7even
1497975491
А вот почему бы не сделать так, чтобы не судья брал видеоповтор, а тренер. Так, например, сделано в волейболе. Допустим, у каждого тренера есть возможность взять 3-4 повтора за игру на какой-либо спорный момент ( гол, пенальти, красная карточка и т.п. ). Вот забили вашей команде гол, и судья его засчитал, а вы уверены что там был оффсайд или фол. Сообщаете об этом резервному арбитру и говорите свои претензии и что вы хотите проверить. Резервный сообщает главному, а тот уже берёт видеоповтор. Это же всё можно сделать быстро, пока команда ещё только бежит радоваться. К судьям будет меньше претензий, так как уже не они решают, когда его брать, а кога не брать. Да и у тренера будет возможность повлиять на матч
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nikurit
1498064770
"футболисты нарадовались, болельщики наплясались – а затем они все вместе вдруг ждут решения судей". Ну и не надо рано радоваться. К чему эти кувырки и ныряния? Забил гол, подошел к судье, типа: "ну че чувак все нормально или как?" Судья: "Чистый гол. Те какую самбу включить, чтобы вы нормально попрыгали?"
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smagin
1498065805
Фигня всё это с празнованием,30 сек уделяется на повтор это не так уж и много....если судья будет советоваться с лайнсменом примерно столько же времени и необходимо...приживется система...ещё бы смотрели повторы в моментах,когда рамос драму разыгрывает или как Пепе сегодня,сам руками держал его Джикия оттолкнул тот за ногу схвотился,клоун)))
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Mozaguin
1498081661
Согласен с предложением ограничить число видеоповторов за матч.
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Hala Madrid
1499076308
Может неплохо было бы ввести "Орлиный глаз" или что-то подобное, чтобы минимизировать ошибки судей.
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