«Зенит» уничтожил «Спартак». Это был сумасшедший матч!

Куча голов, трогательное прощание Кержакова, жуткий ливень – все это (и многое другое) увидел сегодня «Крестовский».

Тут даже комментировать нечего – чемпионы России пропустили пять голов от «Зенита». «Спартак» обожает позориться в Санкт-Петербурге: 0:5, 2:5, 2:4, 1:5.

twit text — РФПЛ (@rfpl) 6 августа 2017 г.

twit text — РФПЛ (@rfpl) 6 августа 2017 г.

twit text — РФПЛ (@rfpl) 6 августа 2017 г.

twit text — РФПЛ (@rfpl) 6 августа 2017 г.

twit text — РФПЛ (@rfpl) 6 августа 2017 г.

Первый гол в ворота Реброва привез Фернандо. Бразилец – один из главных виновников спартаковского разочарования.

twit text — Александр Шмурнов (@AShmurnov) August 6, 2017

twit text — Igor Rabiner (@IgorRabiner) August 6, 2017

Кстати, что происходит с Кокориным? Эту машину просто не остановить.

twit text — Igor Rabiner (@IgorRabiner) August 6, 2017

«Зенит» под руководством Манчини: четыре тура = четыре победы. И разгром «Спартака».

twit text — Георгий Черданцев (@cherdantsev) August 6, 2017

Судья Вилков – плохой попутчик для «Спартака».

twit text — Цифроскоп (@cifrascop) August 6, 2017

twit text — Dmitry Egorov (@edim_sport) 6 августа 2017 г.

Если первый гол в матче был на совести Фернандо, то последний – на совести Реброва.

twit text — ФК«Зенит». Фан (@fczenit_news) 6 августа 2017 г.

В конце игры Манчини передал Кришито записку. Ее содержание тренер раскрыл на пресс-конференции.

twit text — СЭ Зенит (@zenit_se) 6 августа 2017 г.

Порция негатива из подтрибунки. Что это было?