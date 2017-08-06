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    «Зенит» уничтожил «Спартак». Это был сумасшедший матч!


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    Голосов: 16
    06.08.2017 21:55
    Куча голов, трогательное прощание Кержакова, жуткий ливень – все это (и многое другое) увидел сегодня «Крестовский».

    Тут даже комментировать нечего – чемпионы России пропустили пять голов от «Зенита». «Спартак» обожает позориться в Санкт-Петербурге: 0:5, 2:5, 2:4, 1:5.

    Первый гол в ворота Реброва привез Фернандо. Бразилец – один из главных виновников спартаковского разочарования.

    Кстати, что происходит с Кокориным? Эту машину просто не остановить.

    «Зенит» под руководством Манчини: четыре тура = четыре победы. И разгром «Спартака».

    Судья Вилков – плохой попутчик для «Спартака».

    Если первый гол в матче был на совести Фернандо, то последний – на совести Реброва.

    В конце игры Манчини передал Кришито записку. Ее содержание тренер раскрыл на пресс-конференции.

    Порция негатива из подтрибунки. Что это было?

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: Твиттер
    Рейтинг: 3 Голосов: 16
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    Комментарии51
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      Рейтинг: +383

      VASoMeat 7 августа 2017, 15:29

      Бывает да,спартак получил по шапке,после этого матча Федун поймет что бы конкурировать в чемпионате и лч нужны еще очень хорошего качества игроки!!!

      0
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      Рейтинг: +11

      Дэс 7 августа 2017, 13:50

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Я не пойму, а что произошло то такого? )) Я вообще с улыбкой посмотрел на всё после матча, все моменты созданы Спартаком, вот и всё ) Бомжи то ничего не создали, да и не увидел яркой игры. Что за бред пишут, что он якобы чемпион, что налажена работа и другой бред )) Если бы Спартак играл, как с Краснодаром, сейчас бы пели по-другому. Но никогда не признаю, что в этом матче бомжи переиграли Спартак, а вот Спартак себя переиграл. И не какие-то там кокорины с друясями не показали футбол, просто детские ошибки и расхлябанность Спартака дали вам такие вот подарки. Но радуйтесь )) Посмотрим весь сезон, как и кто будут играть! )

      -5
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      Рейтинг: +115

      Romirez_369 > Дэс 7 августа 2017, 14:24

      Прочитав Ваш комментарий, можно подумать, что "Зенит" даже на поле не выходил, просто "Спартак" выбежал одни, побегали, забили себе пять, один в противоположные ворота и поехали домой, в Москву. Вынуждает ошибаться игроков московской команды как раз, как Вы выразились: "кокорины с друясями", которые прессинговали всех игроков "Спартака", которые обычно начинают атаки своей команды первыми передачами. Странно, что не включили в список провинностей судейство. Или зазорно уже?

      1
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      Рейтинг: +979

      TUMS 7 августа 2017, 11:45

      Вот так Спартак и в ЛЧ играть будет.

      0
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      Рейтинг: +11479

      alex1951 7 августа 2017, 11:14

      Действительно...и больно и стыдно ,как Спартаку ,так и его поклонникам
      получить такую пиздю..такой нокаут,при качественном судействе,
      будучи в ранге чемпионов!
      ККК? Конец карьере Карреры?
      Или могет пока всего желтая карточка?
      Если в след.туре не очухаются, в Спартаке начнутся чистки....

      0
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      Рейтинг: +748

      вместе с ЦСКА > alex1951 7 августа 2017, 11:22

      Действительно...и больно и стыдно - ПРИВЫКАЙТЕ.. тут жалко только Карреру, быдло которое он тренирует-не достойны его

      1
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      ...
      Рейтинг: +11479

      alex1951 > вместе с ЦСКА 7 августа 2017, 18:39

      Мне не ,,ПРИВЫКАЙТЕ,, .....
      Я с детства за Динамо)))))

      0
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      Рейтинг: +748

      вместе с ЦСКА 7 августа 2017, 10:52

      ахахах просто спартак в том сезоне ттянули за уши, теперь мы видим Настоящий спартак, кстати, Каррера же в первую очередь собирался выстроить линию защиту... ну мы видим как выстроил.... ( или как его подопечные слушаются, бухают до сих пор наверное)

      2
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      Рейтинг: +677

      vodomut 7 августа 2017, 10:02

      зато все в наклейках!

      2
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      Рейтинг: +11244

      alp 7 августа 2017, 09:09

      а где эксперт рейнголд, у которого спам рвет Зенит? ))))

      0
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    • ...
      Рейтинг: +966

      Микояновский мясокомбинат 7 августа 2017, 08:38

      В рядовом матче,рядовая команда "Зенит",отгрузила рядовую пятёру какому-то
      свинарнику...)))

      2
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      Рейтинг: +8

      l.andreasXXX 7 августа 2017, 08:12

      Может, хоть теперь Рейнгольд закроет свой рот... Или ему и этого мало окажется? Достаточно вежливо и дружелюбно?

      -1
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      Рейтинг: +53

      ВАХАБИТ 7 августа 2017, 08:10

      Похоже с ЛЧ будет "Фанера над Парижем".

      -1
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      Рейтинг: +8

      l.andreasXXX > ВАХАБИТ 7 августа 2017, 08:13

      Как я и говорил в конце прошлого сезона.

      0
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