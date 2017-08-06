«Зенит» уничтожил «Спартак». Это был сумасшедший матч!

Тут даже комментировать нечего – чемпионы России пропустили пять голов от «Зенита». «Спартак» обожает позориться в Санкт-Петербурге: 0:5, 2:5, 2:4, 1:5.
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— РФПЛ (@rfpl) 6 августа 2017 г.
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— РФПЛ (@rfpl) 6 августа 2017 г.
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— РФПЛ (@rfpl) 6 августа 2017 г.
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— РФПЛ (@rfpl) 6 августа 2017 г.
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— РФПЛ (@rfpl) 6 августа 2017 г.
Первый гол в ворота Реброва привез Фернандо. Бразилец – один из главных виновников спартаковского разочарования.
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— Александр Шмурнов (@AShmurnov) August 6, 2017
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— Igor Rabiner (@IgorRabiner) August 6, 2017
Кстати, что происходит с Кокориным? Эту машину просто не остановить.
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— Igor Rabiner (@IgorRabiner) August 6, 2017
«Зенит» под руководством Манчини: четыре тура = четыре победы. И разгром «Спартака».
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— Георгий Черданцев (@cherdantsev) August 6, 2017
Судья Вилков – плохой попутчик для «Спартака».
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— Цифроскоп (@cifrascop) August 6, 2017
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— Dmitry Egorov (@edim_sport) 6 августа 2017 г.
Если первый гол в матче был на совести Фернандо, то последний – на совести Реброва.
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— ФК«Зенит». Фан (@fczenit_news) 6 августа 2017 г.
В конце игры Манчини передал Кришито записку. Ее содержание тренер раскрыл на пресс-конференции.
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— СЭ Зенит (@zenit_se) 6 августа 2017 г.
Порция негатива из подтрибунки. Что это было?
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— Andrei Pavlov (@andrei120388) 6 августа 2017 г.