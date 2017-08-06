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«Зенит» уничтожил «Спартак». Это был сумасшедший матч!

Тут даже комментировать нечего – чемпионы России пропустили пять голов от «Зенита». «Спартак» обожает позориться в Санкт-Петербурге: 0:5, 2:5, 2:4, 1:5.

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Первый гол в ворота Реброва привез Фернандо. Бразилец – один из главных виновников спартаковского разочарования.

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Кстати, что происходит с Кокориным? Эту машину просто не остановить.

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«Зенит» под руководством Манчини: четыре тура = четыре победы. И разгром «Спартака».

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Судья Вилков – плохой попутчик для «Спартака».

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Если первый гол в матче был на совести Фернандо, то последний – на совести Реброва.

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В конце игры Манчини передал Кришито записку. Ее содержание тренер раскрыл на пресс-конференции.

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Порция негатива из подтрибунки. Что это было?

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Россия. Премьер-лига Зенит Спартак Кокорин Александр Кришито Доменико Ерохин Александр Кузяев Далер
Комментарии (52)
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4agaaa
1502046590
Отличные трансферы, а главное на сколько хорош Манчини!!!! Совершенно новый Зенит! С шикарной и заслуженной победой!!!
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Taps
1502047908
Следующие 10 лет Спартак будет вспоминать своё единственное чемпионство.
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SLAVAKPCC
1502048270
Ну что лжечемпионы,Спартак играл так же и в том сезоне,поэтому удивительного нет ничего,разве что забито 5,вместо ожидаемых 2-3
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Kollljan
1502048313
Спартак был разгромлен, растоптан и унижен.
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Михаил_Боярский
1502048445
Роберто показал Массимо кто здесь батя.
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GM
1502051545
Стадо поросят, возомнивших себя крутыми кабанами, было утоплено в болотах Санкт-Петербурга группой бомжей, которых совсем недавно на этом же болоте гоняли какие-то залетные евреи.
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Docentusa
1502058839
Промес , ты где?! Огурцы вынимаешь))))))
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Romirez_369
1502079334
Такое ощущение, что игроки "Спартака", узнав о назначении данного арбитра, настроились на поражение. Хотя в этой игре Вилков местами даже помогал московской команде: в нескольких моментах должен был давать карточки красно-белым, а он, иногда, даже штрафной не назначал. Впрочем, отсудил он достойно, вопросов не должно быть, а "Спартак" лишился возможности возложить вину за поражение на арбитра.
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Микояновский мясокомбинат
1502084338
В рядовом матче,рядовая команда "Зенит",отгрузила рядовую пятёру какому-то свинарнику...)))
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Дэс
1502103012
Я не пойму, а что произошло то такого? )) Я вообще с улыбкой посмотрел на всё после матча, все моменты созданы Спартаком, вот и всё ) Бомжи то ничего не создали, да и не увидел яркой игры. Что за бред пишут, что он якобы чемпион, что налажена работа и другой бред )) Если бы Спартак играл, как с Краснодаром, сейчас бы пели по-другому. Но никогда не признаю, что в этом матче бомжи переиграли Спартак, а вот Спартак себя переиграл. И не какие-то там кокорины с друясями не показали футбол, просто детские ошибки и расхлябанность Спартака дали вам такие вот подарки. Но радуйтесь )) Посмотрим весь сезон, как и кто будут играть! )
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