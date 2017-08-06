«Зенит» уничтожил «Спартак». Это был сумасшедший матч!

Тут даже комментировать нечего – чемпионы России пропустили пять голов от «Зенита». «Спартак» обожает позориться в Санкт-Петербурге: 0:5, 2:5, 2:4, 1:5.

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Первый гол в ворота Реброва привез Фернандо. Бразилец – один из главных виновников спартаковского разочарования.

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Кстати, что происходит с Кокориным? Эту машину просто не остановить.

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«Зенит» под руководством Манчини: четыре тура = четыре победы. И разгром «Спартака».

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Судья Вилков – плохой попутчик для «Спартака».

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Если первый гол в матче был на совести Фернандо, то последний – на совести Реброва.

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В конце игры Манчини передал Кришито записку. Ее содержание тренер раскрыл на пресс-конференции.

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Порция негатива из подтрибунки. Что это было?