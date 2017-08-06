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    Манчини: «Во втором тайме матча со «Спартаком» я передал Кришито записку. Это было указание полузащитникам»

    Главный тренер «Зенита» Роберто Манчини подвел итог победе над «Спартаком» в матче четвертого тура чемпионата России.

    «Никакого секрета нет, это был сложный матч против хорошей команды, в котором нам получилось победить за счет качественной игры Не все футболисты дошли до оптимальных кондиций, и нам предстоит большая работа. Маммана тренировался всю неделю, показал хороший уровень, и я не считаю риском решение выпустить его в стартовом составе. Игра длится 90 минут и невозможно играть в одном стиле все время. Сначала мы играли в оборонительный футбол, потом раскрылись. Но мы заслужили победу, играли против большой слаженной команды, которая заслужила победу в прошлом году.

    Во втором тайме я действительно передал записку Кришито. Это было указание всем полузащитникам. Они медленно двигались и я хотел подсказать им, что нужно делать. Изменения в составе необходимы, когда такой график. Состав, который я вставил в четверг, был экспериментальным, я взял на себя определенные риски. Но все было рассчитано.

    Далер Кузяев – молодой парень, который по-настоящему вкалывает на каждой тренировке, отдается полностью. Но ему, как и многим другим есть, куда расти.

    Я благодарю всех наших болельщиков за ту поддержку, что они нам сегодня оказали. Очень надеюсь, что той ситуации с крышей, которая произошла сегодня, больше не повторится», – сказал специалист.

    Напомним, во время матча над стадионом «Санкт-Петербург» пошел град.

    В следующем туре «Зенит» сыграет на выезде против «Урала». Встреча состоится 9 августа.

    Источник: Чемпионат.ком

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    06.08.2017 22:42
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +720

      Flydis 6 августа 2017, 23:12

      Новички аргентинцы весьма и весьма впечатлили. Паредес, если так и будет дальше продолжать, то через несколько лет за ним начнут охоту европейские гранды.

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