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    • Россия и Испания выдали супершоу! А Смолов – два чумовых гола

    Россия и Испания выдали супершоу! А Смолов – два чумовых гола


    4.2
    Голосов: 9
    14.11.2017 23:40
    Сборная России сыграла лучший матч при Черчесове, а Глушаков попробовал себя в воротах.

    Новое начало

    Обычно сборная Черчесова присматривается к сопернику и постепенно входит в игру. В матче против Испании задумкой тренера оказался агрессивный старт. После первого тайма россияне превзошли гостей по ударам в сторону ворот (10 – 6). Большая часть агрессии пришлась на первую десятиминутку. Гол Альбы случился после первого выхода испанцев к воротам Лунева. И это настоящее несчастье, потому что на первый мяч наиграла именно сборная России.

    Лунева проверить не удалось

    Три пропущенных мяча Андрея Лунева совершенно не показывают реальной картины его игры. Во всех трех моментах наш вратарь не мог выручить команду. Из остальных отбитых ударов выделяется лишь спасение после выхода один в один Родриго. В концовке матча именно в столкновении с испанским форвардом вратарь получил травму. Лунева давно прочат в конкуренты Акинфееву, но до чемпионата мира это останется только на уровне разговоров. Способности Игоря все оценили по матчу с Аргентиной, где оборона почему-то ошибалась больше. Луневу желаем здоровья, а Глушакову в концовке пришлось встать в ворота. Потому что у сборной не осталось замен.

    Центр обороны еще плох

    Черчесов продолжает наигрывать схему с тремя центральными защитниками. Против испанцев вышли Джикия, Васин и Кудряшов. Гол Альбы, замкнувшего фланговый навес Асенсио, показал все слабости российской обороны. Нападающий забивал без сопротивления, а Виктор Васин каким-то образом оказался между двумя игроками соперника. Два выхода один в один от Родриго – тоже ошибки центральной зоны. Ни в одном из товарищеских матчей при Черчесове сборная так и не отыграла надежно у собственных ворот.

    Смолов – лучший игрок матча

    Самые красивые голы в этом матче все равно на счету сборной России. Алексей Миранчук довел мяч до Федора Смолова, а тот легко разобрался с испанской защитой. Убрав на замахе двоих соперников, Федор с левой ноги пробил в угол ворот. И это было только начало! Когда Алексей заменился на брата, Смолов сделал все без помощи партнеров. Сумасшедшим ударом с линии штрафной он чуть не порвал сетку. Два гола Смолова в такой игре снова напоминают о европейском интересе к его персоне.

    Судья отработал спорно

    На игре присутствовали 45480 зрителей. На их глазах Джанлука Рокки отсудил на уровне среднего арбитра из российской Премьер-лиги. В ворота Лунева арбитр поставил два неоднозначных пенальти. На повторе первого момента видно, что Кузяев играл в своей штрафной плечом. Следующий момент произошел в борьбе Рамоса и Джикии. Рокки встал на сторону испанца, хотя степень вины защитника «Спартака» в его падении понять сложно.

    Текстовый онлайн матча Россия – Испания

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: Твиттер сборной России
    Рейтинг: 4.2 Голосов: 9
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    Комментарии (27)
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    senador
    1510715070
    Смолов, Глушаков, Жирков, Смольников.... Хорошо сыграли ребята. Надеюсь - Черчесов действительно нашёл оптимальный баланс игры в атаке и обороне - состав для такого баланса... И судья пригодится в мыловаренном производстве! Скучно не было....
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    mdu86
    1510724524
    Наша сборная смотрелась прилично, создавали моменты, но техника в реализации некоторых моментов подводила (хотя 3 мяча в ворота Испании более чем достойно). В принципе все молодцы, больше всего понравились Миранчук, Смолов и неувядающий в свои 34 Жирков.
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    android-uz
    1510725015
    Молодцы ребята!!!
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    Жека001
    1510729405
    Наконец то было интересно смотреть.Всегда бы играли с таким настроем.
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    Pourport
    1510731920
    Вы серьезно ща?Это почти второй состав испанцев!)
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    Ч.В.Г.
    1510732301
    Спасибо футболистам! Сразу и не вспомню когда мы в последний раз на поле были именно КОМАНДОЙ, а не сборной. Не опустили руки при 0-2. Такая заряженность на игру мне нравится. Но вчерашнее судейство наталкивает на нехорошие мысли. А не будут ли нас так судить непосредственно на чемпионате?
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    TUMS
    1510735034
    Показали характер и игру которую можно было смотреть.
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    piligrim1986
    1510735636
    да хватит уже! как-будто ЧМ выиграли. помнится, перед последним ЧЕ Италию вынесли 3-0, и что потом? все помнят
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    Sanloko
    1510745409
    пока в сборной Васин даже и не думайте о победах сборной России
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    Burtaze
    1510753802
    матч тренировочный и потому не стоит сильно обольщаться...всё интересное будет впереди и всё ..как всегда..предсказуемо....
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