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  • Россия и Испания выдали супершоу! А Смолов – два чумовых гола

Россия и Испания выдали супершоу! А Смолов – два чумовых гола

Новое начало

Обычно сборная Черчесова присматривается к сопернику и постепенно входит в игру. В матче против Испании задумкой тренера оказался агрессивный старт. После первого тайма россияне превзошли гостей по ударам в сторону ворот (10 – 6). Большая часть агрессии пришлась на первую десятиминутку. Гол Альбы случился после первого выхода испанцев к воротам Лунева. И это настоящее несчастье, потому что на первый мяч наиграла именно сборная России.

Лунева проверить не удалось

Три пропущенных мяча Андрея Лунева совершенно не показывают реальной картины его игры. Во всех трех моментах наш вратарь не мог выручить команду. Из остальных отбитых ударов выделяется лишь спасение после выхода один в один Родриго. В концовке матча именно в столкновении с испанским форвардом вратарь получил травму. Лунева давно прочат в конкуренты Акинфееву, но до чемпионата мира это останется только на уровне разговоров. Способности Игоря все оценили по матчу с Аргентиной, где оборона почему-то ошибалась больше. Луневу желаем здоровья, а Глушакову в концовке пришлось встать в ворота. Потому что у сборной не осталось замен.

Центр обороны еще плох

Черчесов продолжает наигрывать схему с тремя центральными защитниками. Против испанцев вышли Джикия, Васин и Кудряшов. Гол Альбы, замкнувшего фланговый навес Асенсио, показал все слабости российской обороны. Нападающий забивал без сопротивления, а Виктор Васин каким-то образом оказался между двумя игроками соперника. Два выхода один в один от Родриго – тоже ошибки центральной зоны. Ни в одном из товарищеских матчей при Черчесове сборная так и не отыграла надежно у собственных ворот.

Смолов – лучший игрок матча

Самые красивые голы в этом матче все равно на счету сборной России. Алексей Миранчук довел мяч до Федора Смолова, а тот легко разобрался с испанской защитой. Убрав на замахе двоих соперников, Федор с левой ноги пробил в угол ворот. И это было только начало! Когда Алексей заменился на брата, Смолов сделал все без помощи партнеров. Сумасшедшим ударом с линии штрафной он чуть не порвал сетку. Два гола Смолова в такой игре снова напоминают о европейском интересе к его персоне.

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Судья отработал спорно

На игре присутствовали 45480 зрителей. На их глазах Джанлука Рокки отсудил на уровне среднего арбитра из российской Премьер-лиги. В ворота Лунева арбитр поставил два неоднозначных пенальти. На повторе первого момента видно, что Кузяев играл в своей штрафной плечом. Следующий момент произошел в борьбе Рамоса и Джикии. Рокки встал на сторону испанца, хотя степень вины защитника «Спартака» в его падении понять сложно.

Текстовый онлайн матча Россия – Испания

Товарищеские матчи Россия Испания Смолов Федор Лунев Андрей
Комментарии (27)
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belarus-gomel
1510692602
испанский форвард - Человек Морально Опущенный!!!! ломать вратаря в концовке товарищеского матча!!!!!! это ДИБИЛИЗМ!!!!!!!
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BRO_football
1510692726
Судья надо бы подучить анатомию. Всё что находится до локтя - это плечо, а всё что после локтя - рука.
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guron88
1510693025
Этот **..... Родриго, так летел на нашего вратаря, словно его сборная проигрывала в финале чемпионата Мира против какого-то Гиблартара... Хоть бы подумал, сукин сын, своим куцим мулатским мозгом, что это, в конце-концов, товарищеский матч! Всегда ненавидел испашек. Теперь ещё больше укоренился в своём мнении. Подленькая нация. Желаю им скорейшего отделения не только Каталонии, но и Боскони тоже...
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erma
1510693448
Вообще, даже когда проигрывали 0:2 было видно, что наши МОГУТ. Хорошая игра. Вне зависимости от счета. За счет отдельное спасибо.
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Seraffim
1510693527
Хорошая игра и красивые голы в исполнении нашей сборной, которая дает надежду на достойную игру на ЧМ. Судья, конечно, начудил с одиннадцатиметровыми в наши ворота, но наши ребята молодцы, что продолжали играть и добились хорошего результата. Огорчила травма Лунева, надеюсь, все у него будет хорошо.
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Титус
1510707326
Прекрасная игра! Я вам больше скажу, в 2008 когда наша сборная в первой игре проиграла испанцам все орали фу фу... а мне игра безумно понравилась, просто тогда испанцы были реально лучше. На табло ничья, но это победа... и это нет еще Головина, который мог накрутить у штрафной
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Nesterenko
1510711558
Давно говорю, что нужно Миранчуков ставит в старт и на острие Смолова. Тогда в атаке появляются зубы. Ну а судейство конечно было ужасное, очень это настораживает перед ЧМ. Если будет плохая игра сборной да ещё и ужасное судейство против наших на ЧМ, то заработаем 0 очков в группе...
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senador
1510715070
Смолов, Глушаков, Жирков, Смольников.... Хорошо сыграли ребята. Надеюсь - Черчесов действительно нашёл оптимальный баланс игры в атаке и обороне - состав для такого баланса... И судья пригодится в мыловаренном производстве! Скучно не было....
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Pourport
1510731920
Вы серьезно ща?Это почти второй состав испанцев!)
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piligrim1986
1510735636
да хватит уже! как-будто ЧМ выиграли. помнится, перед последним ЧЕ Италию вынесли 3-0, и что потом? все помнят
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