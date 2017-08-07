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    «Спартак» – боксер с хрустальной челюстью». Как страна реагирует на разгром чемпиона в Санкт-Петербурге


    2.7
    Голосов: 13
    07.08.2017 11:50
    «Зенит» унизил «Спартак» в четвертом туре РФПЛ. Удивление, восхищение, злость и ненависть – весь спектр эмоций в материале «Бомбардира».

    Черданцев поражен реакции тренеров:

    У Неценко герой не Кокорин, и это тоже справедливо:

    Василий Уткин, как обычно, выдал серьезную аналитику:

    Генич восхищается эффективностью:

    Появилось видео с атакой на Панова. Осторожно, маты:

    Василий Конов все равно не ждет ничего хорошего для ЦСКА:

    Андронов удивлен перформансу:

    Поделился мыслями комментатор матча Денис Казанский:

    Журавель считает, что у Карреры и Конте будут общие проблемы:

    Народное творчество подоспело вовремя:

    На гостевой «Зенита» (ЗИА) царит праздничные и ироничные настроения:

    Несмотря на то, что мы за бортом, после сегодняшнего матча с нетерпением жду ЛЧ ))

    Moonwalker

    А давайте похвалим мясо. Хотя бы за то, что автобус не ставили. Впрочем, они, наверное, не умеют автобус))). Карреру буднично сольют после 12 августа с вероятностью 50 %. Интересно, кто у Федуна в шорт-листе на пост ГТ?

    Ляпис

    На гостевой «Спартака» (ВВ) раздаются голоса против Карреры:

    Каррера год тренирует «Спартак». Бомжи же наоборот – обновили состав более чем на половину. Взаимодействие еще не выстроено. Манчини тренирует бомжей полтора месяца. И что мы видим? Манчини, незнакомый с РФПЛ, с ходу выкидывает ФКСМ и Карреру за канаты ринга. Такого позорного п**деца никто даже представить не мог. После таких поражений всех, кто выходил на поле,а также тренеров, необходимо штрафовать на месячную зарплату. Люди вписали очередную позорную страницу в историю великого клуба. «Спартак» – это не «Кальяри», не «Фрозиноне» и не «Палермо». Манчини показал неготовому «Спартаку», что того ждет в Лиге Чемпионов. «Спартак» – боксер с хрустальной челюстью. Пропущенный удар – поединок можно заканчивать.

    Свирепый Вепрь

    План на июль 2018 г:

    1. Убрать Карреру. Вернуть водителя и Лю.

    2. Поставить Саламыча главным.

    Только так в 2019 г. появится шанс на еврокубки.

    Когда уже ВВ поймет, что Каррера=Карпин? Самовлюбленные игроки без опыта тренерской деятельности? Все, что они умеют – мотивировать. Ну, еще итальянец добавил плотности в игре. Да, иногда этого может быть достаточно, и Каррера отлично провел прошлый сезон. Но его роль в чпмпионстве не больше, чем Реброва, Пилипчука и Родионова. И меньше Аленичева. Все-таки хотелось бы видеть у руля Спартака настоящего главного тренера.

    Пиводуй

    Состав команды: Ребров – 33 года. Ещенко – 33 года. Самедов – 33 года. Таски – 30 лет. Бокетти – 30 лет. Комбаров – 30 лет. Глушаков – 30 лет. Луис Адриано – 30 лет. Попов – 29 лет. У нас 9 человек основы в солидном для футбола возрасте. Для сравнения: у ЦСКА, который многие считают командой пенсионеров, игроков «29+» насчитывается 7 человек.

    Горыныч за Спартак

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: ФК «Спартак»
    Рейтинг: 2.7 Голосов: 13
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    Комментарии32
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    • ...
      Рейтинг: -125

      zenit2012 10 августа 2017, 22:25

      Пора уже забыть эту игру...но спесь свинную остудили, а точно подумали, что они чемпионы. Лестер наш!))))

      -2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +94

      нБратишка 8 августа 2017, 20:32

      как говорил Вини Пух
      - это неправильные 5-1
      могло быть и 7-1

      3
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    • ...
      Рейтинг: +748

      вместе с ЦСКА 8 августа 2017, 13:08

      ахахах то боготворили Карреру, теперь нахер шлют.....
      и про конченых людей, которые нападали на Панова..... отстреливать таких надо

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +628

      somn 8 августа 2017, 11:19

      Каррера ещё себя покажет.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +147

      Sylpheed 8 августа 2017, 10:54

      Каррераверы)))

      -2
      Ответить
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      Рейтинг: +157

      pik54 8 августа 2017, 06:04

      Всякое бывает. Удачи Спартаку в ЛЧ.

      2
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    • ...
      Рейтинг: +3970

      Kollljan 7 августа 2017, 19:56

      Позор Спартака в ЛЧ неизбежен.

      -2
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      Рейтинг: +20

      123сату123 7 августа 2017, 18:26

      С крупным счетом проиграли, и сразу кому не лень, напали. Ребята с кем не бывает? это футбол

      2
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      ...
      Рейтинг: +1452

      Mariner > 123сату123 7 августа 2017, 23:23

      Чем сраптак отличается от проститутки? В проститутку влезает 3, а в сраптак 5. )))

      2
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      ...
      Рейтинг: +97

      Максим80 > Mariner 8 августа 2017, 07:05

      дерьмо ты

      -2
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      ...
      Рейтинг: +245

      Тамхар > Mariner 8 августа 2017, 10:26

      От ты умник!

      -2
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      ...
      Рейтинг: +20

      123сату123 > Mariner 8 августа 2017, 18:02

      Мдааа.... ну ты и дурак.

      -1
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    • ...
      Рейтинг: +245

      Тамхар 7 августа 2017, 17:53

      Особенно Промес мне понравился - в небеса по пустым воротам. Прямо спартаковский Кержаков!

      0
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    • ...
      Рейтинг: +1658

      KalterJax 7 августа 2017, 17:51

      Спартак - хороший боксёр с хрустальной челюстью.... ВОТ ПРЯМ В ТОЧКУ! Играют хорошо, до того момента пока не пропустят мяч или не почувствуют явного превосходства соперника по ходу матча!! Тревожно становится за ЛЧ, как бы не получился такой же позор в 2002-2003!!
      А я уже наивно начал полагать было, что гегемония зенита и цска закончилась после предыдущего сезона, ан нет!

      6
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      Рейтинг: +1452

      Mariner > KalterJax 7 августа 2017, 18:13

      Ты шутишь? Эти позорные свиньи регулярно сливают еврокубки, если побадают! У России было бы место на порядок выше, если бы они играли хотя бы в пол силы. Спартак - позор России! Вся грязь, подлость, спесь и наглость - всё дерьмо в этом корыте дряни, которое так радостно жрут свиньи.
      А на счёт самых сильных команд... Ну видно же было, что втом году и у Зенита и у ЦСКА был кризис. Так бывает иногда. Свиньям просто повезло именно в том сезоне сыграть более менее хорошо.

      2
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      Рейтинг: +245

      Тамхар > Mariner 7 августа 2017, 21:01

      Почему позор? Полагаю, они будут также стараться, как старалась бы любая наша команда. Другое дело, что самоотдачи (как у Кержакова - теперь же это российский эталон) для побед в ЛЧ мало, нужно еще и умение. А с этим делом у наших команд у всех напряженка.

      3
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      Рейтинг: +1086

      SPARTAK 85 > Mariner 8 августа 2017, 12:08

      То есть у Зенита ЦСКА может кризис быть а У Спартака нет? Или Зенит хорошо в европпе играет? Прошлый сезон или когда в лч выходили то ли с 7 или 6 очками благодаря результатам других игр.

      0
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      Рейтинг: +24

      seawave > Mariner 8 августа 2017, 13:18

      По делу сказал)

      3
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