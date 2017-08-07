«Спартак» – боксер с хрустальной челюстью». Как страна реагирует на разгром чемпиона в Санкт-Петербурге

Черданцев поражен реакции тренеров:
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— Георгий Черданцев (@cherdantsev) 6 августа 2017 г.
У Неценко герой не Кокорин, и это тоже справедливо:
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— Александр Неценко (@netsenko) 6 августа 2017 г.
Василий Уткин, как обычно, выдал серьезную аналитику:
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— Василий Уткин (@radioutkin) 6 августа 2017 г.
Генич восхищается эффективностью:
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— Константин Генич (@GenichK) 6 августа 2017 г.
Появилось видео с атакой на Панова. Осторожно, маты:
Кто че думает про Панова?)) по-моему это смешно как то... pic.twitter.com/wE0OpnfLIQ— Алекс Бока (@Alex14Boka) 6 августа 2017 г.
Василий Конов все равно не ждет ничего хорошего для ЦСКА:
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— Василий Конов (41+) (@VasilyKonov) 6 августа 2017 г.
Андронов удивлен перформансу:
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— Алексей Андронов (@Alexey_Andronov) 6 августа 2017 г.
Поделился мыслями комментатор матча Денис Казанский:
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— Kazansky Den (@kazanskyden79) 6 августа 2017 г.
Журавель считает, что у Карреры и Конте будут общие проблемы:
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— ZhuraWell (@TimZhur) 7 августа 2017 г.
Народное творчество подоспело вовремя:
На гостевой «Зенита» (ЗИА) царит праздничные и ироничные настроения:
Несмотря на то, что мы за бортом, после сегодняшнего матча с нетерпением жду ЛЧ ))
Moonwalker
А давайте похвалим мясо. Хотя бы за то, что автобус не ставили. Впрочем, они, наверное, не умеют автобус))). Карреру буднично сольют после 12 августа с вероятностью 50 %. Интересно, кто у Федуна в шорт-листе на пост ГТ?
Ляпис
На гостевой «Спартака» (ВВ) раздаются голоса против Карреры:
Каррера год тренирует «Спартак». Бомжи же наоборот – обновили состав более чем на половину. Взаимодействие еще не выстроено. Манчини тренирует бомжей полтора месяца. И что мы видим? Манчини, незнакомый с РФПЛ, с ходу выкидывает ФКСМ и Карреру за канаты ринга. Такого позорного п**деца никто даже представить не мог. После таких поражений всех, кто выходил на поле,а также тренеров, необходимо штрафовать на месячную зарплату. Люди вписали очередную позорную страницу в историю великого клуба. «Спартак» – это не «Кальяри», не «Фрозиноне» и не «Палермо». Манчини показал неготовому «Спартаку», что того ждет в Лиге Чемпионов. «Спартак» – боксер с хрустальной челюстью. Пропущенный удар – поединок можно заканчивать.
Свирепый Вепрь
План на июль 2018 г:
1. Убрать Карреру. Вернуть водителя и Лю.
2. Поставить Саламыча главным.
Только так в 2019 г. появится шанс на еврокубки.
Когда уже ВВ поймет, что Каррера=Карпин? Самовлюбленные игроки без опыта тренерской деятельности? Все, что они умеют – мотивировать. Ну, еще итальянец добавил плотности в игре. Да, иногда этого может быть достаточно, и Каррера отлично провел прошлый сезон. Но его роль в чпмпионстве не больше, чем Реброва, Пилипчука и Родионова. И меньше Аленичева. Все-таки хотелось бы видеть у руля Спартака настоящего главного тренера.
Пиводуй
Состав команды: Ребров – 33 года. Ещенко – 33 года. Самедов – 33 года. Таски – 30 лет. Бокетти – 30 лет. Комбаров – 30 лет. Глушаков – 30 лет. Луис Адриано – 30 лет. Попов – 29 лет. У нас 9 человек основы в солидном для футбола возрасте. Для сравнения: у ЦСКА, который многие считают командой пенсионеров, игроков «29+» насчитывается 7 человек.
Горыныч за Спартак