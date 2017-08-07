«Спартак» – боксер с хрустальной челюстью». Как страна реагирует на разгром чемпиона в Санкт-Петербурге

Черданцев поражен реакции тренеров:

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

У Неценко герой не Кокорин, и это тоже справедливо:

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Василий Уткин, как обычно, выдал серьезную аналитику:

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Генич восхищается эффективностью:

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Появилось видео с атакой на Панова. Осторожно, маты:

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Василий Конов все равно не ждет ничего хорошего для ЦСКА:

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Андронов удивлен перформансу:

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Поделился мыслями комментатор матча Денис Казанский:

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Журавель считает, что у Карреры и Конте будут общие проблемы:

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Народное творчество подоспело вовремя:

На гостевой «Зенита» (ЗИА) царит праздничные и ироничные настроения:

Несмотря на то, что мы за бортом, после сегодняшнего матча с нетерпением жду ЛЧ )) Moonwalker

А давайте похвалим мясо. Хотя бы за то, что автобус не ставили. Впрочем, они, наверное, не умеют автобус))). Карреру буднично сольют после 12 августа с вероятностью 50 %. Интересно, кто у Федуна в шорт-листе на пост ГТ? Ляпис

На гостевой «Спартака» (ВВ) раздаются голоса против Карреры:

Каррера год тренирует «Спартак». Бомжи же наоборот – обновили состав более чем на половину. Взаимодействие еще не выстроено. Манчини тренирует бомжей полтора месяца. И что мы видим? Манчини, незнакомый с РФПЛ, с ходу выкидывает ФКСМ и Карреру за канаты ринга. Такого позорного п**деца никто даже представить не мог. После таких поражений всех, кто выходил на поле,а также тренеров, необходимо штрафовать на месячную зарплату. Люди вписали очередную позорную страницу в историю великого клуба. «Спартак» – это не «Кальяри», не «Фрозиноне» и не «Палермо». Манчини показал неготовому «Спартаку», что того ждет в Лиге Чемпионов. «Спартак» – боксер с хрустальной челюстью. Пропущенный удар – поединок можно заканчивать. Свирепый Вепрь

План на июль 2018 г: 1. Убрать Карреру. Вернуть водителя и Лю. 2. Поставить Саламыча главным. Только так в 2019 г. появится шанс на еврокубки. Когда уже ВВ поймет, что Каррера=Карпин? Самовлюбленные игроки без опыта тренерской деятельности? Все, что они умеют – мотивировать. Ну, еще итальянец добавил плотности в игре. Да, иногда этого может быть достаточно, и Каррера отлично провел прошлый сезон. Но его роль в чпмпионстве не больше, чем Реброва, Пилипчука и Родионова. И меньше Аленичева. Все-таки хотелось бы видеть у руля Спартака настоящего главного тренера. Пиводуй