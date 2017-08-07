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  • «Спартак» – боксер с хрустальной челюстью». Как страна реагирует на разгром чемпиона в Санкт-Петербурге

«Спартак» – боксер с хрустальной челюстью». Как страна реагирует на разгром чемпиона в Санкт-Петербурге

Черданцев поражен реакции тренеров:

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У Неценко герой не Кокорин, и это тоже справедливо:

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Василий Уткин, как обычно, выдал серьезную аналитику:

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Генич восхищается эффективностью:

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Появилось видео с атакой на Панова. Осторожно, маты:

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Василий Конов все равно не ждет ничего хорошего для ЦСКА:

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Андронов удивлен перформансу:

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Поделился мыслями комментатор матча Денис Казанский:

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Журавель считает, что у Карреры и Конте будут общие проблемы:

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Народное творчество подоспело вовремя:

На гостевой «Зенита» (ЗИА) царит праздничные и ироничные настроения:

Несмотря на то, что мы за бортом, после сегодняшнего матча с нетерпением жду ЛЧ ))

Moonwalker

А давайте похвалим мясо. Хотя бы за то, что автобус не ставили. Впрочем, они, наверное, не умеют автобус))). Карреру буднично сольют после 12 августа с вероятностью 50 %. Интересно, кто у Федуна в шорт-листе на пост ГТ?

Ляпис

На гостевой «Спартака» (ВВ) раздаются голоса против Карреры:

Каррера год тренирует «Спартак». Бомжи же наоборот – обновили состав более чем на половину. Взаимодействие еще не выстроено. Манчини тренирует бомжей полтора месяца. И что мы видим? Манчини, незнакомый с РФПЛ, с ходу выкидывает ФКСМ и Карреру за канаты ринга. Такого позорного п**деца никто даже представить не мог. После таких поражений всех, кто выходил на поле,а также тренеров, необходимо штрафовать на месячную зарплату. Люди вписали очередную позорную страницу в историю великого клуба. «Спартак» – это не «Кальяри», не «Фрозиноне» и не «Палермо». Манчини показал неготовому «Спартаку», что того ждет в Лиге Чемпионов. «Спартак» – боксер с хрустальной челюстью. Пропущенный удар – поединок можно заканчивать.

Свирепый Вепрь

План на июль 2018 г:

1. Убрать Карреру. Вернуть водителя и Лю.

2. Поставить Саламыча главным.

Только так в 2019 г. появится шанс на еврокубки.

Когда уже ВВ поймет, что Каррера=Карпин? Самовлюбленные игроки без опыта тренерской деятельности? Все, что они умеют – мотивировать. Ну, еще итальянец добавил плотности в игре. Да, иногда этого может быть достаточно, и Каррера отлично провел прошлый сезон. Но его роль в чпмпионстве не больше, чем Реброва, Пилипчука и Родионова. И меньше Аленичева. Все-таки хотелось бы видеть у руля Спартака настоящего главного тренера.

Пиводуй

Состав команды: Ребров – 33 года. Ещенко – 33 года. Самедов – 33 года. Таски – 30 лет. Бокетти – 30 лет. Комбаров – 30 лет. Глушаков – 30 лет. Луис Адриано – 30 лет. Попов – 29 лет. У нас 9 человек основы в солидном для футбола возрасте. Для сравнения: у ЦСКА, который многие считают командой пенсионеров, игроков «29+» насчитывается 7 человек.

Горыныч за Спартак

Россия. Премьер-лига Россия Зенит Спартак Каррера Массимо
Комментарии (34)
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piligrim1986
1502098649
ну, тот, кто потратил 80+лямов народных денег, тот и победил. постыдно, конечно, но продолжаю болеть за Спартак, что бы ни случилось. Посмотрим, как дела сложатся у Карреры и Манчини. Помнится, в прошлом сезоне тоже проиграли в питере, крупно. Пусть и была другая игра, но что стало потом с гением луческой? все помнят.
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Максим80
1502098675
ну выше коменты не настоящих болельщиков спартака а именно ников как пиводуй пусть и дует пиво дальше Карера норм тренер. Спартак и в прошлом сезоне в питере продул и стал чемпионом ни чё переживём и нагнём бомжей дома всё норм!!! Конечно неприятно но игроки хотели победить было это видно. А те кто после каждого поражения будет вопить всех уволить разогнать так вы сидите дома и ни фига не делаете вот сидите молча и дуйте пиво а настоящие болельщики мы будем до конца верить и поддерживать свою команду!!!!
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huntelaar25
1502100153
всем добрый день. Я сам из Санкт-Петербурга и мне стыдно. Панов для Зенита так много сделал, а к нему так относятся. Ну и что, что человеку нравится другой клуб, что его убивать и унижать за это? Расстраивает, что эти существа, людьми их назвать нельзя, так себя ведут, пятная и себя, и клуб, и город, и страну!
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Пестрый
1502101543
Какой заголовок? Страна?? Это кто тупой чердак шестеряший на газТВ или жирный вася? Про кержа и всю эту помойку питерскую и говорить не охота они везде во власти в кино в телевизоре! А может стоит все таки пойти на выборы?
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KalterJax
1502117503
Спартак - хороший боксёр с хрустальной челюстью.... ВОТ ПРЯМ В ТОЧКУ! Играют хорошо, до того момента пока не пропустят мяч или не почувствуют явного превосходства соперника по ходу матча!! Тревожно становится за ЛЧ, как бы не получился такой же позор в 2002-2003!! А я уже наивно начал полагать было, что гегемония зенита и цска закончилась после предыдущего сезона, ан нет!
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Тамхар
1502117611
Особенно Промес мне понравился - в небеса по пустым воротам. Прямо спартаковский Кержаков!
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123сату123
1502119592
С крупным счетом проиграли, и сразу кому не лень, напали. Ребята с кем не бывает? это футбол
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Kollljan
1502125009
Позор Спартака в ЛЧ неизбежен.
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pik54
1502161459
Всякое бывает. Удачи Спартаку в ЛЧ.
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вместе с ЦСКА
1502186901
ахахах то боготворили Карреру, теперь нахер шлют..... и про конченых людей, которые нападали на Панова..... отстреливать таких надо
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