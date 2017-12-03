Слуцкий – все. Каким мы запомним его время в «Халл Сити»

Двадцатое место в таблице вынудило руководство «Халл Сити» пойти на решительные меры.

Кого «Халл» продал и купил перед сезоном?

После вылета в Чемпионшип «Халл» продал игроков на 45 миллионов евро, купил – на 19 миллионов. Естественно, что Слуцкому пришлось столкнуться с массовым исходом лидеров: команду покинули голкипер Элдин Якупович, защитник Эндрю Робертсон, полузащитники Том Хаддлстоун, Ахмед Эль-Мохамади и Сэм Клукас.

Самая дорогая летняя покупка «Халла» – защитник Кевин Стюарт из «Ливерпуля», обошедшийся «тиграм» в 4,5 миллиона евро. Впрочем, его трансфер не добавил надежности обороне: после 20 туров «Халл» пропустил 37 голов, это один их худших показателей в лиге. Отвратительная игра в защите стала главной причиной увольнения российского тренера. Если в атаке у «тигров» получалось многое, то в обороне был кромешный ужас.

Лучший страйкер «Халла» Харрод Боуэн. На его счету десять голов в Чемпионшипе.

Другой важный трансфер – Фрейзер Кэмпбелл из «Кристал Пэлас». Английский форвард достался «Халлу» бесплатно, но исправно забивал голы во все месяцы работы Слуцкого, кроме августа. Лучшим бомбардиром команды на данный момент является Харрод Боуэн, на его счету десять голов. Кстати, в июле Боуэн очень хвалил Слуцкого за наличие философии и стиля. Но в жестокой английской мясорубке всех волнуют только результаты.

Как играл «Халл» Слуцкого?

«Халл» с первых же туров бросало от поражений к победам. Так, во втором матче Слуцкого «тигры» раскромсали на части «Бертон» (4:1), в пятом порвали «Болтон» (4:0), а затем сами пропустили кучу голов от «Дерби Каунти» (0:5). Главное достижение Слуцкого – сентябрьское унижение «Бирмингема» (6:1), но это было последнее действительно светлое пятно в выступлениях команды. После этой победы «Халл» проиграл четыре матча, четыре поединка свел вничью и выиграл всего один.

twit text — Gosha Chernov (@G_o_s_h_a) September 30, 2017

Выдав серию из семи матчей без побед, «тигры» рухнули в подвал таблицы и теперь обитают неподалеку от зоны вылета. Катастрофическое положение команды вынудило ее египетских боссов пойти на крайние меры и уволить российского тренера. Предложат ли Слуцкому другую работу за границей после такого оглушительного провала – большой вопрос.

Каким английские фанаты запомнят Слуцкого?

После первого матча с «Астон Виллой» (1:1) Слуцкий заразил Англию неподдельным добродушием и позитивом. Но негативные результаты оказались сильнее других факторов; уже в середине ноября большинство фанатов «Халла» выступили за отставку российского тренера.

Сам Слуцкий относился к возможной отставке философски: «Уволят ли меня? Я не знаю. Это очень непростое время для меня. Я не говорил с владельцами. Когда команда не выигрывает шесть матчей, сделать какие-то изменения – это нормально, но решение за руководством».

Эти слова Слуцкий сказал после матча с «Бристолем», который стал для него определяющим. До 79-й минуты «тигры» вели в счете с минимальным преимуществом, но пропустили два гола и потерпели обидное домашнее поражение. Экс-тренер ЦСКА не скрывал своих эмоций: «Уровень разочарования после матча максимальный. Игра была под нашим контролем, но плохие действия при стандартах подарили три очка сопернику. «Бристоль» был лучше в единоборствах. У оппонента в первый час игры не было моментов. Тем не менее, это не снимает наших проблем в обороне. Их все видят. Это был самый отвратительный матч в моей жизни».

twit text — Gosha Chernov (@G_o_s_h_a) December 2, 2017

Последнее очко, которое «Халл» набрал под руководством Слуцкого.

После того, как сегодня было объявлено о его отставке, Слуцкий поблагодарил «Халл» за сотрудничество. «Я хотел бы поблагодарить всех, кто связан с «Халл Сити», от игроков и персонала до владельца и особенно фанатов. Я очень горжусь тем, что пережил этот опыт, это было сложное, но очень захватывающее время для меня. «Халл Сити» всегда будет частью моего сердца, и я желаю команде всего наилучшего», – заявил Слуцкий.