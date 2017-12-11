«Локомотив» уже чемпион. Так говорит история

Чемпионат России ушел в отпуск до февраля. Позади 20 туров сезона-2017/18. Мы проследили, с каким отрывом уходили на зимний перерыв лидеры в предыдущие годы и становились ли они затем чемпионами.
Сезон-2011/12
Лидер: «Зенит» (+6 очков)
После: 32 туров
Чемпион: «Зенит» (+13 очков)
Сезон-2012/13
Лидер: ЦСКА (+2 очка)
После: 19 туров
Чемпион: ЦСКА (+2 очка)
Сезон-2013/14
Лидер: «Зенит» (0 очков)
После: 19 туров
Чемпион: ЦСКА (+1 очко)
Сезон-2014/15
Лидер: «Зенит» (+7 очков)
После: 17 туров
Чемпион: «Зенит» (+7 очков)
Сезон-2015/16
Лидер: ЦСКА (+3 очка)
После: 18 туров
Чемпион: ЦСКА (+2 очка)
Сезон-2016/17
Лидер: «Спартак» (+5 очков)
После: 17 туров
Чемпион: «Спартак» (+7 очков)
Сезон-2017/18
Лидер: «Локомотив» (+8 очков)
После: 20 туров
Чемпион: ?
Всего лишь однажды за все сезоны в РФПЛ по системе «осень-весна» (включая переходный с 44 турами в 2011-2012 годах) зимний чемпион не выигрывал чемпионат. В сезоне-2013/14 «Зенит» и «Локомотив» делили первое место, опережая на одно очко «Спартак». Неподалеку располагалось «Динамо», а ЦСКА отставало аж на целых шесть баллов, замкнув пятерку сильнейших.
В конечном итоге «Динамо» так и не добралось до тройки сильнейших, «Спартак» вообще свалился за пределы зоны еврокубков, а вместе с «Зенитом» и «Локо» в последнем туре за чемпионство боролся ЦСКА. Команда Леонида Слуцкого сотворила совершенно удивительный рывок по весне: она в драматичной игре уступила «Динамо» 2:4, а затем выиграла все десять оставшихся матчей и примерила на себе золотые медали.
Сможет ли кто-нибудь сотворить чудо в сезоне-2017/18 или «Локомотив» уже пора короновать?