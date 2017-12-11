«Локомотив» уже чемпион. Так говорит история

Зимний чемпион обеспечил себе рекордный отрыв.

Чемпионат России ушел в отпуск до февраля. Позади 20 туров сезона-2017/18. Мы проследили, с каким отрывом уходили на зимний перерыв лидеры в предыдущие годы и становились ли они затем чемпионами.

Сезон-2011/12

Лидер: «Зенит» (+6 очков)

После: 32 туров

Чемпион: «Зенит» (+13 очков)

Сезон-2012/13

Лидер: ЦСКА (+2 очка)

После: 19 туров

Чемпион: ЦСКА (+2 очка)

Сезон-2013/14

Лидер: «Зенит» (0 очков)

После: 19 туров

Чемпион: ЦСКА (+1 очко)

Сезон-2014/15

Лидер: «Зенит» (+7 очков)

После: 17 туров

Чемпион: «Зенит» (+7 очков)

Сезон-2015/16

Лидер: ЦСКА (+3 очка)

После: 18 туров

Чемпион: ЦСКА (+2 очка)

Сезон-2016/17

Лидер: «Спартак» (+5 очков)

После: 17 туров

Чемпион: «Спартак» (+7 очков)

Сезон-2017/18

Лидер: «Локомотив» (+8 очков)

После: 20 туров

Чемпион: ?

Всего лишь однажды за все сезоны в РФПЛ по системе «осень-весна» (включая переходный с 44 турами в 2011-2012 годах) зимний чемпион не выигрывал чемпионат. В сезоне-2013/14 «Зенит» и «Локомотив» делили первое место, опережая на одно очко «Спартак». Неподалеку располагалось «Динамо», а ЦСКА отставало аж на целых шесть баллов, замкнув пятерку сильнейших.

В конечном итоге «Динамо» так и не добралось до тройки сильнейших, «Спартак» вообще свалился за пределы зоны еврокубков, а вместе с «Зенитом» и «Локо» в последнем туре за чемпионство боролся ЦСКА. Команда Леонида Слуцкого сотворила совершенно удивительный рывок по весне: она в драматичной игре уступила «Динамо» 2:4, а затем выиграла все десять оставшихся матчей и примерила на себе золотые медали.

Сможет ли кто-нибудь сотворить чудо в сезоне-2017/18 или «Локомотив» уже пора короновать?