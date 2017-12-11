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    «Локомотив» уже чемпион. Так говорит история


    4.2
    Голосов: 9
    11.12.2017 21:20
    Зимний чемпион обеспечил себе рекордный отрыв.

    Чемпионат России ушел в отпуск до февраля. Позади 20 туров сезона-2017/18. Мы проследили, с каким отрывом уходили на зимний перерыв лидеры в предыдущие годы и становились ли они затем чемпионами.

    Сезон-2011/12

    Лидер: «Зенит» (+6 очков)

    После: 32 туров

    Чемпион: «Зенит» (+13 очков)

    Сезон-2012/13

    Лидер: ЦСКА (+2 очка)

    После: 19 туров

    Чемпион: ЦСКА (+2 очка)

    Сезон-2013/14

    Лидер: «Зенит» (0 очков)

    После: 19 туров

    Чемпион: ЦСКА (+1 очко)

    Сезон-2014/15

    Лидер: «Зенит» (+7 очков)

    После: 17 туров

    Чемпион: «Зенит» (+7 очков)

    Сезон-2015/16

    Лидер: ЦСКА (+3 очка)

    После: 18 туров

    Чемпион: ЦСКА (+2 очка)

    Сезон-2016/17

    Лидер: «Спартак» (+5 очков)

    После: 17 туров

    Чемпион: «Спартак» (+7 очков)

    Сезон-2017/18

    Лидер: «Локомотив» (+8 очков)

    После: 20 туров

    Чемпион: ?

    Всего лишь однажды за все сезоны в РФПЛ по системе «осень-весна» (включая переходный с 44 турами в 2011-2012 годах) зимний чемпион не выигрывал чемпионат. В сезоне-2013/14 «Зенит» и «Локомотив» делили первое место, опережая на одно очко «Спартак». Неподалеку располагалось «Динамо», а ЦСКА отставало аж на целых шесть баллов, замкнув пятерку сильнейших.

    В конечном итоге «Динамо» так и не добралось до тройки сильнейших, «Спартак» вообще свалился за пределы зоны еврокубков, а вместе с «Зенитом» и «Локо» в последнем туре за чемпионство боролся ЦСКА. Команда Леонида Слуцкого сотворила совершенно удивительный рывок по весне: она в драматичной игре уступила «Динамо» 2:4, а затем выиграла все десять оставшихся матчей и примерила на себе золотые медали.

    Сможет ли кто-нибудь сотворить чудо в сезоне-2017/18 или «Локомотив» уже пора короновать?

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: «Локомотив»
    Рейтинг: 4.2 Голосов: 9
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    Комментарии51
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      Рейтинг: +1871

      Александ1982 12 декабря 2017, 21:45

      календарь на весну у Локо не охти, у Спартака полегче будет

      0
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      Рейтинг: +324

      hellkid > Александ1982 13 декабря 2017, 09:02

      ну как сказать :) Спартак весной первый матч играет как раз с Локо. Вот после этого тура уже можно будет смотреть дальше

      0
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      Рейтинг: +6978

      sochi-2013 12 декабря 2017, 21:43

      Если не Краснодар, то пусть уж Локо. Вернее Семин.

      0
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      Рейтинг: +153

      Scorp 63 12 декабря 2017, 13:10

      Много было таких картонных чемпионов!) Весна покажет...
      В таком слабом чемпионате и "Локо" может претендовать на лидера.

      -2
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 12 декабря 2017, 12:21

      я думаю чемпионская гонка еще не завершена и весной нас ждет много интересного, но Локо лидирует заслуженно и если у них получиться то молодцы.

      5
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      Рейтинг: +7067

      Рубинище 12 декабря 2017, 11:50

      Скорее всего борьба пойдёт за ЛЧ..Первое место за Локо..я не верю, что Зенит или Спартак смогут все 10 туров выиграть..

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +301

      myelementisearth 12 декабря 2017, 10:10

      Этот розыгрыш очень интересный, ставлю на Локо, но у них еще игры с претендентами по весне, хз как все обернется.

      1
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      ...
      Рейтинг: +536

      Чуни Муни > myelementisearth 12 декабря 2017, 11:54


      - Ставлю в заклад лимузин свой и дом.
      - Ставлю свой фрак и жилетку притом.
      - Ставлю на "Локо", "Спартак" и "Зенит, и ЦСКА".
      - Кто победит?
      - Наша возьмет.
      - Нет, наша возьмёт.
      - Пари?
      - Пари!
      - Кто разобьёт?

      4
      Ответить
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      Рейтинг: +536

      Чуни Муни > myelementisearth 12 декабря 2017, 12:00

      https://www.youtube.com/watch?time_continue=79&v=YHS_PtDWAoc

      0
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      Рейтинг: +677

      vodomut 12 декабря 2017, 09:18

      пусть радуются,весна покажет...

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +3543

      momwig_ 12 декабря 2017, 09:10

      Шпалыч, если "вспомнил молодость", зубастый - эти 8 очков отрыва у них будет неимоверно сложно отыграть.

      2
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      Рейтинг: +60

      Геннадий Бирюков 12 декабря 2017, 09:07

      о Чемпионстве...тут бабка на двое сказала)
      по большей части все решит матч со Спартаком.Спартак,будет настроен как никогда,ведь дома потерпели очень обидное поражение.)

      1
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      Рейтинг: +798

      Vepras 12 декабря 2017, 08:54

      4 марта 2018 года покажет кому какие медали примерять.

      1
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