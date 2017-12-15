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    Самые дорогие трансферы-2017. И как оно?


    3.9
    Голосов: 14
    15.12.2017 21:45
    Ревизия огромной кучи денег − полсезона спустя.

    Гильфи Сигурдссон

    Переход: из «Суонси» в «Эвертон»

    Сумма: €49,4 млн евро

    Статистика: 15 матчей, 2 гола, 2 передачи

    Как играет:

    «Эвертон» знатно потратился на трансферном рынке этим летом. Если не брать в расчет Руни, то главное приобретение «ирисок», безусловно, Сигурдссон. Исландец показывает добротный футбол, но на общем фоне всей команды выделиться ему достаточно сложно: «Эвертон» вылетел из Лиги Европы и пробил дно на старте сезона в АПЛ. Лишь недавно клуб из Ливерпуля ворвался в первую десятку. Зимой у Сигурдссона будет возможность проявить себя при Эллардайсе, который не так давно сменил Кумана. По результативности исландец в команде пока третий, что уже неплохо.

    Бернарду Силва

    Переход: из «Монако» в «Манчестер Сити»

    Сумма: €50 млн

    Статистика: 14 матчей, 1 гол, 1 передача

    Как играет:

    Пеп Гвардиола попросил руководство «горожан» любой ценой (то есть буквально − любой ценой) заполучить этого полузащитника. Поэтому переход Бернарду был согласован еще до официального старта трансферного окна. Многие боялись, что ему не хватит габаритов, чтобы бороться в Англии за мяч, но техника и решительность делают свое. Он – твердое будущее «Манчестер Сити». Более того, Силва уже стал врагом для фанов «МЮ» – на недавнем дерби в игрока прилетела шашка с сектора болельщиков «красных дьяволов».

    Кайл Уокер

    Переход: из «Тоттенхэма» в «Манчестер Сити»

    Сумма: €51 млн

    Статистика: 15 матчей, 4 передачи

    Как играет:

    Уокер идеально вписался в схему «Манчестер Сити» с четырьмя защитниками, выполняя функции классического правого бровочника. Собственно, этим он занимался и в «Тоттенхэме».

    Кстати, с предыдущими одноклубниками он расстался по-доброму, но осенью во время матча англичан со Словакией Делле Алли показал Кайлу средний палец. В ответ Уокер потроллил Алли в своем твиттере. Эти отношения лидеров сборной Англии − одна из лучших историй про чемпионские соперничества лиги.

    Александр Лаказетт

    Переход: из «Лиона» в «Арсенал»

    Сумма: €53 млн

    Статистика: 16 матчей, 8 голов, 1 передача

    Как играет:

    Венгеру летом просто необходимо было купить забивного классического форварда топ-уровня. Естественно, он купил игрока из Франции. Пока Лаказетт в схеме с одним чистым нападающим чувствует себя не так уверенно, как в межсезонных встречах. В Англии его критикуют за то, что он крайне слабо реализует голевые моменты. Это подтверждает статистика – в гонке бомбардиров первенства Александр пока идет лишь на восьмой позиции.

    При этом нападающий – один из самых медийных футболистов этого «Арсенала»: постоянно дает интервью, заявляя о намерениях команды ворваться в Лигу чемпионов на следующий сезон. Пока у лондонцев получается не очень.

    Бенжамин Менди

    Переход: из «Монако» в «Манчестер Сити»

    Сумма: €57,5 млн

    Статистика: 4 матча, 1 передача

    Как играет:

    Трансфер в Манчестер сделал Менди самым дорогим защитником в истории. Широкая улыбка и жесткая борьба на поле сразу понравились местным болельщикам. Все шло здорово. Ровно до того момента, пока в сентябре Бенджамен не получил разрыв крестообразных связок.

    Француз до сих пор восстанавливается от тяжелой травмы, но уже проводит тренировки в зале. В свободное время Менди шумит в социальных сетях: то спародирует известного повара, эффектно посолит мясо, то сфоткается с группой девушек, похожих на стюардесс. Нет сомнений – скоро этот парень вернется на поле с удвоенной энергией.

    Оскар

    Переход: из «Челси» в «Шанхай СИПГ»

    Сумма: €60 млн

    Статистика: 22 матча, 3 гола, 9 передач

    Как играет:

    Единственный зимний трансфер в нашем рейтинге. Из-за ужесточенного лимита на легионеров китайские клубы стали менее активными, но за этот год один переход все-таки разорвал годовой топ – Оскар с радостью променял АПЛ на китайскую Суперлигу, поставив подпись на контракте с годовым окладом 24 миллиона евро за сезон. Так бразилец стал пятым в списке самых высокооплачиваемых игроков планеты.

    Кстати, в футбол Оскар за это время не разучился играть: вместе с Халком они дотащили свою команду до второго места. Есть ощущение, что такими темпами полузащитник вернется в Европу раньше 2020-го.

    Альваро Мората

    Переход: из «Реала» в «Челси»

    Сумма: €65 млн

    Статистика: 15 матчей, 9 голов, 4 передачи

    Как играет:

    Важная проблема Антонио Конте этим летом – заменить Диего Косту. Выбор пал на Морату, и этот переход сразу вызвал много вопросов. Например, было не совсем понятно, как нападающий, который привык к Италии и Испании, поведет себя в условиях жесткой Англии.

    Первое время Альваро выносил соперников за счет грамотного выбора позиции, но в последних матчах испанец добавил в агрессии и стал создавать больше свободного пространства лидеру команды Азару. Как итог: «Челси» не грустит по Косте, а форвард – в тройке лучших форвардов лиги.

    Ромелу Лукаку

    Переход: из «Эвертона» в «Манчестер Юнайтед»

    Сумма: €84,7 млн

    Статистика: 16 матчей, 8 голов, 4 передачи

    Как играет:

    Лукаку давно должен был переехать обратно в топ-клуб − быстрее всех это поняли в Манчестере. И эти деньги за него вполне оправданы. Другой вопрос, что начал Ромелу мощно, а продолжил – как Депай. Теперь еще и Ибрагимович залечил травмы, и место в старте тревожно зашаталось. Эксперт Джейми Каррагер считает, что возвращение Златана может психологически добить бельгийца. Верится в это с трудом – у Лукаку слишком высокий уровень для таких потрясений. Но если правда − то нет.

    К тому же, недавно Ромелу сменил нового «поставщика» бутс – на смену Nike пришел Adidas. Хорошего настроения нападающему должны прибавить и условия соглашения с компанией – один миллион фунтов стерлингов в год.

    Усмане Дембеле

    Переход: из «Боруссии» Д в «Барселону»

    Сумма: €105 млн + бонусы

    Статистика: 2 матча, 1 передача

    Как играет:

    Переход Дембеле в «Барсу» пока характеризуется той самой презентацией, где он на «Камп Ноу» не смог нормально почеканить мяч перед камерами. А еще тем, что, сыграв пару матчей, Усман получил разрыв сухожилия в левом бедре.

    За это время игрок съехал из отеля и перебрался в трехэтажный особняк, аренда которого составляет 15 тысяч евро в месяц, поднабрался сил и уже восстановился от травмы. Вовремя − пора отрабатывать свой многомиллионный контракт.

    Неймар

    Переход: из «Барселоны» в ПСЖ

    Сумма: €222 млн

    Статистика: 12 матчей, 9 голов, 8 передач

    Как играет:

    Трансфер Неймара в ПСЖ стал самым дорогим в истории футбола. Сам бразилец теперь – абсолютно точно главная звезда чемпионата Франции. Там он пока не теряет скиллы. Во многом из-за того, что ПСЖ – постоянный участник Лиги чемпионов, где парижане сбивают все планки результативности.

    Но личных успехов от этого перехода у Неймара не прибавилось: в гонке за «Золотой мяч» он стал лишь третьим. Президент «Реала» Флорентино Перес потом скажет, что если бы бразилец играл у них, то наверняка бы взял награду. Неймар, кажется, задумался над этим всерьез − из прессы сыплется все больше слухов о его переговорах с мадридцами. Но если это случится, то минимум летом. Пока − надо сочетаться с Кавани, находить мотивацию на Лигу 1 и везти Бразилию на ЧМ-2018.

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: Global Look Press
    Рейтинг: 3.9 Голосов: 14
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    Комментарии14
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    • ...
      Рейтинг: +39

      susanin62 7 января 2018, 20:58

      Если Неймар перейдёт в Реал, перестану его уважать!

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4870

      dinar7777dinar 27 декабря 2017, 13:35

      неймар мощь ! лукаку ни о чем !

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3795

      serppion 18 декабря 2017, 12:33

      Деньги, конечно, бешеные. Но, и интерес к чемпионатам с такими участниками запредельный. Оно того стоит.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +63

      Hugo Lloris 17 декабря 2017, 14:03

      неймар тухлый,идет туда где платят больше

      1
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    • ...
      Рейтинг: +453

      тёска 16 декабря 2017, 12:47

      а как же трансфер Заболотного в зенит((

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +348

      343443 16 декабря 2017, 07:57

      не все себя показали еще

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7746

      mihail200606 15 декабря 2017, 19:53

      откуда цены такие...

      0
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      Рейтинг: +3945

      XaXatyn 15 декабря 2017, 19:36

      Цены космические ! Хотя Зенит летом где-то 100 спустил !

      0
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      Рейтинг: +2646

      swot1205 15 декабря 2017, 16:33

      Какие же космические цифры

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +39

      antonson10 15 декабря 2017, 12:40

      мбаппе вот только забыл автор, тоже парень неплохо опыта набирается, сверкает регулярно... обидно за игроков, травмирующихся сразу после попытки сделать шаг вперед и перейти в другой клуб(

      1
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      ...
      Рейтинг: -125

      BARCLAYS_APL > antonson10 15 декабря 2017, 13:55

      Мбаппе аренда д а л б а е б тут все про покупки

      2
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