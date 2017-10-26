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    • Роналду помогает людям по всему миру. И не только деньгами

    Роналду помогает людям по всему миру. И не только деньгами


    4
    Голосов: 7
    26.10.2017 16:00
    Криштиану регулярно творит добрые дела, о которых вы должны знать.

    История жертвы цунами

    26 декабря 2004 года Мартунис заранее вышел на пляжное поле, чтобы размяться к приходу своих друзей. Их поле располагалось недалеко от побережья Индийского океана, откуда дул приятный ветерок. Внезапно на горизонте появилась белая пелена: волна отплыла невероятно далеко и возвращалась с пугающей силой. Уже через несколько минут она обрушилась на побережье. Дети в панике неслись в безопасное место, но никто из них не нашел укрытие. Почти всех друзей Мартуниса снесло цунами. Уцелел только он сам.

    Обладатель четырех «Золотых мячей» активно участвует в благотворительности.

    «В тот момент я не до конца осознавал, какая трагедия накрыла Индонезию. Было страшно, но, чтобы выжить, я старался хладнокровно цепляться то за стул, то за плавающую дверь, то еще за что-нибудь», − вспоминал Мартунис. По ходу второго подряд цунами шансов выжить у него практически не осталось: его поймала волна и выбросила в неизвестное место. Там плавали сотни погибших людей и животных, а над ними кружили тучи насекомых, которые больно кусали со всех сторон. Через 18 дней мальчик едва сохранял сознание: все это время он питался лишь остатками плавающей еды. Но утром 19-го дня случилось чудо: мимо случайно проходил британский корреспондент, снимавший эксклюзивный сюжет для BBC. Обессиленного и покусанного насекомыми Мартуниса доставили в местную реанимацию.

    Там его встретил папа. «Твои мама и дедушка погибли. Их смело волной», − сказал он. Следующие дни Мартунис без перерыва рыдал.

    О невероятном спасении мальчика журналист BBC снял целый фильм, который получил сильный резонанс. Особенно эта история заинтересовала Криштиану Роналду − ведь мальчик был одет в футболку сборной Португалии с надписью «Руй Кошта» на спине. Роналду в то время только боролся за основу «МЮ».

    «Когда я увидел, что он пережил, я понял, что у него есть характер», − объяснил Криштиану. Чтобы выздороветь и вернуться к нормальной жизнью, Мартунису нужны были финансирование и помощь в адаптации. И Роналду все это дал: перечислил 40 000 евро, построил для парня дом и устроил в школу. Как только семилетний Мартунис вновь пошел на занятия, Роналду звонил мальчику и узнавал, как дела и какие предметы ему больше всего нравятся. «Футбол!» − часто отвечал мальчишка.

    Премиальные − на операции и в фонды

    Получив бонус за Евро-2016, Криштиану тут же отдал его в детский фонд борьбы с раком, а ранее − спас маленького Эрика. Мама мальчика записала видеообращение, в котором со слезами на глазах умоляла Криштиану выслать автограф, чтобы его можно было продать на аукционе и заработать средства для лечения. Португалец не только расписался Эрику на футболке, но и лично прилетел в госпиталь, переведя 40 000 евро на дорогостоящую операцию головного мозга.

    Декабрь 2013 года. Икер Касильяс и Криштиану Роналду участвуют в акции «Ни один ребенок не останется без подарка».

    Португалец провел несколько дней в компании мамы и Эрика, а после успешной операции покрыл все расходы на восстановление мальчика. После победы сборной Португалии на Евро-16, Эрик послал футболисту ответный подарок, который Криштиану принял с большой радостью. «Периодически мне приходят видеообращения родителей, которые из-за болезни детей доведены до отчаяния. В такие моменты я понимаю, что мои трудности – ничто по сравнению с горем этих людей. Я физически не могу помочь всем, но стараюсь стремиться к этому».

    Летом Роналду получил очень много обращений от людей из родной Мадейры: из-за аномальных лесных пожаров там сгорели дома, магазины и больницы. Криштиану немедленно отреагировал на ситуацию и перевел премиальные от победы в Суперкубке Европы в фонды, которые занимаются борьбой со стихией. При этом мошенники не смогут присвоить эти деньги себе: пожертвования Роналду контролирует лично Жорже Мендеш.

    Недавно Роналду ответил мальчику из Сирии, который из-за военного конфликта потерял родителей. Португалец провел с ним день, устроил его в Испании и пригласил на матч «Реала». Когда Роналду хвалили за эту и другие акции, он ответил так: «Я просто очень известный футболист, а настоящие герои – это дети Сирии».

    «Мои достижения вскоре станут планкой для всех». Как Роналду хвалит себя

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: Global Look Press
    Рейтинг: 4 Голосов: 7
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    Комментарии24
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      Рейтинг: +11

      mada.rm7 6 декабря 2017, 00:26

      Великий человек-великий футболист!

      0
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      Рейтинг: +5532

      SPACE TRUCKIN 4 декабря 2017, 08:54

      я не фанат Роналду,но за человеческие поступки он достоин глубокого уважения...пример некоторым отечественным футболистам - может больным детям чем на шампанское?

      1
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      Рейтинг: +7545

      Татарин за ЦСКА 29 ноября 2017, 22:13

      Просто человечище.
      Молодец,Криш,таких людей очень и очень мало!!!

      0
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      Рейтинг: +746

      MU-fanatic 28 октября 2017, 19:25

      Роналду конкретно возмужал и большой респект ему за это!

      7
      Ответить
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      Рейтинг: +2568

      andrej-lucevich > MU-fanatic 1 ноября 2017, 22:08

      и уважуха!!!

      4
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      Рейтинг: +65

      fanat1244 28 октября 2017, 18:23

      Молодец, что сказать тут? Что-то я не слышал ни разу, чтобы подобные акции устраивал Месси. Хотя Роналду много людей достаточно обсирают и поливают грязью. Он помогает людям и спас уже не одного ребёнка от смерти. Так, что это пример для всех богатеньких!

      5
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      Рейтинг: +188

      W.Wayt > fanat1244 30 октября 2017, 23:10

      Я бы не стал торопиться насчёт Месси.Про благотворительность Ивана Ткаченко тоже никто не знал.Узнали только после гибели.Так что не факт что Месси ничем не занимается.Просто не афиширует.

      3
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      Рейтинг: +57650

      Chernyi Lis 28 октября 2017, 09:06

      мож возьмут пример..интересно из наших хоть кто то отстегивает для добрых дел.

      4
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      Рейтинг: +48

      20012345 27 октября 2017, 12:46

      Красава, Человечище!

      5
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      Рейтинг: +1591

      Almazovich 27 октября 2017, 01:50

      Молодец!!!

      6
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      Рейтинг: +1436

      x-x-x-x-x 26 октября 2017, 21:58

      просто нет слов. одно восхищение!!!!! такому человеку каждый год ЗМ давать не жалко

      12
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      Рейтинг: +788

      dddolphin 26 октября 2017, 21:41

      Криша можно любить, можно ненавидеть.
      Можно считать великим или выскочкой.
      Но за благотворительность ему дружно необходимо сказать- спасибо...
      Понятно, что денег у него хватит на три-четыре поколения его семьи, но...такие состояния не только у футболистов, но кроме спортсменов единицы заморачиваются помощью другим, "обычным" людям...
      Спасибо, Криш, за правильный пример.

      11
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