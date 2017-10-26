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Роналду помогает людям по всему миру. И не только деньгами

История жертвы цунами

26 декабря 2004 года Мартунис заранее вышел на пляжное поле, чтобы размяться к приходу своих друзей. Их поле располагалось недалеко от побережья Индийского океана, откуда дул приятный ветерок. Внезапно на горизонте появилась белая пелена: волна отплыла невероятно далеко и возвращалась с пугающей силой. Уже через несколько минут она обрушилась на побережье. Дети в панике неслись в безопасное место, но никто из них не нашел укрытие. Почти всех друзей Мартуниса снесло цунами. Уцелел только он сам.

Обладатель четырех «Золотых мячей» активно участвует в благотворительности.

«В тот момент я не до конца осознавал, какая трагедия накрыла Индонезию. Было страшно, но, чтобы выжить, я старался хладнокровно цепляться то за стул, то за плавающую дверь, то еще за что-нибудь», − вспоминал Мартунис. По ходу второго подряд цунами шансов выжить у него практически не осталось: его поймала волна и выбросила в неизвестное место. Там плавали сотни погибших людей и животных, а над ними кружили тучи насекомых, которые больно кусали со всех сторон. Через 18 дней мальчик едва сохранял сознание: все это время он питался лишь остатками плавающей еды. Но утром 19-го дня случилось чудо: мимо случайно проходил британский корреспондент, снимавший эксклюзивный сюжет для BBC. Обессиленного и покусанного насекомыми Мартуниса доставили в местную реанимацию.

Там его встретил папа. «Твои мама и дедушка погибли. Их смело волной», − сказал он. Следующие дни Мартунис без перерыва рыдал.

О невероятном спасении мальчика журналист BBC снял целый фильм, который получил сильный резонанс. Особенно эта история заинтересовала Криштиану Роналду − ведь мальчик был одет в футболку сборной Португалии с надписью «Руй Кошта» на спине. Роналду в то время только боролся за основу «МЮ».

«Когда я увидел, что он пережил, я понял, что у него есть характер», − объяснил Криштиану. Чтобы выздороветь и вернуться к нормальной жизнью, Мартунису нужны были финансирование и помощь в адаптации. И Роналду все это дал: перечислил 40 000 евро, построил для парня дом и устроил в школу. Как только семилетний Мартунис вновь пошел на занятия, Роналду звонил мальчику и узнавал, как дела и какие предметы ему больше всего нравятся. «Футбол!» − часто отвечал мальчишка.

Премиальные − на операции и в фонды

Получив бонус за Евро-2016, Криштиану тут же отдал его в детский фонд борьбы с раком, а ранее − спас маленького Эрика. Мама мальчика записала видеообращение, в котором со слезами на глазах умоляла Криштиану выслать автограф, чтобы его можно было продать на аукционе и заработать средства для лечения. Португалец не только расписался Эрику на футболке, но и лично прилетел в госпиталь, переведя 40 000 евро на дорогостоящую операцию головного мозга.

Декабрь 2013 года. Икер Касильяс и Криштиану Роналду участвуют в акции «Ни один ребенок не останется без подарка».

Португалец провел несколько дней в компании мамы и Эрика, а после успешной операции покрыл все расходы на восстановление мальчика. После победы сборной Португалии на Евро-16, Эрик послал футболисту ответный подарок, который Криштиану принял с большой радостью. «Периодически мне приходят видеообращения родителей, которые из-за болезни детей доведены до отчаяния. В такие моменты я понимаю, что мои трудности – ничто по сравнению с горем этих людей. Я физически не могу помочь всем, но стараюсь стремиться к этому».

Летом Роналду получил очень много обращений от людей из родной Мадейры: из-за аномальных лесных пожаров там сгорели дома, магазины и больницы. Криштиану немедленно отреагировал на ситуацию и перевел премиальные от победы в Суперкубке Европы в фонды, которые занимаются борьбой со стихией. При этом мошенники не смогут присвоить эти деньги себе: пожертвования Роналду контролирует лично Жорже Мендеш.

Недавно Роналду ответил мальчику из Сирии, который из-за военного конфликта потерял родителей. Португалец провел с ним день, устроил его в Испании и пригласил на матч «Реала». Когда Роналду хвалили за эту и другие акции, он ответил так: «Я просто очень известный футболист, а настоящие герои – это дети Сирии».

«Мои достижения вскоре станут планкой для всех». Как Роналду хвалит себя

Испания. Примера Испания Реал Роналду Криштиану
Комментарии (24)
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I_R_O_N_M_A_N
1509023493
О человеке судят по поступкам и не важно как он выглядит или что о нём говорят!
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FerzLoko
1509025082
Роналду очень добр и по спортивному зол, у него большая душа!
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Артурка32
1509027169
От души.....заслуживают огромного уважения такие люди с такими благородными поступками (не говоря уже про профессионализм в своем деле)
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DOCTOR PENALTY
1509027852
У Криштиану БОЛЬШОЕ ДОБРОЕ СЕРДЦЕ, и здорово, что оно на полную работает как на поле, так и за его пределами !
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OfaZavr
1509032174
Молодец Криштиану, а все кто гадости говорят про него просто завистники.
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XaXatyn
1509032846
Таких людей мало на свете ! Роналду большой молодец , вот с кого надо брать пример нашим недофутболистам !
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dddolphin
1509043264
Криша можно любить, можно ненавидеть. Можно считать великим или выскочкой. Но за благотворительность ему дружно необходимо сказать- спасибо... Понятно, что денег у него хватит на три-четыре поколения его семьи, но...такие состояния не только у футболистов, но кроме спортсменов единицы заморачиваются помощью другим, "обычным" людям... Спасибо, Криш, за правильный пример.
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x-x-x-x-x
1509044298
просто нет слов. одно восхищение!!!!! такому человеку каждый год ЗМ давать не жалко
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Almazovich
1509058215
Молодец!!!
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MU-fanatic
1509207906
Роналду конкретно возмужал и большой респект ему за это!
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