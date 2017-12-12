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    «Зенит» купил нового форварда. Кто он такой?


    4.1
    Голосов: 7
    12.12.2017 16:30
    Антон Заболотный представляет себя новым Джейми Варди.

    Что произошло?

    «Зенит» объявил о переходе Заболотного. Ранее «Спорт-Экспресс» сообщил подробности трансфера. За него заплатили 1,5 миллиона евро. До этого на Заболотного претендовал еще и «Краснодар», но «Зенит» явно был в приоритете. Станислав Черчесов в последнее время вызывает форварда в сборную России, а сам он помог «Тосно» завершить осеннюю часть сезона выше зоны прямого вылета.

    Контракт Заболотного с «Зенитом» рассчитан на 3,5 года. Инициатором трансфера точно был не Роберто Манчини. «У меня не сложилось о Заболотном четкого представления. Думаю, это хороший игрок», – говорил главный тренер «Зенита». Зимой он через прессу анонсировал поиск российского усиления для команды. Заболотный – первый зимний новичок «Зенита». Точно будут и другие.

    Как он дошел до «Зенита»?

    Предыдущий сезон стал лучшим во всей карьере Заболотного. Он забил за «Тосно» 16 мячей в ФНЛ. Команда вышла в Премьер-лигу, а Заболотный наконец-то показал себя на высоком уровне. До этого в его карьере были аренды и матчи в низших дивизионах. Нападающий начинал футбольный путь в ЦСКА, но в Премьер-лиге впервые сыграл только в этом году. Весной Заболотный говорил, что еще надеется вернуться в армейский клуб.

    Сейчас у него случился прорыв. Пока Заболотный забил в РФПЛ только четыре гола, но все они пришлись на игры с топами. ЦСКА, «Локомотив», «Спартак» и «Краснодар» – пострадавшие. В этих встречах «Тосно» зацепил четыре важных очка. По манере игры 26-летний форвард напоминает Артема Дзюбу в ранние годы карьеры. Голы для него не главное, зато Заболотный давит на соперника физически.

    Зачем он «Зениту»?

    Роберто Манчини совершенно точно разочаровался в Дзюбе. «Зениту» необходимо зимнее усиление атаки с российским паспортом. Заболотный – один из немногих недорогих кандидатов, кто точно не мог отказаться от предложения. Трансфер Федора Смолова пока еще фантастичен, а остальные варианты невозможны. Этой покупкой «Зенит» ничего не теряет финансово, но приобретает возможности. Здесь Заболотного могут сделать звездой.

    Этот шанс подарил Заболотному матч со «Спартаком». Леонид Федун сравнил нападающего с Янчиком, который знаменит только голом в ворота красно-белых. Заболотный ответил и пообещал забить еще. Такая медийная привлекательность нападающего – лишний повод для активности «Зенита». Хотя покупали Заболотного именно из-за футбольных качеств. Они у него в порядке.

    Чем же он крут?

    Антон Заболотный точно сделал сам себя. Когда нападающий выступал за «Факел», то тяжело пробивался в состав даже во второй лиге. «Я прошел долгий путь и в какой-то момент оказался внизу, не побоюсь этого слова, на дне. Второй дивизион закаляет. Сложности с полями, сложности во взаимоотношениях с клубами, сложности с зарплатой», – рассказывал Заболотный о том периоде карьеры.

    После этого в его словах начали звучать сравнения с Джейми Варди. Тот тоже много колесил по низам английского футбола, а потом выиграл с «Лестером» английскую Премьер-лигу. При этом Заболотный много шутит, чем тоже напоминает Дзюбу. «Президент сказал, что нам нужно выходить в Лигу чемпионов. Косим под «Барселону», – объяснял Заболотный перед началом сезона. С «Зенитом» у него больше возможностей, но Роман Орещук уже прогнозирует Заболотному скамейку запасных.

    Манчини пора выгонять из «Зенита». Только это спасет клуб

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: РФПЛ, ФК «Тосно»
    Рейтинг: 4.1 Голосов: 7
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    Комментарии50
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    • ...
      Рейтинг: +677

      vodomut 14 декабря 2017, 06:20

      им уже ни что не поможет

      -1
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      Рейтинг: +60

      Геннадий Бирюков 13 декабря 2017, 09:33

      2-3 игры. а потом должность полирователя лавок.Думаю, что до конца сезона можно было поиграть в Тосно.
      А Зенит покупает всех с Российским паспортом , кто более или менее хорошо играет )
      И тех кто ведется на их денежки,не со всеми правда работает.Джикия например не повелся)за что честь ему и хвала)

      1
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      Рейтинг: +1521

      BANNIKOV1970 12 декабря 2017, 16:52

      ещё один выбыл из футбола!

      0
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      Рейтинг: +3545

      aaaaahhhh 12 декабря 2017, 11:55

      Бомжи метут всех в подряд. Главное побольше, и что бы другим не досталось, по принципу - деньги есть -товар найдется. а надо или нет это вообще не важно. просто купим а то деньги тухнут.

      3
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      Рейтинг: +294

      Мортус 12 декабря 2017, 10:14

      Да уж, не добрый у парня взгляд. Походу пипец Дзюбе.

      1
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      Рейтинг: +1382

      Obojaemiy 12 декабря 2017, 06:44

      Очередной новосельцев!

      1
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      Рейтинг: +2288

      Бриг 11 декабря 2017, 22:49

      Зачем?

      2
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      Рейтинг: +548

      El_Chori 11 декабря 2017, 21:53

      Неужели в ЦСКА не нашлось 1,5 ляма? Жиды, блин...

      2
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      Рейтинг: +1871

      Александ1982 11 декабря 2017, 21:39

      новые шорты для протирания лавок

      2
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      Рейтинг: +3945

      XaXatyn 11 декабря 2017, 21:22

      Зенит с своем ключе !

      0
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