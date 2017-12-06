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    • Орещук: «Заболотный в «Зените» сядет на скамейку запасных, как и Дзюба»

    Орещук: «Заболотный в «Зените» сядет на скамейку запасных, как и Дзюба»

    Футбольный агент Роман Орещук считает, что нападающему «Тосно» Антону Заболотному не стоит торопиться с переходом в «Зенит». По мнению эксперта, футболист займет в Санкт-Петербурге твердое место на лавке запасных, рядом с Артемом Дзюбой.

    — Сложно комментировать слухи. Как только близится открытие трансферного окна, сразу кто-то куда-то собирается. Может, это чьи-то игры?

    — Главный тренер сборной России Станислав Черчесов в выборе между Дзюбой и Заболотным отдает предпочтение второму. Антон действительно превосходит оппонента в игровых качествах?

    — Они одинаковые. Но по мне Дзюба как футболист интереснее. Более разнообразный и разноплановый. Если бы передо мной стоял выбор, взять Дзюбу или Заболотного, то выбрал бы Артема. Но посмотрим, что будет дальше. Хороший вопрос — что делать с Дзюбой, если возьмут Заболотного? Антон так же, как и Артем, сядет на скамейку запасных. Ведь там еще Дмитрий Полоз и Себастьян Дриусси. Тогда кто-то пролетит мимо чемпионата мира. Кому это надо? Так что не думаю, что Заболотный так уж спешит в «Зенит».

    Источник: «Спорт день за днем»

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    06.12.2017 07:56
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    Комментарии (19)
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    Вомбат
    1512548518
    Не сядет - он на скамейке Зенита не нужен. Тем более не нужен он основе Зенита. Уверен, что все это агентские игры.
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    spaike
    1512550648
    По мне так и Дзюба, и Заболотный Зениту не нужны, а по игровым качествам так Марков превосходит их обоих.
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    OfaZavr
    1512552414
    это и так понятно, что собирают для лавки.
    Ответить
    Путник 13
    1512553662
    Игрок с характером ..может пригодится Зениту ..не хуже Дзюбы , Дрюсси. сегодняшнего Шатова..
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    TRELL
    1512554724
    Зачем нам ещё одно бревно?! Надо работать с тем,что есть. Дриусси хорош,только выпускать и наигрывать нужно. Бред.
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    Сержтир
    1512556416
    Ну решил отдохнуть от футбола и при этом за хорошие деньги не каждому такая удача улыбнётся.
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    Zenmaster
    1512562910
    Будем надеяться , что это очередная " УТКА" !!!
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    Mahone
    1512565391
    Дерево на скамейку!!!!!!!1 Глупости,ему надо оставаться в Тосно,там будет играть
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    Taps
    1512576552
    Заболотый газку нанюхается и будет безбедно жить-поживать.
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    ologreds
    1694991791
    numo528273
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