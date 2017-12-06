Орещук: «Заболотный в «Зените» сядет на скамейку запасных, как и Дзюба»

Футбольный агент Роман Орещук считает, что нападающему «Тосно» Антону Заболотному не стоит торопиться с переходом в «Зенит». По мнению эксперта, футболист займет в Санкт-Петербурге твердое место на лавке запасных, рядом с Артемом Дзюбой.

— Сложно комментировать слухи. Как только близится открытие трансферного окна, сразу кто-то куда-то собирается. Может, это чьи-то игры?

— Главный тренер сборной России Станислав Черчесов в выборе между Дзюбой и Заболотным отдает предпочтение второму. Антон действительно превосходит оппонента в игровых качествах?

— Они одинаковые. Но по мне Дзюба как футболист интереснее. Более разнообразный и разноплановый. Если бы передо мной стоял выбор, взять Дзюбу или Заболотного, то выбрал бы Артема. Но посмотрим, что будет дальше. Хороший вопрос — что делать с Дзюбой, если возьмут Заболотного? Антон так же, как и Артем, сядет на скамейку запасных. Ведь там еще Дмитрий Полоз и Себастьян Дриусси. Тогда кто-то пролетит мимо чемпионата мира. Кому это надо? Так что не думаю, что Заболотный так уж спешит в «Зенит».