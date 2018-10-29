Бердыев сделал лучшую замену сезона. Сорокин – герой

Как похоронить «Спартак» за 10 секунд.

Шла 91 минута матча «Рубин» – «Спартак». Хозяева проигрывали со счетом 0:1, и Курбан Бердыев перед подачей углового решился на вторую замену. Бердыев поменял Байрамяна и выпустил 22-летнего центрального защитника Егора Сорокина на поле.

Сорокин побежал в гущу, скопившуюся возле ворот «Спартака», но его так и никто не успел удержать. Мяч после подачи Коновалова полетел прямо к Сорокину, и тот ударил в дальний от Максименко угол. Сорокину понадобилось всего десять секунд после выхода на замену, чтобы отобрать победу у «Спартака» и принести «Рубину очень важную ничью.

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twit text — Vladislav Zimagulov (@vlad_zima) 29 октября 2018 г.

twit text — Российская Премьер-Лига (@rfpl) 29 октября 2018 г.