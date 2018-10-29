Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    3 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?

    Бердыев сделал лучшую замену сезона. Сорокин – герой


    5
    Голосов: 2
    29.10.2018 22:44
    Как похоронить «Спартак» за 10 секунд.

    Шла 91 минута матча «Рубин» – «Спартак». Хозяева проигрывали со счетом 0:1, и Курбан Бердыев перед подачей углового решился на вторую замену. Бердыев поменял Байрамяна и выпустил 22-летнего центрального защитника Егора Сорокина на поле.

    Сорокин побежал в гущу, скопившуюся возле ворот «Спартака», но его так и никто не успел удержать. Мяч после подачи Коновалова полетел прямо к Сорокину, и тот ударил в дальний от Максименко угол. Сорокину понадобилось всего десять секунд после выхода на замену, чтобы отобрать победу у «Спартака» и принести «Рубину очень важную ничью.

    via GIPHY

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: ФК «Рубин»
    Рейтинг: 5 Голосов: 2
    Рекомендуем
    Комментарии7
    ...
    • ...
      Рейтинг: +8206

      nik55 2 ноября 2018, 13:18

      просто повезло

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +187

      maxpav 30 октября 2018, 12:36

      Бердыев! Ты умница!!!!!!!! Чего никак не могу сказать о ГТ Зенита.

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2653

      пряник929 30 октября 2018, 10:16

      Вундерфут какой то...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +162

      Yuriy_Shahta 30 октября 2018, 09:07

      Тот момент - когда тренер угадал с заменой!!!!

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +17971

      арейская 30 октября 2018, 02:13

      Браво, Сорокин, Браво, Бердыев, Браво "Рубин"...

      7
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +23534

      Мары 30 октября 2018, 00:32

      Бикеич вообще молодец.
      Просто реальный тренер.

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1230

      Grey33 29 октября 2018, 22:53

      Супер! КББ - Тренер.

      4
      Ответить
    • Читайте нас: 