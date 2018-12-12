Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    3 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?

    Главный неудачник Лиги чемпионов – «Интер». Ужасный итог


    3.4
    Голосов: 8
    12.12.2018 01:15
    Все испортила домашняя игра с аутсайдером.

    Когда в одной группе оказались «Барселона», «Тоттенхэм», «Интер» и ПСВ, все ждали чего-то интересного. Оказалось, что не зря. Перед последним туром «Интеру» обязательно нужно было сыграть лучше «Тоттенхэма», который уехал к немотивированной «Барселоне». Месси вышел только на замену, но «Барселона» все равно скатала с «Тоттенхэмом» ничью со счетом 1:1.

    То, что творилось в Италии, где играли «Интер» и ПСВ, объясняется слабо. Давайте восстановим хронологию:

    • Дембеле открыл счет в матче «Барселоны» и «Тоттенхэма» на 7-й минуте. При таком раскладе выходил «Интер», который еще играл по нулям.

    • «Интер» пропустил уже 13-й минуте. Мексиканский вундеркинд Лосано замкнул передачу Бергвейна. Если что, до этого матча ПСВ набрал только одно очко, когда дома вырвал ничью у «Тоттенхэма». Одинаковые результаты отправляли в плей-офф англичан.

    • На 73-й минуте за «Интер» забил Икарди. Ничья в тот момент виделась спасением, потому что «Тоттенхэм» по-прежнему проигрывал с минимальным счетом.

    • «Тоттенхэм» вытащил в плей-офф Лукас. Бразилец вышел на замену вместо Сона, а на 85-й минуте сравнял счет. Тем интереснее, что в последние минуты итальянской игры больше атаковал именно ПСВ. Игроки «Интера» будто узнали неудачный расклад только в компенсированное время, но уже ничего не исправили.

    Мауро Икарди стал первым игроком в истории «Интера», который отличился во всех трех первых домашних матчах за клуб в Лиге чемпионов. Он мог стать главным героем вечера, но теперь все внимание только на Лукаса.

    Забавно, что после трех игр Лиги чемпионов у «Тоттенхэма» было только одно очко.

    В матче с ПСВ игроки «Интера» 22 раза пробили в сторону ворот соперника, а голландцы ответили на это только пятью ударами. Представьте, как футболистам «Интера» теперь больно смотреть в итоговую таблицу группы.

    Актуальные материалы:

    «Локомотив» проиграл даже резерву. Лига чемпионов – провал

    Космический гол Неймара в Лиге чемпионов. Он уложил вратаря еще до удара

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: Global Look Press
    Рейтинг: 3.4 Голосов: 8
    Рекомендуем
    Комментарии10
    ...
    • ...
      Рейтинг: +162

      Yuriy_Shahta 12 декабря 2018, 16:30

      Хотели выйти в 1/8 надо дома ПСВ было рвать... сами виноваты. Тотенхем молодцы, хотя думаю тоже далеко не пойдут, в прошлом сезоне выглядели посильнее

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +369

      rossonero666 12 декабря 2018, 12:29

      асамоа ***** !!!!!!!!!!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +9753

      САДЫЧОК 12 декабря 2018, 10:17

      Спалетти-обычный , средний тренер!

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +3644

      Gek Dement > САДЫЧОК 12 декабря 2018, 11:22

      Спалетти просто катастрофически не везет с ЕК, стабильные вторые места в чемпионате Италии при живом Ювентусе, это все таки чуть выше чем обычный средний. Но вот ЕК ему как-то не даются..

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +9753

      САДЫЧОК > Gek Dement 12 декабря 2018, 12:04

      он слишком мягкий .идёт на поводу у игроков и руководства клубов !

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +232

      Sterh 12 декабря 2018, 09:35

      Лузеры миланские. Опять Юве будет тащить за всю Италию!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +239

      чемпион мира1 12 декабря 2018, 09:21

      Когда путь идет под откос.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +12743

      Cules2013 12 декабря 2018, 09:14

      Главные неудачники - Монако и Локомотив, т.к. имели шансы продолжить борьбу, но с самого начала тупо сливали матч за матчем. Интер и Наполи могли пройти в 1/8, но кто им доктор? Видимо, всё-таки ЛЕ - это их уровень. И на том спасибо. Особенно Интер. Они давненько ничего не показывали в еврокубках. Может вдруг ЛЕ возьмут, хотя это вряд ли.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1678

      Патронташ 12 декабря 2018, 07:38

      Это еще Рома в слабую группу попала и проходит дальше...Только Ювентус в ЛЧ может что то показать.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +15

      petrut 12 декабря 2018, 02:05

      я бы наполи на этом уровне ставил бы с 1го место до игры на 3й после игры вот нефартовые

      1
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11