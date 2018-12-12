Главный неудачник Лиги чемпионов – «Интер». Ужасный итог

Все испортила домашняя игра с аутсайдером.

Когда в одной группе оказались «Барселона», «Тоттенхэм», «Интер» и ПСВ, все ждали чего-то интересного. Оказалось, что не зря. Перед последним туром «Интеру» обязательно нужно было сыграть лучше «Тоттенхэма», который уехал к немотивированной «Барселоне». Месси вышел только на замену, но «Барселона» все равно скатала с «Тоттенхэмом» ничью со счетом 1:1.

twit text — Goal (@goal) 11 декабря 2018 г.

То, что творилось в Италии, где играли «Интер» и ПСВ, объясняется слабо. Давайте восстановим хронологию:

• Дембеле открыл счет в матче «Барселоны» и «Тоттенхэма» на 7-й минуте. При таком раскладе выходил «Интер», который еще играл по нулям.

• «Интер» пропустил уже 13-й минуте. Мексиканский вундеркинд Лосано замкнул передачу Бергвейна. Если что, до этого матча ПСВ набрал только одно очко, когда дома вырвал ничью у «Тоттенхэма». Одинаковые результаты отправляли в плей-офф англичан.

• На 73-й минуте за «Интер» забил Икарди. Ничья в тот момент виделась спасением, потому что «Тоттенхэм» по-прежнему проигрывал с минимальным счетом.

• «Тоттенхэм» вытащил в плей-офф Лукас. Бразилец вышел на замену вместо Сона, а на 85-й минуте сравнял счет. Тем интереснее, что в последние минуты итальянской игры больше атаковал именно ПСВ. Игроки «Интера» будто узнали неудачный расклад только в компенсированное время, но уже ничего не исправили.

Мауро Икарди стал первым игроком в истории «Интера», который отличился во всех трех первых домашних матчах за клуб в Лиге чемпионов. Он мог стать главным героем вечера, но теперь все внимание только на Лукаса.

twit text — Tottenham Hotspur (@SpursOfficial) 11 декабря 2018 г.

Забавно, что после трех игр Лиги чемпионов у «Тоттенхэма» было только одно очко.

twit text — UEFA Champions League (@ChampionsLeague) 11 декабря 2018 г.

В матче с ПСВ игроки «Интера» 22 раза пробили в сторону ворот соперника, а голландцы ответили на это только пятью ударами. Представьте, как футболистам «Интера» теперь больно смотреть в итоговую таблицу группы.

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