Главный неудачник Лиги чемпионов – «Интер». Ужасный итог

Когда в одной группе оказались «Барселона», «Тоттенхэм», «Интер» и ПСВ, все ждали чего-то интересного. Оказалось, что не зря. Перед последним туром «Интеру» обязательно нужно было сыграть лучше «Тоттенхэма», который уехал к немотивированной «Барселоне». Месси вышел только на замену, но «Барселона» все равно скатала с «Тоттенхэмом» ничью со счетом 1:1.
То, что творилось в Италии, где играли «Интер» и ПСВ, объясняется слабо. Давайте восстановим хронологию:
• Дембеле открыл счет в матче «Барселоны» и «Тоттенхэма» на 7-й минуте. При таком раскладе выходил «Интер», который еще играл по нулям.
• «Интер» пропустил уже 13-й минуте. Мексиканский вундеркинд Лосано замкнул передачу Бергвейна. Если что, до этого матча ПСВ набрал только одно очко, когда дома вырвал ничью у «Тоттенхэма». Одинаковые результаты отправляли в плей-офф англичан.
• На 73-й минуте за «Интер» забил Икарди. Ничья в тот момент виделась спасением, потому что «Тоттенхэм» по-прежнему проигрывал с минимальным счетом.
• «Тоттенхэм» вытащил в плей-офф Лукас. Бразилец вышел на замену вместо Сона, а на 85-й минуте сравнял счет. Тем интереснее, что в последние минуты итальянской игры больше атаковал именно ПСВ. Игроки «Интера» будто узнали неудачный расклад только в компенсированное время, но уже ничего не исправили.
Мауро Икарди стал первым игроком в истории «Интера», который отличился во всех трех первых домашних матчах за клуб в Лиге чемпионов. Он мог стать главным героем вечера, но теперь все внимание только на Лукаса.
Забавно, что после трех игр Лиги чемпионов у «Тоттенхэма» было только одно очко.
В матче с ПСВ игроки «Интера» 22 раза пробили в сторону ворот соперника, а голландцы ответили на это только пятью ударами. Представьте, как футболистам «Интера» теперь больно смотреть в итоговую таблицу группы.
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