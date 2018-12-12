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Главный неудачник Лиги чемпионов – «Интер». Ужасный итог

Когда в одной группе оказались «Барселона», «Тоттенхэм», «Интер» и ПСВ, все ждали чего-то интересного. Оказалось, что не зря. Перед последним туром «Интеру» обязательно нужно было сыграть лучше «Тоттенхэма», который уехал к немотивированной «Барселоне». Месси вышел только на замену, но «Барселона» все равно скатала с «Тоттенхэмом» ничью со счетом 1:1.

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То, что творилось в Италии, где играли «Интер» и ПСВ, объясняется слабо. Давайте восстановим хронологию:

• Дембеле открыл счет в матче «Барселоны» и «Тоттенхэма» на 7-й минуте. При таком раскладе выходил «Интер», который еще играл по нулям.

• «Интер» пропустил уже 13-й минуте. Мексиканский вундеркинд Лосано замкнул передачу Бергвейна. Если что, до этого матча ПСВ набрал только одно очко, когда дома вырвал ничью у «Тоттенхэма». Одинаковые результаты отправляли в плей-офф англичан.

• На 73-й минуте за «Интер» забил Икарди. Ничья в тот момент виделась спасением, потому что «Тоттенхэм» по-прежнему проигрывал с минимальным счетом.

• «Тоттенхэм» вытащил в плей-офф Лукас. Бразилец вышел на замену вместо Сона, а на 85-й минуте сравнял счет. Тем интереснее, что в последние минуты итальянской игры больше атаковал именно ПСВ. Игроки «Интера» будто узнали неудачный расклад только в компенсированное время, но уже ничего не исправили.

Мауро Икарди стал первым игроком в истории «Интера», который отличился во всех трех первых домашних матчах за клуб в Лиге чемпионов. Он мог стать главным героем вечера, но теперь все внимание только на Лукаса.

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Забавно, что после трех игр Лиги чемпионов у «Тоттенхэма» было только одно очко.

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В матче с ПСВ игроки «Интера» 22 раза пробили в сторону ворот соперника, а голландцы ответили на это только пятью ударами. Представьте, как футболистам «Интера» теперь больно смотреть в итоговую таблицу группы.

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Лига чемпионов Лига чемпионов Интер ПСВ Барселона Тоттенхэм Икарди Мауро Лосано Ирвинг
Комментарии (10)
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petrut
1544569518
я бы наполи на этом уровне ставил бы с 1го место до игры на 3й после игры вот нефартовые
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Патронташ
1544589522
Это еще Рома в слабую группу попала и проходит дальше...Только Ювентус в ЛЧ может что то показать.
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Cules2013
1544595255
Главные неудачники - Монако и Локомотив, т.к. имели шансы продолжить борьбу, но с самого начала тупо сливали матч за матчем. Интер и Наполи могли пройти в 1/8, но кто им доктор? Видимо, всё-таки ЛЕ - это их уровень. И на том спасибо. Особенно Интер. Они давненько ничего не показывали в еврокубках. Может вдруг ЛЕ возьмут, хотя это вряд ли.
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чемпион мира1
1544595660
Когда путь идет под откос.
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Sterh
1544596517
Лузеры миланские. Опять Юве будет тащить за всю Италию!
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САДЫЧОК
1544599068
Спалетти-обычный , средний тренер!
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rossonero666
1544606955
асамоа ***** !!!!!!!!!!
Ответить
Yuriy_Shahta
1544621429
Хотели выйти в 1/8 надо дома ПСВ было рвать... сами виноваты. Тотенхем молодцы, хотя думаю тоже далеко не пойдут, в прошлом сезоне выглядели посильнее
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