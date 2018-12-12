Главный неудачник Лиги чемпионов – «Интер». Ужасный итог

Когда в одной группе оказались «Барселона», «Тоттенхэм», «Интер» и ПСВ, все ждали чего-то интересного. Оказалось, что не зря. Перед последним туром «Интеру» обязательно нужно было сыграть лучше «Тоттенхэма», который уехал к немотивированной «Барселоне». Месси вышел только на замену, но «Барселона» все равно скатала с «Тоттенхэмом» ничью со счетом 1:1.

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

То, что творилось в Италии, где играли «Интер» и ПСВ, объясняется слабо. Давайте восстановим хронологию:

• Дембеле открыл счет в матче «Барселоны» и «Тоттенхэма» на 7-й минуте. При таком раскладе выходил «Интер», который еще играл по нулям.

• «Интер» пропустил уже 13-й минуте. Мексиканский вундеркинд Лосано замкнул передачу Бергвейна. Если что, до этого матча ПСВ набрал только одно очко, когда дома вырвал ничью у «Тоттенхэма». Одинаковые результаты отправляли в плей-офф англичан.

• На 73-й минуте за «Интер» забил Икарди. Ничья в тот момент виделась спасением, потому что «Тоттенхэм» по-прежнему проигрывал с минимальным счетом.

• «Тоттенхэм» вытащил в плей-офф Лукас. Бразилец вышел на замену вместо Сона, а на 85-й минуте сравнял счет. Тем интереснее, что в последние минуты итальянской игры больше атаковал именно ПСВ. Игроки «Интера» будто узнали неудачный расклад только в компенсированное время, но уже ничего не исправили.

Мауро Икарди стал первым игроком в истории «Интера», который отличился во всех трех первых домашних матчах за клуб в Лиге чемпионов. Он мог стать главным героем вечера, но теперь все внимание только на Лукаса.

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Забавно, что после трех игр Лиги чемпионов у «Тоттенхэма» было только одно очко.

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

В матче с ПСВ игроки «Интера» 22 раза пробили в сторону ворот соперника, а голландцы ответили на это только пятью ударами. Представьте, как футболистам «Интера» теперь больно смотреть в итоговую таблицу группы.

Актуальные материалы:

«Локомотив» проиграл даже резерву. Лига чемпионов – провал

Космический гол Неймара в Лиге чемпионов. Он уложил вратаря еще до удара