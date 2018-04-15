«Урал» открыл стадион и победил «Спартак». Мы это видели

Идеальное воскресенье для Екатеринбурга.

«Спартак» приехал в Екатеринбург, имея потрясающую беспроигрышную серию: во внутренних соревнованиях красно-белые не уступали с августа прошлого года, с тех самых 3:4 против «Локомотива». Упустив массу голевых моментов в первом тайме, «Спартак» привез себе гол, который красиво исполнил Бикфалви. После перерыва вышедшие на замену Роша, Самедов и Пашалич игру не спасли. Луис Адриано так и просидел на скамье запасных весь матч. А в концовке команды обменялись забитыми мячами. «Урал» победил 2:1.

Стадион «Екатеринбург Арена» был открыт чуть раньше, когда «Урал» сыграл вничью с «Рубином» (1:1), но официальное открытие было приурочено к игре с чемпионом. Также на этой арене пройдет матч ЧМ-2018 между Египтом и Уругваем из группы, где играет сборная России, и игры Франция – Перу, Япония – Сенегал и Мексика – Швеция.

Роман Абрамов смотрел этот матч на стадионе и отмечает такое:

1. В Екатеринбурге построили отличную арену. Снаружи, может быть, она выглядит непривычно – из-за торчащих боковых трибун и диссонанса между классным историческим фасадом и обновленными стенами. Но внутри все органично и очень уютно. Неоднородная длина трибун открывает роскошный вид на небо. А оранжевый цвет – отдельный топ.

2. Фанаты «Спартака» – это мощь. В городе они встречались везде с самого утра: от аэропорта и гостиницы до магазинов. В итоге красно-белые плотно заполнили все три яруса боковой трибуны и отдельными группами рассредоточились на центральных. Они громче кричали, организованнее заряжали, ярче выглядели и в целом внушали силу. Очевидно, что на матч в Екатеринбург приехали не только из Москвы: на перилах висели, например, флаги из Нефтекамска и Курска.

3. Промес хорош. Но на фоне партнеров – слишком хорош. Особенно это было заметно в первом тайме. Промес обводил двоих на углу, разворачивал корпус – и под его пас никто не успевал. Он создавал моменты в одиночку и делился с партнерами – и первое часто получалось лучше, чем второе. Ни Ханни, ни тем более Зе Луиш не готовы быть полноценными партнерами для Промеса, чтобы полностью раскрывать его лучшие качества.

4. Присмотритесь к Эрику Бикфалви. Румын разводит атаки «Урала», быстро соображает, жестко борется и при этом ещe бегает отрабатывать в обороне. Примерно в середине первого тайма я полез в смартфон за его биографией и очень удивился: Бикфалви уже 30, а в карьере были только Румыния, Китай, Украина и «Томь».

Ну а вопрос о чемпионстве уже не стоит. Впрочем, решен он был еще вчера. Теперь «Спартаку» предстоит оберегать второе место – конкуренты совсем рядом. Ближайший из них, ЦСКА, начинает свой матч в Уфе.

Чемпионат России. РФПЛ. 26-й тур

Урал (Екатеринбург) – Спартак (Москва) – 2:1 (1:0) Текстовая онлайн-трансляция

Голы: 1:0 – Бикфалви, 38; 2:0 – Эль Кабир, 89; 2:1 – 90+1, Промес.

«Урал»: Годзюр, Меркулов, Динга, Ароян, Фидлер, Димитров (Евсеев, 80), Емельянов (Егорычев, 85), Кулаков, Эль Кабир, Ильин (Портнягин, 80), Бикфалви.

«Спартак»: Ребров, Комбаров, Кутепов, Петкович (Самедов, 64), Максимович, Глушаков (Пашалич, 77), Зобнин, Промес, Фернандо, Ханни (Роша, 59), Зе Луиш.

Предупреждения: Портнягин, 86 – Зе Луиш, 20; Кутепов, 74.

Миранчуки уничтожают чемпионскую интригу. Эту команду уже не остановить