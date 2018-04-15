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    «Урал» открыл стадион и победил «Спартак». Мы это видели


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    Голосов: 7
    15.04.2018 16:00
    Идеальное воскресенье для Екатеринбурга.

    «Спартак» приехал в Екатеринбург, имея потрясающую беспроигрышную серию: во внутренних соревнованиях красно-белые не уступали с августа прошлого года, с тех самых 3:4 против «Локомотива». Упустив массу голевых моментов в первом тайме, «Спартак» привез себе гол, который красиво исполнил Бикфалви. После перерыва вышедшие на замену Роша, Самедов и Пашалич игру не спасли. Луис Адриано так и просидел на скамье запасных весь матч. А в концовке команды обменялись забитыми мячами. «Урал» победил 2:1.

    Стадион «Екатеринбург Арена» был открыт чуть раньше, когда «Урал» сыграл вничью с «Рубином» (1:1), но официальное открытие было приурочено к игре с чемпионом. Также на этой арене пройдет матч ЧМ-2018 между Египтом и Уругваем из группы, где играет сборная России, и игры Франция – Перу, Япония – Сенегал и Мексика – Швеция.

    Роман Абрамов смотрел этот матч на стадионе и отмечает такое:

    1. В Екатеринбурге построили отличную арену. Снаружи, может быть, она выглядит непривычно – из-за торчащих боковых трибун и диссонанса между классным историческим фасадом и обновленными стенами. Но внутри все органично и очень уютно. Неоднородная длина трибун открывает роскошный вид на небо. А оранжевый цвет – отдельный топ.

    2. Фанаты «Спартака» – это мощь. В городе они встречались везде с самого утра: от аэропорта и гостиницы до магазинов. В итоге красно-белые плотно заполнили все три яруса боковой трибуны и отдельными группами рассредоточились на центральных. Они громче кричали, организованнее заряжали, ярче выглядели и в целом внушали силу. Очевидно, что на матч в Екатеринбург приехали не только из Москвы: на перилах висели, например, флаги из Нефтекамска и Курска.

    3. Промес хорош. Но на фоне партнеров – слишком хорош. Особенно это было заметно в первом тайме. Промес обводил двоих на углу, разворачивал корпус – и под его пас никто не успевал. Он создавал моменты в одиночку и делился с партнерами – и первое часто получалось лучше, чем второе. Ни Ханни, ни тем более Зе Луиш не готовы быть полноценными партнерами для Промеса, чтобы полностью раскрывать его лучшие качества.

    4. Присмотритесь к Эрику Бикфалви. Румын разводит атаки «Урала», быстро соображает, жестко борется и при этом ещe бегает отрабатывать в обороне. Примерно в середине первого тайма я полез в смартфон за его биографией и очень удивился: Бикфалви уже 30, а в карьере были только Румыния, Китай, Украина и «Томь».

    Ну а вопрос о чемпионстве уже не стоит. Впрочем, решен он был еще вчера. Теперь «Спартаку» предстоит оберегать второе место – конкуренты совсем рядом. Ближайший из них, ЦСКА, начинает свой матч в Уфе.

    Чемпионат России. РФПЛ. 26-й тур

    Урал (Екатеринбург) – Спартак (Москва) – 2:1 (1:0) Текстовая онлайн-трансляция

    Голы: 1:0 – Бикфалви, 38; 2:0 – Эль Кабир, 89; 2:1 – 90+1, Промес.

    «Урал»: Годзюр, Меркулов, Динга, Ароян, Фидлер, Димитров (Евсеев, 80), Емельянов (Егорычев, 85), Кулаков, Эль Кабир, Ильин (Портнягин, 80), Бикфалви.

    «Спартак»: Ребров, Комбаров, Кутепов, Петкович (Самедов, 64), Максимович, Глушаков (Пашалич, 77), Зобнин, Промес, Фернандо, Ханни (Роша, 59), Зе Луиш.

    Предупреждения: Портнягин, 86 – Зе Луиш, 20; Кутепов, 74.

    Миранчуки уничтожают чемпионскую интригу. Эту команду уже не остановить

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: Бомбардир.ру, ФК «Спартак»
    Рейтинг: 4 Голосов: 7
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    Комментарии25
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      Рейтинг: +7067

      Рубинище 17 апреля 2018, 14:51

      Спартак сам виноват, Глушаков вообще днище, тянули Спартак 3-4 игрока..проиграли по делу..Поздравляю Урал.. Борьба за 2-3 усилится..следующие туры огонь..

      1
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      Рейтинг: +7545

      Татарин за ЦСКА 17 апреля 2018, 07:33

      Локомотив считаи чемпион страны,а вот за 2-3 места борьба вообще огонь будет и тем интереснее РФПЛ

      1
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      Рейтинг: +7545

      Татарин за ЦСКА 17 апреля 2018, 07:30

      Спартак проиграл по делу.Промес в этои игре был на поле вообще один и Спартака,но в данном случае один в поле не воин.
      Бекфалви вообще шикарныи игрок.
      Жаль ЦСКА невоспользовался по полнои ошибкои Спартака.

      0
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      Рейтинг: +7392

      Старикан > Татарин за ЦСКА 17 апреля 2018, 17:32

      То, что Квинси забил один гол не говорит о том, что он хорошо играл: он должен был забивать как минимум 3, а не пулять по воробьям и делать обрезы... Весь Спартак играл отвратительно... и хорошо, что ЦСКА не воспользовался этим.

      -1
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      Рейтинг: +7545

      Татарин за ЦСКА > Старикан 21 апреля 2018, 13:02

      ПЛОХО,ЧТО АРМЕЙЦЫ НЕ ВОСПОЛЬЗОВАЛИСЬ.

      -1
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      Рейтинг: +211

      х** вам всем 16 апреля 2018, 14:15

      когда этих клоунов с матч тв заменят путными комментаторами так болеть за спартак можно только сидя дома у себя а не на всю страну клоуны

      0
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      Рейтинг: +1123

      Smekaev 16 апреля 2018, 11:50

      Единственное, что порадовало в том матче, так это полный стадион. Значит, не зря строили. Удачи Уралу, не смотря на все удары, которые ему наносили за последние годы наши спортивные чиновники, команда играет. Можно, конечно, вчерашнюю нашу неудачу на судью возложить, но, во первых, Урал сыграл хорошо, а во вторых, мы сыграли плохо. А судья просто часть системы, в которой мы все живем. И тут уж ни Путин виноват, ни Мутко, ни Трамп с глобалистами, а мы сами, которые позволяем всяким ********* так себя обманывать.

      1
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      Рейтинг: +1160

      Karpathian > Smekaev 16 апреля 2018, 13:55

      еще в начале-середине нулевых наша Централка собирала по 22 тысячи - полный стадион с деревянными скамеечками и билетам за 50р без мест)

      0
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      Рейтинг: +7545

      Татарин за ЦСКА > Smekaev 17 апреля 2018, 07:31

      ты уверен,что ты прав???7

      0
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      Рейтинг: +1123

      Smekaev > Татарин за ЦСКА 20 апреля 2018, 21:41

      Абсолютно

      0
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      Рейтинг: +305

      Strig 16 апреля 2018, 08:06

      Так бы они против паровоза играли...

      -1
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      Рейтинг: +590

      mihail1980 16 апреля 2018, 06:55

      молодцы поставили на место этих москвечей

      3
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      Рейтинг: +254

      Kondrat Jr 15 апреля 2018, 21:44

      На этой арене 15 июня увижу Салаха против Кавани и Суареса. Остальное - пыль.

      5
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      Рейтинг: +7392

      Старикан 15 апреля 2018, 21:02

      Вчера умерла интрига, сегодня Спартак её похоронил...

      1
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      Рейтинг: +7545

      Татарин за ЦСКА > Старикан 17 апреля 2018, 07:31

      и это замечательно

      0
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      Рейтинг: +348

      343443 15 апреля 2018, 18:46

      Я всегда говорил в последнее время Ребров приносит команде только несчастье

      2
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