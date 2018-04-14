Миранчуки уничтожают чемпионскую интригу. Эту команду уже не остановить

«Локомотив» станет чемпионом. И дело даже не в персонах.

«Плюс два» перед «Спартаком» и матч в запасе – не так уж плохо за пять туров до конца, но давление есть. Преимущество по очкам, казавшееся гигантским, стремительно растаяло из-за переносов и поражения от «Амкара». Следующий соперник – «Динамо», которое только что сумело выиграть у ЦСКА. Совершенно не лучший вариант, сыграть бы с кем-нибудь попроще, а тут это дерби, оно совсем некстати.

Возможно, так думали некоторые болельщики, но уж точно не команда. Ей, кажется, вообще плевать, кто следующий по календарю.

Можно сколько угодно сравнивать расписания, вспоминать о матчах «Локо» против «Зенита» с «Краснодаром», страшиться мощной атаки «Спартака» и удивляться, как ЦСКА до сих пор умудряется выжить с изрядно потрепанным составом. Ответ, почему «Локомотив» сильнее всех в этом году, кроется совсем не в календарях/составах.

Ментально «Локо» просто на голову выше остальных.

Он сильнее духом, чем непонятный «Зенит», не зевает в защите, как ЦСКА, не паникует, как пропускающий «Спартак». Подходит на второй минуте к точке Антон Миранчук и спокойно кладет штрафной – 1:0. Та же манипуляция от Фарфана – 2:0. Третий стандарт, кивок головы Тарасова – 3:0. Снова Миранчук-младший – соперников не замечает, легкое касание, и 4:0. Совершенно необязательно весь матч бегать с языками на плечах, как это делало «Динамо». Спокойно, на классе, раскатать соперника – вот и чемпионский почерк. Нет в этом никакого фарта и прочих выдумок тех, кто не видит свою любимую команду на первой строчке. Они жмут, они знают, что дожмут, они в итоге дожимают. Ну, или просто избивают, как сегодня.

У каждого конкурента в сезоне есть что-то, что очень сильно мешает навязать «Локо» настоящую борьбу. «Спартак» из-за голов на последних минутах растерял уйму баллов, хуже ЦСКА в домашних матчах сезона играют лишь четыре (!) клуба, у «Зенита» очередная перестройка и нет поставленной игры, «Краснодар» же просто недотягивает, как и раньше. У всех есть хотя бы один серьезный недостаток. Именно потому «Локомотив» гораздо выше – у него все почти идеально, а идет это от чрезвычайной уверенности в себе.

«Динамо» восьмой матч подряд не может выиграть у «Локомотива». Последний раз это случилось в марте 2013-го – команда Дана Петреску переиграла коллектив Славена Билича благодаря единственному голу давно уже позабытого всеми Ивана Соловьева. Сейчас в пяти оставшихся матчах «Локо» хватит десяти очков, и это при условии, что все свое возьмет «Спартак».

После отъезда Халка с Витселем в РФПЛ все решает менталитет. Это и есть основное качество рвущегося на всех парах к чемпионству «Локомотива». Именно тем же год назад был прекрасен его главный конкурент.