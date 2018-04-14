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    Миранчуки уничтожают чемпионскую интригу. Эту команду уже не остановить


    2.4
    Голосов: 9
    14.04.2018 16:08
    «Локомотив» станет чемпионом. И дело даже не в персонах.

    «Плюс два» перед «Спартаком» и матч в запасе – не так уж плохо за пять туров до конца, но давление есть. Преимущество по очкам, казавшееся гигантским, стремительно растаяло из-за переносов и поражения от «Амкара». Следующий соперник – «Динамо», которое только что сумело выиграть у ЦСКА. Совершенно не лучший вариант, сыграть бы с кем-нибудь попроще, а тут это дерби, оно совсем некстати.

    Возможно, так думали некоторые болельщики, но уж точно не команда. Ей, кажется, вообще плевать, кто следующий по календарю.

    Можно сколько угодно сравнивать расписания, вспоминать о матчах «Локо» против «Зенита» с «Краснодаром», страшиться мощной атаки «Спартака» и удивляться, как ЦСКА до сих пор умудряется выжить с изрядно потрепанным составом. Ответ, почему «Локомотив» сильнее всех в этом году, кроется совсем не в календарях/составах.

    Ментально «Локо» просто на голову выше остальных.

    Он сильнее духом, чем непонятный «Зенит», не зевает в защите, как ЦСКА, не паникует, как пропускающий «Спартак». Подходит на второй минуте к точке Антон Миранчук и спокойно кладет штрафной – 1:0. Та же манипуляция от Фарфана – 2:0. Третий стандарт, кивок головы Тарасова – 3:0. Снова Миранчук-младший – соперников не замечает, легкое касание, и 4:0. Совершенно необязательно весь матч бегать с языками на плечах, как это делало «Динамо». Спокойно, на классе, раскатать соперника – вот и чемпионский почерк. Нет в этом никакого фарта и прочих выдумок тех, кто не видит свою любимую команду на первой строчке. Они жмут, они знают, что дожмут, они в итоге дожимают. Ну, или просто избивают, как сегодня.

    У каждого конкурента в сезоне есть что-то, что очень сильно мешает навязать «Локо» настоящую борьбу. «Спартак» из-за голов на последних минутах растерял уйму баллов, хуже ЦСКА в домашних матчах сезона играют лишь четыре (!) клуба, у «Зенита» очередная перестройка и нет поставленной игры, «Краснодар» же просто недотягивает, как и раньше. У всех есть хотя бы один серьезный недостаток. Именно потому «Локомотив» гораздо выше – у него все почти идеально, а идет это от чрезвычайной уверенности в себе.

    «Динамо» восьмой матч подряд не может выиграть у «Локомотива». Последний раз это случилось в марте 2013-го – команда Дана Петреску переиграла коллектив Славена Билича благодаря единственному голу давно уже позабытого всеми Ивана Соловьева. Сейчас в пяти оставшихся матчах «Локо» хватит десяти очков, и это при условии, что все свое возьмет «Спартак».

    После отъезда Халка с Витселем в РФПЛ все решает менталитет. Это и есть основное качество рвущегося на всех парах к чемпионству «Локомотива». Именно тем же год назад был прекрасен его главный конкурент.

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: ФК «Локомотив»
    Рейтинг: 2.4 Голосов: 9
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    Комментарии39
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    • ...
      Рейтинг: +915

      спанчес 16 апреля 2018, 11:30

      я вам скажу одно слово почему локомотив станет чемпионом- сёмин

      2
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      Рейтинг: +895

      xkixerx 16 апреля 2018, 07:24

      Если покатило у Локомотива
      Этот БРОНЕПОЕЗД не ОСТАНОВИТЬ!

      1
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      Рейтинг: +677

      vodomut 16 апреля 2018, 07:23

      начинайте праздновать!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +4028

      raritet 15 апреля 2018, 20:26

      Как раз на самое сладкое остались Уфа, Ахмат, Краснодар, ЦСКА, Зенит. Ну просто праздник футбола.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +915

      спанчес > raritet 16 апреля 2018, 11:30

      краснодар,цска,зенит- возможно ноль очков

      0
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      Рейтинг: +1516

      Torvald64 > raritet 17 апреля 2018, 01:39

      ЦСКА-то откуда хоть? Тула там будет. С армейцами всё сыграли

      0
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      Рейтинг: +1944

      Par Mezan 15 апреля 2018, 11:38

      Наш Паровоз, вперёд лети!!! Транспортные системы с тобой!!!

      0
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      Рейтинг: -10

      Строгино_88 15 апреля 2018, 09:51

      Еще впереди у них есть не простые игры, видно будет

      0
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      Рейтинг: +1306

      Артурка32 15 апреля 2018, 09:44

      Ну надо же и "паровозам" порадоваться раз в 14 лет)))

      1
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      Рейтинг: +196

      юрий николаевич 15 апреля 2018, 09:28

      если кто захочет тот остановит, если у него есть админ.ресурс, как вчера продажный хер со свистком выставил Смолова из основы на матч с цска, не назначив 200% пенальти и показав ЖК, (во славу гнидера) которая стала ЧЕТВЕРТОЙ!!!!! так же можно остановить и Локо,поставив на матч ***** от седалищьного комитета имени бардакосского.

      2
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      Рейтинг: +590

      mihail1980 15 апреля 2018, 08:27

      этот поезд не остановить

      2
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      Рейтинг: +585

      tilvan 15 апреля 2018, 08:19

      Рановато ещё так утверждать. Ещё много шансов все просрать.

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