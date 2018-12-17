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    Первое удаление Головина во Франции. Он чуть не травмировал Фекира


    2.8
    Голосов: 6
    17.12.2018 01:10
    Грязная игра российского полузащитника «Монако».

    «Монако» безнадежно летел «Лиону», когда Александр Головин психанул. На 47-й минуте он получил прямую красную карточку за фол против Набиля Фекира. Полузащитник шипами наткнулся на ногу соперника, а судье для изучения эпизода даже потребовался видеоповтор.

    Опытный арбитр Тюрпен все-таки удалил Головина и оставил проигрывающий «Монако» в меньшинстве. Забавно, что для россиянина это удаление оказалось первым в карьере. К тому моменту счет уже был 0:2, но после удаления Головина защитник Менди довел дело до ожидаемого разгрома. «Лион» выиграл в три мяча, а к Головину и его «Монако» по-прежнему остается очень много вопросов.

    Над Головиным теперь хотя бы шутят и отмечают, что это было его самое запоминающееся действие в «Монако» после трансфера из ЦСКА за 30 миллионов евро.

    Примерно так полузащитник отыграл несколько секунд второго тайма:

    Его удалили вот за такой прием:

    Главный тренер сборной России Станислав Черчесов был в гостях у Головина и отмечал, что тот должен стать лидером «Монако» в таких непростых условиях. В матче с «Лионом» Головин отметился одним ударом в сторону ворот, показал 78% точности передач, совершил две потери и оставил команду в меньшинстве. Пока это не очень похоже на игру футболиста высокого уровня. «Монако» идет предпоследним и имеет всего 13 очков в 17-ти матчах чемпионата, а Головин продолжает адаптацию.

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: Global Look Press
    Рейтинг: 2.8 Голосов: 6
    Комментарии23
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      Рейтинг: +108

      Tuxuu777 15 часов назад

      Контакт совсем легкий. Это не красная. Там Фалькао больше бушевал ногами нежели Саня. Чуть Фекиру ногу не оторвал и Головину тоже

      0
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      Рейтинг: +943

      Snek 23 часа назад

      Обратно в ЦСКА лямов за 5 :))))

      0
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      Рейтинг: +937

      TUMS 17 декабря, 13:43

      Не потерялся бы парень на чужбине...

      1
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      Рейтинг: +2524

      ЮНик 17 декабря, 12:04

      Главная "заслуга" Саши Головина, что он своим примером показал владельцам европейских топ-клубов и футбольным агентам, что покупать футболистов из РПЛ - убыточно. Причем даже не только российских ( пример - Промес). Легкие бабки и нежелание выкладываться в каждой игре... Да и зачем??? Тульский "Арсенал" - не лондонский. Даже перспективные и талантливые начинают деградировать. Головин и сам уже не рад и воет по ночам, что променял халявные миллионы в конюшне на позор и насмешки французских фанов.

      2
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      Рейтинг: +143

      maxpav 17 декабря, 11:49

      Блогер! Ты считаешь, что можешь оскорблять игрока, если он тебе не нравится? Где ты увидел умысел у Головина? Пас куда!!!!!!!

      -1
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      Рейтинг: +185

      Igreks 17 декабря, 11:28

      Мда уж, игрочишка то средненький этот Хеллоуинн))

      0
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      Рейтинг: +390

      Portoz 17 декабря, 11:17

      Нервничает,думал все хорошо будет,звезда типа.А в реале монако в пердив,а головин х.з

      0
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      Рейтинг: +12570

      Dominator777 17 декабря, 10:57

      Головин переходил в команду с большим потенциалом, а попал в клуб, в котором помимо Фалькао, нет игроков даже близко соответствующих уровню Головина. Бегают по полю, как стадо баранов и не знают, что делать с мячом.

      2
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      Рейтинг: +65

      Rus9I 17 декабря, 10:18

      Это все из за нервов.
      Постоянные травмы, клуб идет чуть ли не на последнем месте, а твоя игра вообще не в какие ворота.....
      Но с другой стороны, чего от него вообще можно было ожидать?! Монако брал одного из лидеров, а получил среднего игрока.
      Я очень надеюсь что он придет в себя, и начнет прогрессировать, а если нет, то сядет на лавку.

      2
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      Рейтинг: +457

      Sergil 17 декабря, 09:50

      Ну что поделать... Лидером не стал, даже ведущим игроком не может стать. После такого выступления Монако да и самого горе игрока, вряд ли у него есть шансы играть в Европе =)

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