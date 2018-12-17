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  • Первое удаление Головина во Франции. Он чуть не травмировал Фекира

Первое удаление Головина во Франции. Он чуть не травмировал Фекира

«Монако» безнадежно летел «Лиону», когда Александр Головин психанул. На 47-й минуте он получил прямую красную карточку за фол против Набиля Фекира. Полузащитник шипами наткнулся на ногу соперника, а судье для изучения эпизода даже потребовался видеоповтор.

Опытный арбитр Тюрпен все-таки удалил Головина и оставил проигрывающий «Монако» в меньшинстве. Забавно, что для россиянина это удаление оказалось первым в карьере. К тому моменту счет уже был 0:2, но после удаления Головина защитник Менди довел дело до ожидаемого разгрома. «Лион» выиграл в три мяча, а к Головину и его «Монако» по-прежнему остается очень много вопросов.

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Над Головиным теперь хотя бы шутят и отмечают, что это было его самое запоминающееся действие в «Монако» после трансфера из ЦСКА за 30 миллионов евро.

Примерно так полузащитник отыграл несколько секунд второго тайма:

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Его удалили вот за такой прием:

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов был в гостях у Головина и отмечал, что тот должен стать лидером «Монако» в таких непростых условиях. В матче с «Лионом» Головин отметился одним ударом в сторону ворот, показал 78% точности передач, совершил две потери и оставил команду в меньшинстве. Пока это не очень похоже на игру футболиста высокого уровня. «Монако» идет предпоследним и имеет всего 13 очков в 17-ти матчах чемпионата, а Головин продолжает адаптацию.

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Франция. Лига 1 Франция Лион Монако Головин Александр Фекир Набиль
Комментарии (22)
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P10NER
1545010168
Поливайте грязью, давите, гнобите, смейтесь... Что же еще вам остается делать сидя на диване и где то в глубине души завидовать тому, что вы не играете хотя бы на уровне казахстанской лиге. p.s. все получится! главное уже пошел по стопе развития
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I_R_O_N_M_A_N
1545010968
Переоцененный Головин показывает свой истинный уровень, никогда не понимал восхищений в его адрес...
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Olga85
1545018691
С клубом однозначно не угадал. Переходил в один клуб с одним тренером, а попал, по-факту, в совершенно другой - и хороших игроков распродали, и тренера уволили. А новый тренер явно не умеет строить команду "из того, что было". Здесь проблема не в игроке. Головин - качественный игрок. Может, конечно, не звезда, но свои недостатки в чем-то он компенсирует трудолюбием и самоотдачей. Французская лига, по моему мнению ,- это вообще не лучший вариант для начала карьеры в Европе, а Головину она вообще не подходит. Мне кажется, он бы гораздо органичнее и продуктивнее смотрелся бы в Италии или Англии, может даже в Германии. Но он выбрал Монако, причем, вероятно, именно из-за предыдущего тренера. Надеялся, что сможет поиграть там года 2-3, развить в себе новые качества, а потом перебраться в какой-то топ-клуб. Теперь надо отталкиваться от того, что есть. Думаю, неплохим вариантом для него была бы аренда в какой-то другой чемпионат по окончании сезона, именно для сравнения. Не ошибается тот, кто ничего не делает. Головину нужно просто найти свой клуб и своего тренера. Удачи ему!
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Yuriy_Shahta
1545022420
Главное духом не падать и работать работать и все получится
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чемпион мира1
1545022836
Головин, Головин.....Пусть играет спокойно, чего привязались.
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ufos73
1545027779
Головмн вообще средненький футболист, чисто на пиаре продали... Лидером он только в Анжи если, а "не его клуб" )))
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Sergil
1545029440
Ну что поделать... Лидером не стал, даже ведущим игроком не может стать. После такого выступления Монако да и самого горе игрока, вряд ли у него есть шансы играть в Европе =)
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Rus9I
1545031088
Это все из за нервов. Постоянные травмы, клуб идет чуть ли не на последнем месте, а твоя игра вообще не в какие ворота..... Но с другой стороны, чего от него вообще можно было ожидать?! Монако брал одного из лидеров, а получил среднего игрока. Я очень надеюсь что он придет в себя, и начнет прогрессировать, а если нет, то сядет на лавку.
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Dominator777
1545033432
Головин переходил в команду с большим потенциалом, а попал в клуб, в котором помимо Фалькао, нет игроков даже близко соответствующих уровню Головина. Бегают по полю, как стадо баранов и не знают, что делать с мячом.
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ЮНик
1545037490
Главная "заслуга" Саши Головина, что он своим примером показал владельцам европейских топ-клубов и футбольным агентам, что покупать футболистов из РПЛ - убыточно. Причем даже не только российских ( пример - Промес). Легкие бабки и нежелание выкладываться в каждой игре... Да и зачем??? Тульский "Арсенал" - не лондонский. Даже перспективные и талантливые начинают деградировать. Головин и сам уже не рад и воет по ночам, что променял халявные миллионы в конюшне на позор и насмешки французских фанов.
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