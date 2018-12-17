Первое удаление Головина во Франции. Он чуть не травмировал Фекира

«Монако» безнадежно летел «Лиону», когда Александр Головин психанул. На 47-й минуте он получил прямую красную карточку за фол против Набиля Фекира. Полузащитник шипами наткнулся на ногу соперника, а судье для изучения эпизода даже потребовался видеоповтор.

Опытный арбитр Тюрпен все-таки удалил Головина и оставил проигрывающий «Монако» в меньшинстве. Забавно, что для россиянина это удаление оказалось первым в карьере. К тому моменту счет уже был 0:2, но после удаления Головина защитник Менди довел дело до ожидаемого разгрома. «Лион» выиграл в три мяча, а к Головину и его «Монако» по-прежнему остается очень много вопросов.

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Над Головиным теперь хотя бы шутят и отмечают, что это было его самое запоминающееся действие в «Монако» после трансфера из ЦСКА за 30 миллионов евро.

Примерно так полузащитник отыграл несколько секунд второго тайма:

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Его удалили вот за такой прием:

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов был в гостях у Головина и отмечал, что тот должен стать лидером «Монако» в таких непростых условиях. В матче с «Лионом» Головин отметился одним ударом в сторону ворот, показал 78% точности передач, совершил две потери и оставил команду в меньшинстве. Пока это не очень похоже на игру футболиста высокого уровня. «Монако» идет предпоследним и имеет всего 13 очков в 17-ти матчах чемпионата, а Головин продолжает адаптацию.

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