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    Головин получил прямую красную карточку в матче с «Лионом». Это его первое удаление в карьере

    Полузащитник «Монако» Александр Головин был удален в матче 18-го тура Лиги 1 против «Лиона» (0:2, второй тайм).

    Футболист получил прямую красную карточку на 47-й минуте встречи за фол на полузащитнике «Лиона» Набиле Фекире. Арбитр использовал систему VAR и после просмотра видеоповтора удалил россиянина. Это первая красная карточка россиянина в карьере.

    Головин вышел в стартовом составе «Монако» на матч с «Лионом».

    Первое удаление Головина во Франции. Он чуть не травмировал Фекира

    Источник: Бомбардир.ру

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    17.12.2018 00:38
    Комментарии7
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      Рейтинг: +41692

      zigbert 17 декабря, 10:04

      Такое бывает от безысходности.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +1546

      Ще Гевара 17 декабря, 06:36

      Всё всегда бывает в первый раз.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +451

      ЮЗИК 17 декабря, 06:14

      Санёк стал нервным во Франции, игра то не клеится

      1
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    • ...
      Рейтинг: +1210

      ДАША Д 17 декабря, 05:04

      Из лидера превратился в аутсайдера.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +3444

      _Marqella_ 17 декабря, 01:41

      Это плохо, подвёл команду...))

      0
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      Рейтинг: +3829

      XaXatyn 17 декабря, 00:42

      Не везет и как с этим бороться !

      0
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      Рейтинг: +1179

      starche 17 декабря, 00:42

      Ну, вот хоть чем-то отметился!)))

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