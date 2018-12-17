Головин получил прямую красную карточку в матче с «Лионом». Это его первое удаление в карьере

Полузащитник «Монако» Александр Головин был удален в матче 18-го тура Лиги 1 против «Лиона» (0:2, второй тайм).

Футболист получил прямую красную карточку на 47-й минуте встречи за фол на полузащитнике «Лиона» Набиле Фекире. Арбитр использовал систему VAR и после просмотра видеоповтора удалил россиянина. Это первая красная карточка россиянина в карьере.

Головин вышел в стартовом составе «Монако» на матч с «Лионом».

Первое удаление Головина во Франции. Он чуть не травмировал Фекира