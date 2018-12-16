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    Черчесов – о Смолове, натурализации, адаптации Головина и «Спартаке»

    Главный тренер сборной России Станислав Черчесов дал интервью изданию «Спорт-Экспресс».

    55-летний специалист поделился мнением об игре нападающего «Локомотива» Федора Смолова, натурализации в российском футболе, адаптации полузащитника «Монако» Александра Головина в чемпионате Франции и игре «Спартака» в этом сезоне.

    «Бомбардир» выделил главное:

    О Смолове

    – По вашим ощущениям, насколько эти невызовы для Смолова сильный удар?

    – Думаю, что не сильный. Ведь мы уже объясняли, почему он не вызывался. Во-первых, ему нужно время, чтобы прийти в себя после чемпионата мира. Во-вторых, он попал в новый клуб. В-третьих, затем получил травму и на достаточно долгий срок выбыл из строя, что в любом случае не позволило бы вызвать его на два последних сбора.

    – У вас сейчас есть объяснение, почему на фоне других, резко прибавивших на ЧМ-2018, лучший игрок двухлетнего периода национальной команды провел столь неудачный турнир?

    – День икс наступит – там и увидим. Жаль, кстати, что Федя не забил пенальти в матче со «Спартаком». Потому что мы внимательно смотрим и видим, что в последней паре игр он обретает себя. Надеюсь, что те обороты, которые он потихонечку набирает, этот пенальти не собьет.

    – Не считаете, что он зря пошел бить этот 11-метровый?

    – Не знаю, как в «Локомотиве», – не хочется влезать в чужую епархию, – а мы назначаем пенальтистов до игры.

    О натурализации

    – А если говорить не конкретно об Ари, а в целом о натурализации? Количество людей, родившихся не в России и играющих сейчас за ее сборную, многих раздражает. Даже Андрея Аршавина – одного из лучших, если не лучшего футболиста в ее истории.

    – С последним, кстати, абсолютно согласен. Но никто их не натурализует, мы об этом не просим. Они сами это делают! И если человек чисто юридически может играть за сборную России, зачем смотреть на него под углом, где он родился или вырос? Так ведь и о Черышеве можно сказать, что он продукт не российской, а испанской футбольной системы подготовки. Но разве кто-то имеет хотя бы малейшие претензии к тому, что Денис играет за Россию?

    Давайте тогда и в клубных командах никого не будут натурализовывать. Но почему-то в чемпионате России он может быть россиянином, а в сборной – нет! Будьте последовательны! Вообще, у нас много двойных стандартов. Про Марио Фернандеса почему-то никто не говорит, что он не родился в России, меньше живет в стране, чем Ари, и не говорит по-русски, как Гилерме. Давайте уж тогда, как говорится, сядем на один стул, а не будем скакать с одного на другой!

    Об адаптации Головина в чемпионате Франции

    – Как, по вашим личным впечатлениям, проходит адаптация Головина?

    – Ваш брат-журналист порой пишет, глядя на таблицу чемпионата Франции, что он не туда попал. А я, повстречавшись с Сашей, сказал ему: «Ты попал, куда надо. И не нужно отвлекаться. Ты в хорошей лиге, практика у тебя постоянная, на тебя надеются. Это, наоборот, счастье! Надо сделать так, чтобы за счет тебя команда поднялась. Выйдешь здесь на другой уровень, и ничто от тебя не денется – ни другой клуб, ни другая лига. А если будешь переживать: «Где я, что я?» – это путь в никуда». Он с этим согласился, и уверен, что так и будет. Все будет в порядке.

    – А как у Головина с точки зрения адаптации к стране?

    – Видел его только в гостинице, не ездил с ним никуда. Но по тому, что видел, он чувствовал себя достаточно свободно. Настроение после 0:4 было неважное, это понятно. Как человек Саша чувствует себя комфортно, но как спортсмен и футболист – нет. И это правильно.

    О «Спартаке»

    – Что касается сегодняшнего «Спартака», мнение у меня одно. Всем надо пар выпустить – и заняться футболом. Тем более что «Спартак» дает кандидатов в сборную, и мы на себе испытали, что бывает, когда в команде непорядок. В каком состоянии, прежде всего эмоциональном, приезжают в сборную игроки. В остальном моя задача – спокойно наблюдать со стороны, не давать оценок и не вмешиваться.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    16.12.2018 16:01
    Комментарии9
    ...
    • ...
      Рейтинг: +839

      exreporter 17 декабря, 01:07

      Это сравнение на кого рассчитано? Бред. Сравнивать Черышева и Ари.
      Черышев играет за Россию не по паспорту. А по своей национальной принадлежности к НАЦИОНАЛЬНОЙ сборной. Паспорт как раз формальность, а не главное. А он с ног на голову все.

      "И если человек чисто юридически может играть за сборную России, зачем смотреть на него под углом, где он родился или вырос? Так ведь и о Черышеве можно сказать, что он продукт не российской, а испанской футбольной системы подготовки. Но разве кто-то имеет хотя бы малейшие претензии к тому, что Денис играет за Россию?"

      0
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    • ...
      Рейтинг: +213

      амани 16 декабря, 20:09

      говорит все хорошо, гладко, как сделать все это, вот тут пардон......

      0
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    • ...
      Рейтинг: +126

      Dimasax74 16 декабря, 19:36

      Смолову надо в церковь сходить

      0
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    • ...
      Рейтинг: +1111

      upiter622 16 декабря, 18:48

      Как услышу про Смолова,у меня живот пучит.

      1
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      Рейтинг: +249

      владимир миронов 16 декабря, 18:26

      Это все слова. Грамотно излагает,ни к чему не придерешься. Но почему слова расходятся с делом?

      2
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      Рейтинг: +2688

      84aivengo 16 декабря, 18:09

      самодур ху..ев

      3
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      Рейтинг: +227

      Genz 16 декабря, 17:57

      Когда черчесов адаптируется в сборной?

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2240

      mopecekca 16 декабря, 17:04

      усатый, там пенальти не было, так что хорошо, что не забил

      1
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      Рейтинг: +16933

      gol_kak_sokol 16 декабря, 16:27

      В основном, Черчес по делу говорит. Однако, садиться с ним на один стул, с его то жопой ?

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