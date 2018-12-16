Черчесов – о Смолове, натурализации, адаптации Головина и «Спартаке»

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов дал интервью изданию «Спорт-Экспресс».

55-летний специалист поделился мнением об игре нападающего «Локомотива» Федора Смолова, натурализации в российском футболе, адаптации полузащитника «Монако» Александра Головина в чемпионате Франции и игре «Спартака» в этом сезоне.

«Бомбардир» выделил главное:

О Смолове

– По вашим ощущениям, насколько эти невызовы для Смолова сильный удар?

– Думаю, что не сильный. Ведь мы уже объясняли, почему он не вызывался. Во-первых, ему нужно время, чтобы прийти в себя после чемпионата мира. Во-вторых, он попал в новый клуб. В-третьих, затем получил травму и на достаточно долгий срок выбыл из строя, что в любом случае не позволило бы вызвать его на два последних сбора.

– У вас сейчас есть объяснение, почему на фоне других, резко прибавивших на ЧМ-2018, лучший игрок двухлетнего периода национальной команды провел столь неудачный турнир?

– День икс наступит – там и увидим. Жаль, кстати, что Федя не забил пенальти в матче со «Спартаком». Потому что мы внимательно смотрим и видим, что в последней паре игр он обретает себя. Надеюсь, что те обороты, которые он потихонечку набирает, этот пенальти не собьет.

– Не считаете, что он зря пошел бить этот 11-метровый?

– Не знаю, как в «Локомотиве», – не хочется влезать в чужую епархию, – а мы назначаем пенальтистов до игры.

О натурализации

– А если говорить не конкретно об Ари, а в целом о натурализации? Количество людей, родившихся не в России и играющих сейчас за ее сборную, многих раздражает. Даже Андрея Аршавина – одного из лучших, если не лучшего футболиста в ее истории.

– С последним, кстати, абсолютно согласен. Но никто их не натурализует, мы об этом не просим. Они сами это делают! И если человек чисто юридически может играть за сборную России, зачем смотреть на него под углом, где он родился или вырос? Так ведь и о Черышеве можно сказать, что он продукт не российской, а испанской футбольной системы подготовки. Но разве кто-то имеет хотя бы малейшие претензии к тому, что Денис играет за Россию?

Давайте тогда и в клубных командах никого не будут натурализовывать. Но почему-то в чемпионате России он может быть россиянином, а в сборной – нет! Будьте последовательны! Вообще, у нас много двойных стандартов. Про Марио Фернандеса почему-то никто не говорит, что он не родился в России, меньше живет в стране, чем Ари, и не говорит по-русски, как Гилерме. Давайте уж тогда, как говорится, сядем на один стул, а не будем скакать с одного на другой!

Об адаптации Головина в чемпионате Франции

– Как, по вашим личным впечатлениям, проходит адаптация Головина?

– Ваш брат-журналист порой пишет, глядя на таблицу чемпионата Франции, что он не туда попал. А я, повстречавшись с Сашей, сказал ему: «Ты попал, куда надо. И не нужно отвлекаться. Ты в хорошей лиге, практика у тебя постоянная, на тебя надеются. Это, наоборот, счастье! Надо сделать так, чтобы за счет тебя команда поднялась. Выйдешь здесь на другой уровень, и ничто от тебя не денется – ни другой клуб, ни другая лига. А если будешь переживать: «Где я, что я?» – это путь в никуда». Он с этим согласился, и уверен, что так и будет. Все будет в порядке.

– А как у Головина с точки зрения адаптации к стране?

– Видел его только в гостинице, не ездил с ним никуда. Но по тому, что видел, он чувствовал себя достаточно свободно. Настроение после 0:4 было неважное, это понятно. Как человек Саша чувствует себя комфортно, но как спортсмен и футболист – нет. И это правильно.

О «Спартаке»

– Что касается сегодняшнего «Спартака», мнение у меня одно. Всем надо пар выпустить – и заняться футболом. Тем более что «Спартак» дает кандидатов в сборную, и мы на себе испытали, что бывает, когда в команде непорядок. В каком состоянии, прежде всего эмоциональном, приезжают в сборную игроки. В остальном моя задача – спокойно наблюдать со стороны, не давать оценок и не вмешиваться.