Футболисты употребляют снюс. Почему это важно?

Очень большие риски для здоровья.

Что такое снюс? Снюс – бездымный вид табака. В нем содержится почти в три раза больше никотина, чем в обычной сигарете. Измельченный увлажненный табак на некоторое время помещают между верхней или нижней губой и десной. Потом никотин поступает в организм. Почти во всех странах ЕС запрещена продажа снюса, но не ограничивается его применение. Среди спортсменов этот вид табака пользуется большой популярностью.

Почему о нем говорят?

В Англии обсуждают материал о фактах употребления снюса среди игроков английского чемпионата. Измельченный табак популярен у футболистов Премьер-лиги и Чемпионшипа. Например, на страницы распространения снюса подписаны Пьер-Эмерик Обамеянг и защитник «Ньюкасла» Джамал Ласселлс. Говорят, такой вид табака влияет на концентрацию и силу, а еще подавляет аппетит. Но дозами часто злоупотребляют, а от этого развиваются плохие последствия.

Из-за положительных свойств WADA включила измельченный табак в список мониторинга. Это значит, что снюс скоро могут признать допингом. При этом снюс провоцирует образование раковых клеток. Если никотин в обычных сигаретах влияет на легкие, то от увлажненного табака страдают зубы и десны. Рак десен – распространенная болезнь среди потребителей снюса. Поэтому к нему относятся по-разному. В некоторых футбольных клубах при подписании контракта с игроком его заставляют проходить обследование у стоматолога. Кого-то просто штрафуют за употребление.

Снюс и правда так популярен?

Если говорить именно об употреблении измельченного табака, то футболисты «Лестера» точно в числе лидеров. Джейми Варди даже в своей автобиографии не скрывал, что он и другие игроки принимали снюс. Нападающего замечали с табаком в 2016 году, когда он находился в расположении сборной Англии. В этом месяце пакетики такого табака замечали прямо на скамейке «Лестера». Представители клуба говорят, что полностью соблюдают антидопинговые правила. Но для всего английского и шотландского футбола масштабы употребления снюса становятся проблемой.

Например, с пакетиками табака неоднократно замечали известного тренера Нила Леннона. Он использовал снюс во время матчей, на тренировках и вообще везде.

twit text — James Norwood (@jnorwood_10) 28 августа 2015 г.

Большой фанат снюса и шведский защитник «Манчестер Юнайтед» Виктор Линделеф. Кажется, у него есть целая коллекция баночек с измельченным табаком. Он всегда рекламировал снюс и не стеснялся признавать, что употребляет его.

twit text — Victor Lindelöf (@vlindelof) 31 августа 2015 г.

Из тех, кто замечен в России, снюс точно употреблял Понтус Вернблум. Вот такие запасы были у шведа в 2015 году.

text Публикация от text (@wernbloom) 2 Фев 2015 в 10:45 PST

Есть ли противники?

Замглавы управления футбольной ассоциации Англии Джон Брамхалл высказал официальную позицию организации: «Это то, о чем мы знаем и что будем контролировать. Будем искать, нужно ли объяснять риски, связанные с использованием этого вещества.

Важность проблемы пообещал обсудить с клубным доктором и Пеп Гвардиола. «Врач вошел в мой кабинет, чтобы поговорить об этом. Не знаю преимуществ или степени удовольствия от употребления снюса. Я готовился к тренировке, когда узнал. И мы все выясним», – сказал Пеп.

«Этого много во всей игре, а не только в Премьер-лиге, первой лиге, второй лиге, Чемпионшипе и Шотландии. Снюс пришел из Скандинавии, многие игроки употребляют его. Это нечто», – рассказал полузащитник «Сток Сити» Чарли Адам.

Снюс в России

Издание «БИЗНЕС Online» опубликовало целое расследование о том, как снюс используется в российском спорте. В основном этот вид табака популярен у хоккеистов, молодых спортсменов и спортивных звезд. Говорят, что в любом российском футбольном клубе есть человек, который употребляет снюс. В России снюс официально запрещен к продаже с декабря 2015 года. Это влечет серьезные штрафы.