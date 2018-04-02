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    Футболисты употребляют снюс. Почему это важно?


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    Голосов: 15
    02.04.2018 09:10
    Очень большие риски для здоровья.
    Что такое снюс?
    Снюс – бездымный вид табака. В нем содержится почти в три раза больше никотина, чем в обычной сигарете. Измельченный увлажненный табак на некоторое время помещают между верхней или нижней губой и десной. Потом никотин поступает в организм. Почти во всех странах ЕС запрещена продажа снюса, но не ограничивается его применение. Среди спортсменов этот вид табака пользуется большой популярностью.

    Почему о нем говорят?

    В Англии обсуждают материал о фактах употребления снюса среди игроков английского чемпионата. Измельченный табак популярен у футболистов Премьер-лиги и Чемпионшипа. Например, на страницы распространения снюса подписаны Пьер-Эмерик Обамеянг и защитник «Ньюкасла» Джамал Ласселлс. Говорят, такой вид табака влияет на концентрацию и силу, а еще подавляет аппетит. Но дозами часто злоупотребляют, а от этого развиваются плохие последствия.

    Из-за положительных свойств WADA включила измельченный табак в список мониторинга. Это значит, что снюс скоро могут признать допингом. При этом снюс провоцирует образование раковых клеток. Если никотин в обычных сигаретах влияет на легкие, то от увлажненного табака страдают зубы и десны. Рак десен – распространенная болезнь среди потребителей снюса. Поэтому к нему относятся по-разному. В некоторых футбольных клубах при подписании контракта с игроком его заставляют проходить обследование у стоматолога. Кого-то просто штрафуют за употребление.

    Снюс и правда так популярен?

    Если говорить именно об употреблении измельченного табака, то футболисты «Лестера» точно в числе лидеров. Джейми Варди даже в своей автобиографии не скрывал, что он и другие игроки принимали снюс. Нападающего замечали с табаком в 2016 году, когда он находился в расположении сборной Англии. В этом месяце пакетики такого табака замечали прямо на скамейке «Лестера». Представители клуба говорят, что полностью соблюдают антидопинговые правила. Но для всего английского и шотландского футбола масштабы употребления снюса становятся проблемой.

    Например, с пакетиками табака неоднократно замечали известного тренера Нила Леннона. Он использовал снюс во время матчей, на тренировках и вообще везде.

    Большой фанат снюса и шведский защитник «Манчестер Юнайтед» Виктор Линделеф. Кажется, у него есть целая коллекция баночек с измельченным табаком. Он всегда рекламировал снюс и не стеснялся признавать, что употребляет его.

    Из тех, кто замечен в России, снюс точно употреблял Понтус Вернблум. Вот такие запасы были у шведа в 2015 году.

    text

    Публикация от text (@wernbloom)

    Есть ли противники?

    Замглавы управления футбольной ассоциации Англии Джон Брамхалл высказал официальную позицию организации: «Это то, о чем мы знаем и что будем контролировать. Будем искать, нужно ли объяснять риски, связанные с использованием этого вещества.

    Важность проблемы пообещал обсудить с клубным доктором и Пеп Гвардиола. «Врач вошел в мой кабинет, чтобы поговорить об этом. Не знаю преимуществ или степени удовольствия от употребления снюса. Я готовился к тренировке, когда узнал. И мы все выясним», – сказал Пеп.

    «Этого много во всей игре, а не только в Премьер-лиге, первой лиге, второй лиге, Чемпионшипе и Шотландии. Снюс пришел из Скандинавии, многие игроки употребляют его. Это нечто», – рассказал полузащитник «Сток Сити» Чарли Адам.

    Снюс в России

    Издание «БИЗНЕС Online» опубликовало целое расследование о том, как снюс используется в российском спорте. В основном этот вид табака популярен у хоккеистов, молодых спортсменов и спортивных звезд. Говорят, что в любом российском футбольном клубе есть человек, который употребляет снюс. В России снюс официально запрещен к продаже с декабря 2015 года. Это влечет серьезные штрафы.

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: Global Look Press
    Рейтинг: 2 Голосов: 15
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    Комментарии32
    ...
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      Рейтинг: +63

      Hugo Lloris 4 апреля 2018, 22:20

      пусть используют,взрослые люди уже
      только потом рак будет и сами пожалеют))

      0
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      Рейтинг: +33

      ruslankarakol 3 апреля 2018, 21:02

      Желудок испортят

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +1036

      овертайм 3 апреля 2018, 10:42

      вернблум на снюс перешел после того как ерёма попался?))))

      1
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    • ...
      Рейтинг: +115

      rm4612 3 апреля 2018, 07:29

      Запретить надо не только снюс, но и, вообще, табак, алкоголь и другие наркотики вне медицинского использования. Пускай люди учатся радоваться жизни нормальными способами.

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +3629

      Gek Dement > rm4612 4 апреля 2018, 04:09

      Еще неплохо бы всем одинаковую одежду выдать, а то развелось модников и педиков. Запретить и не пущать.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +70529

      insider_retro 2 апреля 2018, 10:19

      В силу своего древнего возраста, консервативности и своей необразованности, до сего дня не знал про эту хрень... Пользы от статьи не увидел, но рекламой и пропагандой повеяло основательно... Кому это надо?...
      Редакция захотела блеснуть осведомлённостью в тонкой и не нужной теме... Плохо!..

      8
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +8845

      GoLenaStop 1 апреля 2018, 20:09

      Это для дебилов!.. Пусть используют, да почаще, - глядишь, меньше станет идиотов!

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +166

      alexa1995 1 апреля 2018, 20:05

      Просто производителем сижек невыгодна популярность снюса. Вот они его и пресуют. Лучше б сигареты запретили а снюс разрешили. Он хоть не пахнет и пасивным курильщиком от него не станешь.

      2
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    • ...
      Рейтинг: +2060

      giluxa1963 1 апреля 2018, 19:29

      ЭТО ЧТО ЗА РЕКЛАМНАЯ СТАТЬЯ ОЧЕРЕДНОЙ ДРЯНИ

      4
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    • ...
      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 1 апреля 2018, 18:58

      дрянь какая-то, непонятно зачем вообще профессиональный спортсмен всякой чушью занимается а не думает о том как бы становится лучше на футбольном поле.

      4
      Ответить
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      Рейтинг: +2251

      kvm 1 апреля 2018, 17:16

      гена орлов точно на нём :)

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +567

      LAY394 > kvm 2 апреля 2018, 09:09

      да там не снюс далеко...

      0
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