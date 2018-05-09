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    «На войне я просыпался с одной задачей − выжить». Боевой летчик стал звездой футбола и журналистики


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    Голосов: 11
    09.05.2018 12:00
    Невероятная судьба Айвора Бродиса − самого возрастного из живущих игроков сборной Англии.

    «Это было ужасное время: море убийств, взрывов»

    «Сандерленд» заплатил за меня 18 тысяч фунтов. Черт возьми, для тех времен это были огромные деньги. Кто-то из команды пошутил, сказав, что мои ноги сделаны из золота, поэтому и получилась такая большая сумма. Самое интересное, что некоторые болельщики верили в этот бред: они встречали меня на улице, округляли глаза и обходили стороной – лишь бы не задеть и не травмировать», − смеялся бывший нападающий сборной Англии Айвор Бродис в разговоре с журналистом The Telegraph.

    Вообще-то его звали Айваном. В чудесной трансформации имени виноват капитан фарм-клуба «Тоттенхэма», где Бродис играл еще до войны. В одном из матчей против команды из Восточного Лондона судья, который лично знал форварда, не хотел выпускать игроков на поле. Перед ним стоял Айван Бродис, но в заявке был какой-то Айвор. Пришлось разбираться. Только спустя полчаса выяснилось, что арбитра запутал ужасный почерк лидера «шпор», заполнившего бланк-заявку на матч. Конфликт был улажен, но с тех времен Бродиса все называли Айвором.

    Даже на фронте, куда 19-летний игрок попал летчиком королевских ВВС, его знали под именем Айвора. Потому что командир полка невнимательно прочитал анкету призывника. Хотя на тот момент Бродиса это не волновало – все мысли были только о скорых боях.

    Его ждали несколько лет полетов на тяжелых бомбардировщиках Vickers Wellington и Avro Lancaster, на которых Бродис намотал в общей сложности 500 часов в воздухе. Он принимал участие в боях против итальянских войск, долетел до севера Апеннин и был там вплоть до капитуляции Японии.

    «Помню, как летели домой. Со мной в Англию возвращались сотни, нет, тысячи самолетов. Многие прошли войну с самого начала. Это было очень ужасное время: море убийств, взрывов. Я просыпался и ставил себе только одну задачу − выжить. Помню, как все плакали, праздновали победу. Таких эмоций я больше никогда не испытывал», − рассказывал позже Бродис.

    «Мне плевать, что ты там какая-то звезда»

    Самое удивительное, что война никак не повлияла на его карьеру. Иногда с фронта Бродис уезжал на игры за «Манчестер Юнайтед», а в 1944-м даже подписал контракт с «Карлайл Юнайтед». «Знаете, когда я впервые приехал в Карлайл, мне стало тесно. Серьезно, − вспоминал Бродис. − Это был настолько мелкий городишка в сравнении с Лондоном. После мегаполиса мне было сложно привыкнуть к тому, что из одного конца в другой можно было дойти за полчаса. Первую неделю я всерьез думал собрать вещи и сбежать домой. Но потом ничего, привык».

    Если в Манчестере Бродиса считали большим игроком, то в Карлайле его авторитет подпрыгнул до Луны. Во-первых, руководство команды, которое тогда на 75% состояло из болельщиков, практически на свои деньги снимало для форварда квартиру. Во-вторых, «Карлайл» сразу предложил форварду роль играющего тренера. 23-летний футболист быстро согласился на такие условия.

    За три сезона он настрелял больше полусотни мячей, провел переговоры с «Сандерлендом» и самостоятельно продал себя туда. Спортивный директор «Карлайла» так сильно не хотел отпускать тренера и главную звезду, что закончил одну из многочисленных встреч, на которых стороны обсуждали условия ухода, мощным ударом в нос Бродиса. 18 тысяч фунтов все же убедили функционера из «Карлайла». Впоследствии, когда Айвор вернулся в команду в 1955-м, этот самый директор встретил его на входе стадиона и сказал: «Знал, что ты вернешься, поэтому и не стал бить тебя сильно»

    Во всех командах Айвор Бродис играл отлично. Единственный минус – характер. Бродис часто игнорировал тренировки, светился в пабах и огрызался с тренерами. В «Сандерленде», например, он был самым дорогим и самым звездным футболистом, поэтому считал, что занятия в общей группе – не для него, приезжал только на матчи, продолжал жить в Карлайле и поддерживал форму с местной командой.

    Периодически Бродис вообще забивал на тренировки или опаздывал на них, за что новый тренер Билл Шенкли однажды разнес его в личном разговоре: «Слушай, мне, если честно, плевать, что ты там какая-то звезда и что «Сандерленд» заплатил за тебя большие бабки. Мы оказываем тебе услугу, пуская на наши тренировки. Либо ты меняешь отношение ко всему, либо валишь к чертям». Очевидцы утверждали, что после такого Бродис вел себя дисциплинированнее.

    «Здороваться с агентами? Пошли они к черту»

    После «Сандерленда» были «Сити» и «Ньюкасл». Когда нападающий расставался с последними, ему исполнилось уже 33, и он был далеко не в лучшей форме. «Организм начал сдавать, мне стало трудно на тренировках. Я понял, что пора заканчивать, когда после очередного матча за «Карлайл» у нас была восстановительная тренировка, а на следующий день у меня гудели ноги и поясница. Это был ад. К счастью, знакомый журналист предложил мне анализировать матчи для манчестерской газеты. Заметки отвлекали от усталости».

    Это было началом новой карьеры – журналиста. За 45 лет работы в СМИ Бродис сделал несколько важных вещей:

    1) Настроил против себя большинство тренеров английской лиги, потому что часто критиковал их команды за бездарную игру;

    2) Открыто конфликтовал с агентами, потому что считал их главными шарлатанами в мире. Как-то находясь в Лондоне в рабочей командировке, он попал в VIP-ложу, где сидели политики, другие важные шишки и несколько агентов. Бродис поздоровался со всеми кроме последних, а потом признался: «Это было бы унижением для меня. Они получают деньги за дуракаваляние. Пошли они к черту».

    Айрон Бродис закончил работу спортивного журналиста в начале 2000-х. Сейчас Бродису 95 лет, он до сих пор живет в Карлайле, охотно общается с сотрудниками британских СМИ и считается наиболее старым игроком сборной Англии из ныне живущих.

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: mirror.co.uk, itssigned.co.uk, fourfourtwo.com, alchetron.com
    Рейтинг: 4 Голосов: 11
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    Комментарии10
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      Рейтинг: +7720

      mihail200606 9 мая 2018, 20:14

      иногда уезжал с фронта поиграть за МЮ... ниче себе солдаты союзников воевали..

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +70529

      insider_retro 9 мая 2018, 12:20

      Человек, который прошёл всё и он имеет право судить обо всём по своему!..
      Чёткая позиция по работе агентов!!!.. Обоснованная нетерпимость...))

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7720

      mihail200606 18 февраля 2018, 15:05

      красавчик дед..

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +214

      Yurini 18 февраля 2018, 12:57

      Про агентов прям с языка снял! Легенда!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 14 февраля 2018, 19:16

      Много через что прошел и многое пережил! Здоровья и долгих лет!

      6
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +536

      Чуни Муни 14 февраля 2018, 16:44

      Железный старик, глыба.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4624

      la verdad 14 февраля 2018, 16:35

      У нас с такой задачей просыпается 90% россиян.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1222

      Stavropolets 14 февраля 2018, 16:09

      Такому человеку можно пожелать только здоровья

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +24283

      DOCTOR PENALTY 14 февраля 2018, 15:27

      Сильный мужик!

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1160

      Karpathian 14 февраля 2018, 12:53

      уважение!

      3
      Ответить
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