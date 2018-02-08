Каково это − болеть за команду, которой давно нет

Фанаты мертвых клубов рассказывают «Бомбардиру» о важной части жизни, которую у них забрали.

Давид Хинчагов, болельщик «Алании»

Напоминание Владикавказская «Алания» закрылась в феврале 2014-го по решению республиканской власти из-за миллиардного долга. Сейчас главный клуб Северной Осетии − «Спартак», который выступает во втором дивизионе.

«Моя жизнь кардинально изменилась 6 мая 2006 года в день Святого Георгия, который высоко почитается в Осетии. В этот день во второй лиге играли ставропольское «Динамо» и «Алания» (1:3). На матч меня привел старший брат Григорий. С того момента мое сердце окрасилось в осетинский триколор, а любимыми стали красно-желтые цвета – в честь клуба.

Болельщики растянули гигантскую футбольную майку «Алании» на фанатском секторе и запускали залпы: «Вперед «Алания», мы с тобой!». Я стоял в оцепенении и чувствовал, как меня одолевает патриотизм. С тех пор я проявлял интерес к осетинской культуре, республике. Меня взяла гордость, что мой отец – осетин, и что наша небольшая горская республика в 1995 году становилась чемпионом России.

Я регулярно следил за выступлениями «Алании». На волне ее успехов мы с братом начали активно поддерживать осетинские футбольные команды в зоне «Юг»: «Автодор», «Фаюр-Союз» и «Алания-Д». Мы встречали и провожали команды по всем осетинским традициям – с тремя пирогами и кувшином вина. Игроки это воспринимали отлично, неоднократно давали нам клубную атрибутику. Футболисты говорили осетинские тосты, все были, как одна семья. Так, на протяжении нескольких лет подряд мы ездили на выезды в разные уголки Ставропольского края и Южного федерального округа. Были в Пятигорске, Майкопе, Армавире, Новокубанске, Краснодаре и других городах, где вдвоем с братом перекрикивали гостевые стадионы и накрывали столы.

Благодаря «Алании» я посетил множество городов и поселков, но главное – жил командой, радовался ее победам и огорчался поражениям. Самый дальний выезд – в Волгоград с моим другом Ильдаром в 2009 году. От Ставрополя до Волгограда расстояние – 620 километров . Проблем совсем не было. Мы поехали туда втроем на автобусе. Посетили памятный матч, когда отец и сын Веретенниковы вместе вышли на поле. А после игры мы поехали в одном автобусе с командой и по дороге отмечали удачный результат.

Был еще смешной случай, когда на машине поехали на выезд в поселок Прогресс Новоалександровского района. Получилось так, что вбили в навигаторе другой Прогресс из соседнего района. В итоге приехали в какой-то колхоз, где кругом поля, и опоздали на игру, попав только на второй тайм.

Самый запоминающийся момент – когда с братьями поехали во Владикавказ на матч РФПЛ против «Зенита» (2:3). Так получилось, что мы зашли перед началом встречи в подтрибунное помещение, откуда должны выходить все петербургские звезды и наши игроки. Охрана стадиона приняла нас за футболистов. Просто у нас была схожая экипировка. Брату еще сказали: «Ты чего еще не переоделся? На поле же скоро выходить». Потом к нам подошли поближе и поняли, что обознались. Все удивились, что мы там оказались. Мне же удалось пообщаться с Аршавиным и Кержаковым. Говорили: «Играйте не очень жестко. Вы парни молодые и горячие, а у нас много игроков сборной».

Самый обидный выезд с моим участием – на матч «Краснодар» – «Алания» (5:1). Атмосфера была супер. На игру приехало много людей с разных городов. Но результат разочаровал. Мы были явными фаворитами и должны были выходить в Премьер-лигу. Никогда не забуду то разочарование и обиду за халатную игру. Хотя обиднее было смотреть, как «Алания» не смогла победить немотивированный «Сатурн» в Раменском (1:1) и вылетела в первый дивизион.

Запоминающаяся игра – «Алания» – «Спартак» (5:2). Этот матч я смотрел по телевизору, но трансляцию прервали. Тогда я позвонил Ильдару, который прямо со стадиона провел для меня аудиотрансляцию.

Еще по накалу страстей мне запомнилась встреча в Лиге Европы против «Актобе», где «Алания» победила в серии пенальти. На радостях мы с друзьями сели в машину, поехали под национальную музыку в центр города и из окон автомобиля размахивали флагами. Нашу эйфорию дополнили полицейские, которые остановили нас и хотели выписать штраф за нарушение порядка. От нас они услышали: «Вперед, «Алания»! Мы с тобой!». Благо, тогда закончилось все тихо и мирно.

Незабываемыми были домашние матчи «Алании», где на стадион приходили по 25 тысяч зрителей, а я находился в самом центре этого бурлящего котла. После матчей мой дядя, который был сотрудником клуба, проводил меня в подтрибунное помещение, где я мог в реальности увидеть кубки и трофеи команды.

Недавно во Владикавказе проходил товарищеский матч между «Командой чемпионов» и «Сборной Осетии», на который собрался полный стадион. Народ у нас живет футболом и мечтает о повторении триумфа 1995 года. Хочется заострить внимание на том, что команду развалили и не нашли виновных. То есть руководство клуба и республики были заодно. Мне же не хочется бросать команду на произвол судьбы, ведь Осетия дала [стране] столько талантливых футболистов».

Евгений Шуклин, болельщик «Нижнего Новгорода»

Напоминание В конце сезона-2011/12 «Нижний Новгород» занял третье место в сезоне ФНЛ и сыграл стыковые матчи с 14-ой командой РФПЛ «Волгой», которая представляла тот же регион. Проиграв по сумме двух матчей, «Нижний Новгород» слился со структурами «Волги» под ее брендом.

«Я начал болеть за команду в 2007 году, когда она только появилась. За две недели до стартового матча «Нижнего Новгорода» мы пообщались с создателем клуба Игорем Егоровым. Дальше – с первого матча вперед и с песней. Почему «Нижний Новгород»? Другого пути не было. Не болеть же за топовые московские клубы. А тут – свое, местное, интересное.

Главное воспоминание о команде – как она доживала. В весенней части сезона-2011/12 вероятность того, что клуб прекратит существование, стремился к 100%. Несмотря ни на что, игроки бились – эмоциональная составляющая в матчах была потрясающая. К примеру, после игры с «Мордовией» в Саранске хозяева обзывали Дмитрия Кудряшова. Мы решили это дела обыграть. Сделали ему футболку с принтом, в котором высмеивалось то, что ему кричали саранские фанаты, и подарили на тренировке.

Однажды при встрече с руководством где-то проскочило, что одна из домашних игр может не состояться, потому что банально нет денег на пожарную машину и скорую помощь. Мы спросили: «Сколько надо?» – «100 тысяч рублей». Прикинули, сможем ли собрать эту сумму. Если бы поднапряглись, то собрали. Об этом и сказали руководству. Но в итоге наша помощь не понадобилась – деньги откуда-то появились.

Из запоминающихся матчей выделю кубковую игру с «Зенитом» в 2009 году (1:2). Было видно, как Питер играет на расслабоне; наши при этом стараются, хотя действуют вторым номером. Забить все же смогли − этот чудесный гол Максима Зюзина: удар из-за пределов штрафной в ближнюю девятку. Если учесть, что матч я смотрел не с трибуны, а у бровки, и стоял за воротами чуть дальше от «Виража», то это просто потрясающе. Моя радостная реакция на пропущенный «Зенитом» гол вызвала некое недоумение со стороны питерских фотографов. Еще вспоминается домашняя игра с «Шинником», когда мы выиграли 3:2 и забили победный гол в добавленное время.

Слез радости от игры «Нижнего Новгорода», к сожалению, не было. А вот слезы безысходности были. Случилось это во время второго стыкового матча с «Волгой». На последних минутах счет был 0:0, он устраивал соперника. Момент в игре, который точно не показали в трансляции: наши пытаются атаковать, а в этот время два защитника «Волги» перекидываются парой слов и дают друг другу «пять». Тогда я понял, что игра сделана. Скупая мужская слеза покатилась по щеке. Скажу сразу, не у меня одного. После игры видел серьезных людей с красными глазами. Но случилось, как случилось.

Главный персонаж? «Нижний Новгород» был силен коллективом – это отмечали все. Но для меня человек, с которым ассоциируется клуб, – Сергей Ваганов. Последние пару лет на одном из ресурсов мы устраивали голосование за лучшего игрока и дарили победителю именной шарф. Последним его обладателем стал как раз Ваганов. С командой он прошел путь от начала и до конца, провел больше 100 матчей за клуб.

Показательная история: ходит слушок, что в 2010 году, когда мы сыграли вничью с «Волгой» (2:2), матч был договорным. «Волга» выходила в Премьер-лигу, «Нижний Новгород» не проигрывал. Ваганов отказался принимать участие в этом деле, поэтому для меня он олицетворение той команды.

Самую запоминающуюся фанатскую акцию мы провели где-то в 2010 году. Было две игры подряд с «Волгой»: в Кубке «Нижний Новгород» в упорной борьбе проиграл по пенальти, а через три дня на первенстве бездарно слил 0:3. Причем слухи о сливе появились сразу. Тогда мы устроили акцию «театр футбольного зрителя». Все, кто пришел поддержать «Нижний Новгород», оделись по-особенному: мужчины надели костюмы, женщины – платья. Были монокли, бинокли, театральные зонтики. Вместо поддержки – растяжки со словами «аплодисменты», «браво» и все в таком духе. Понятно, что на поле происходила клоунада. После игры главный тренер заявил, что шесть игроков основного состава отсутствовали по причине травм колена. Но кто поверит в это? Вот фанатский сектор и выразил свое «фи».

В 2007 году мы играли в поселке Кугеси в Чувашской республике. Выиграли 3:0. В плане поддержки был адовый выезд – один из самых запоминающихся на моей памяти. Часть болельщиков поехала на автобусе и взяла с собой кучу алкоголя. На стадионе жгли пиротехнику, пытались выбежать на поле, конфликтовали с полицией. До драк дело не дошло, хотя перед началом матча было всего два полицейских, а уже к концу подтянулись все, кто работал в поселке в тот день – человек 20-30. Пару болельщиков в итоге забрали за пребывание в состоянии слишком сильного алкогольного опьянения. В целом же был глум и угар, но без каких-либо серьезных конфликтов.

Драки, конечно, случались, но сам в них не участвовал. В 2012 году после выездного матча с «Шинником» автобус с болельщиками «Нижнего Новгорода» под конвоем выехал за пределы Ярославской области и на границе с Ивановской областью остановился на перекур. Через несколько мгновений болельщики были атакованы – предположительно фанатами «Шинника». В итоге под колесами автобуса погиб 17-летний парень из Нижнего Новгорода.

Для меня клуб до сих пор существует. Да, он потерял профессиональный статус, но после этого на протяжении пяти лет выступал в чемпионате города, выезжал на областные игры. Команда жила. Этот год будет первым, когда клуб не заявится на городское первенство. Причины просты: тем, кто занимался «Нижним Новгородом», откровенно надоело. Люди, которые все организовывали, делали это за спасибо. При этом в последнее время вместо «Спасибо!» они слышали фразы «Какого черта нет роста?».

Обещания были, что одни помогут, другие помогут. Причем люди известные, с деньгами. Но дальше разговоров дело не заходило. В общем, стагнация в чистом виде. Народу на трибунах собиралось меньше. Да, на мартовское дерби с «Волгой» люди пришли. По календарю этим матчем должно было начаться городское первенство – мол, соображения безопасности, стадион не готов. Бюрократы думали, что к весне спортивной составляющей уже не будет. Весной матч вообще хотели отменить. Официальная версия – опять вопросы безопасности. По факту: в день игры в Нижний Новгород приехала съемочная группа от ФИФА. Операторы из Ирландии и Австралии снимали Дмитрия Черышева.

Люди высокого спортивного ранга боялись, что на матче получится снять что-то такое, что навредит России в преддверии чемпионата мира-2018. Якобы вот какие у нас агрессивные фанаты. Чтобы это предотвратить, нужно было игру не допустить – в общем, дичь полнейшая. За сутки до игры в кабинетах администрации федерации футбола города собрались представители федерации футбола города, области, МВД, частной охранной организации и болельщиков клубов. Полтора часа они мусолили эту тему, что проведение матча допустить нельзя. Не видел такого ни на одном предматчевом совещании. Игра все же состоялась, эксцессов на трибунах не произошло».

Евгений, болельщик «Жемчужины-Сочи»

Напоминание С момента первого основания в 1991-м «Жемчужина-Сочи» несколько раз умирала и восстанавливалась снова. Последнее на данный момент закрытие состоялось в 2013 году.

«Когда мне было пять лет [в 1995 году], отец впервые привел меня на футбол. После этого я начал болеть за нашу единственную сочинскую команду. Мне очень нравилась атмосфера на стадионе и самоотдача игроков, несмотря на то, что «Жемчужина» никогда не блистала в высшем дивизионе.

Есть несколько запоминающихся матчей. Первый – победа над командой «Локомотив-КМВ» со счетом 10:0 в рамках второго дивизиона чемпионата России.

Второй – поражение от «Спартака» (1:5). После этого я возненавидел эту московскую команду. Вскоре, переехав в Москву, стал поддерживать их главного врага ЦСКА.

Третий – победа над «Локомотивом» (2:0) в рамках высшего дивизиона. Игры с москвичами запомнились посещаемостью. Наш стадион вмещает 12 тысяч зрителей – на этих матчах он забивался полностью.

Четвертый – дерби с командой «Сочи-04». Это были необычные игры. Большинство людей (за исключением фанатов) толком не понимали, за кого болеть. Когда до 2004 года «Жемчужина» была одна в городе, за нее болели как за представителя Сочи, а не за бренд. В 2003-м «Жемчужина» исчезла, а через год появилась «Сочи-04». И все, кроме активных фанатов, стали поддерживать ее – опять же, как единственного представителя Сочи.

Когда в 2008 году «Жемчужина» вернулась, и в городе стало сразу две команды из Сочи, люди сложно определялись, за кого именно им болеть. Но на центральных секторах стадиона царила спокойная обстановка: кто-то поддерживал «Сочи-04», кто-то «Жемчужину», кто-то вообще оба коллектива.

Есть два запомнившихся мне персонажа. Первый – Герман Кутарба, лидер команды конца 90-х и единственный игрок «Жемчужины», который в то время получал приглашение в сборную.

Второй – Ментос, единственный темнокожий игрок «Жемчужины» конца 90-х и начала нулевых. Тогда чернокожие игроки были большой редкостью, и он придавал колоритности нашей команде. Все прозвища Ментоса сводились к его цвету кожи – «шоколадка», «черныш» и т.п. Но это никак не было проявлением расизма, его любили и говорили все это тоже любя.

За время существования клуба случалось всякое. В 90-х болельщиков все устраивало. Был период, когда у «Жемчужины» появились инвесторы, и команда, возглавляемая Черчесовым, лидировала в первом дивизионе. Тогда, несмотря на результаты, политика клуба не нравилась болельщикам. В итоге это привело к банкротству команды.

Времена Черчесова ассоциируются с большими деньгами. Клуб покупал лучших игроков первого дивизиона. Была хорошая команда. Шли на первом месте, готовились к выходу в РФПЛ. По всей России висели баннеры с фотографиями Бекхэма и фразой «Мы отказались от него». «Жемчужина» была хайпом того времени. Потом этот мыльный пузырь лопнул, и все наши мечты тоже.

Но я по-прежнему считаю себя болельщиком «Жемчужины» и надеюсь на ее возрождение. Меня постоянно спрашивают, когда она возродится. Это клуб с большой историей по меркам не самого футбольного Сочи. У нас все было по-курортному добродушно. Команда объединяла город».