Эти немцы видели все вживую. Самые несчастные люди на свете

Половина этих людей, с фото, в этом даже участвовала.
Внуки и правнуки третьего рейха едут домой из России на щите,мистика?Справедливость!
А ты на всякий случай спроси у родителей, клянчащих сегодня деньги на лечение собственных детей - а не убивал ли кто-то из них кошек-собак-пауков-тараканов? А не кайфовал ли в свое время в объятиях с кальяном и прочей наркотой? Правду тебе сегодня не скажет никто из них. Но единственно правдивый вывод - "...Господи! Не дай мне забыть, что все в этом мире ниспослано Тобой!.." (из молитвы Оптинских Старцев)
А что вообще немцы могут знать о людской боли!!!?
У меня маме 88 лет. Каждое утро она заново знакомится со мной, с моей сестрой, и с другими близкими и дорогими ей людьми. Но при всем при этом она отчетливо помнит фашиста из 41-го, из подмосковной деревни, когда он выгонял мою бабушку с тремя детьми из дома в окопы. Вот это -БОЛЬ!
И при чем тут война к нынешним жителям Германии? Да и будет Вам известно, далеко не все немцы хотели воевать и убивать, зверствовали ССовцы и, кстати говоря, наши же перебежчики. А обычные немцы, которых гнали на фронт, не очень-то и хотели воевать. И к тому же, в Германии того времени было довольно много протестных подпольных движений против войны. Вот мой дедушка покойный, например, рассказывал, что им немецкий солдат носил шоколадки и лекарства, когда дети болели. Так что гребсти всех под одну гребенку не надо. Красная армия тоже финов за два года до ВОВ крошила, якобы, чтобы освободить братский народ, но там что-то не кричат на каждом углу, что русские-фашисты.
Мы заговорили о БОЛИ, а не о немцах... А, кстати, Вы не успели спросить у дедушки - немцы в 41-м специально пришли на нашу родину, чтоб одарить всех шоколадками? Будем считать, что сегодня им досталась очень вкусная и сладкая шоколадка...
...лядь, ну жаль же немцев... так вытащили игру со шведами, после такого ну хотя бы из группы заслужили выйти, и так оконфузиться... И главное, Аргентина вышла мертвая, а немцы нет... И где справедливость в этой жизни? =))
Немцы сами виноваты, а в случае с Аргентиной, виноваты Нигериийцы, проиграли бы Исландии, и ладушки. А так игра французов, тоже оставляет желать лучшего. Так что еще не известно, кто пройдет в 1/4 финала. А вообще, мне чертовски нравится Сенегал, жду их в 1/4, как минимум. А еще жду дубль или хет-трик Черышева, с Испанцами. Русский испанец, выбьет испанцев в России.
Отлично, нечего делать фашистам на Русской земле...