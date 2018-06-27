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    Эти немцы видели все вживую. Самые несчастные люди на свете


    4
    Голосов: 6
    27.06.2018 19:50
    Боль.

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: Иван Якушкин
    Рейтинг: 4 Голосов: 6
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    Комментарии25
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    • ...
      Рейтинг: +2081

      ItalianFootball 28 июня 2018, 10:02

      Половина этих людей, с фото, в этом даже участвовала.

      1
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      Рейтинг: +2382

      kazak161 27 июня 2018, 21:46

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      Внуки и правнуки третьего рейха едут домой из России на щите,мистика?Справедливость!

      -13
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      ...
      Рейтинг: +2606

      Freyk > kazak161 27 июня 2018, 22:04

      Дети не отвечают за поступки своих родителей. Если у кого-то дед или прадед был мудаком (что, кстати, касается далеко не всех немцев), то это никак не мешает самому внуку / правнуку быть достойным человеком.

      6
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      Рейтинг: +2382

      kazak161 > Freyk 27 июня 2018, 22:33

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Думаю что отвечают!

      -10
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      Рейтинг: +161

      sky-pa > Freyk 27 июня 2018, 23:18

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      А ты на всякий случай спроси у родителей, клянчащих сегодня деньги на лечение собственных детей - а не убивал ли кто-то из них кошек-собак-пауков-тараканов? А не кайфовал ли в свое время в объятиях с кальяном и прочей наркотой? Правду тебе сегодня не скажет никто из них. Но единственно правдивый вывод - "...Господи! Не дай мне забыть, что все в этом мире ниспослано Тобой!.." (из молитвы Оптинских Старцев)

      -7
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      Рейтинг: +19

      Inqr > kazak161 28 июня 2018, 01:19

      Тогда думаю тебе надо ответить за ГУЛАГи!

      6
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    • ...
      Рейтинг: +161

      sky-pa 27 июня 2018, 21:20

      Очень хотелось бы, чтобы Бразилия с Германией сыграли свой финал завтра в аэропорту Шереметьево, в секторе отлета...

      -1
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      ...
      Рейтинг: +8899

      KOLBIS > sky-pa 27 июня 2018, 22:33

      Увы пока не получается,но может немцы их немного подождут,до 14?...

      1
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      Рейтинг: +161

      sky-pa 27 июня 2018, 21:20

      А что вообще немцы могут знать о людской боли!!!?

      -3
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      Рейтинг: +790

      JI e x a > sky-pa 27 июня 2018, 21:22

      А почему они не могут о ней знать? Они чем-то отличаются от других людей, или что?

      2
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      Рейтинг: +161

      sky-pa > JI e x a 27 июня 2018, 21:31

      У меня маме 88 лет. Каждое утро она заново знакомится со мной, с моей сестрой, и с другими близкими и дорогими ей людьми. Но при всем при этом она отчетливо помнит фашиста из 41-го, из подмосковной деревни, когда он выгонял мою бабушку с тремя детьми из дома в окопы. Вот это -БОЛЬ!

      1
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      Рейтинг: +790

      JI e x a > sky-pa 27 июня 2018, 22:38

      И при чем тут война к нынешним жителям Германии? Да и будет Вам известно, далеко не все немцы хотели воевать и убивать, зверствовали ССовцы и, кстати говоря, наши же перебежчики. А обычные немцы, которых гнали на фронт, не очень-то и хотели воевать. И к тому же, в Германии того времени было довольно много протестных подпольных движений против войны. Вот мой дедушка покойный, например, рассказывал, что им немецкий солдат носил шоколадки и лекарства, когда дети болели. Так что гребсти всех под одну гребенку не надо. Красная армия тоже финов за два года до ВОВ крошила, якобы, чтобы освободить братский народ, но там что-то не кричат на каждом углу, что русские-фашисты.

      5
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      Рейтинг: +161

      sky-pa > JI e x a 27 июня 2018, 23:27

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      Мы заговорили о БОЛИ, а не о немцах... А, кстати, Вы не успели спросить у дедушки - немцы в 41-м специально пришли на нашу родину, чтоб одарить всех шоколадками? Будем считать, что сегодня им досталась очень вкусная и сладкая шоколадка...

      -5
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      Рейтинг: +790

      JI e x a > sky-pa 28 июня 2018, 00:47

      я еще раз повторю, при чем тут война 80-летней давности и нынешнее поколение немцев? И при чем тут боль от войны и боль от вылета сб. по футболу?

      2
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      Рейтинг: +32

      hovikh 27 июня 2018, 21:19

      Немцы везде выигрывают, а в России... вам это ничего не напоминает?

      0
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      Рейтинг: +11

      Zhadnitsa > hovikh 28 июня 2018, 13:27

      А Кубок Конфедераций они где выиграли?

      1
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      Рейтинг: +84

      А Бубнов 27 июня 2018, 21:16

      позор!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

      1
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      Рейтинг: +9416

      ufos73 > А Бубнов 27 июня 2018, 21:58

      Всем два! Кариоке кол!!! )))))))

      2
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    • ...
      Рейтинг: +790

      JI e x a 27 июня 2018, 21:01

      ...лядь, ну жаль же немцев... так вытащили игру со шведами, после такого ну хотя бы из группы заслужили выйти, и так оконфузиться... И главное, Аргентина вышла мертвая, а немцы нет... И где справедливость в этой жизни? =))

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      Рейтинг: +2213

      Аристократ Олжик > JI e x a 27 июня 2018, 21:48

      Немцы сами виноваты, а в случае с Аргентиной, виноваты Нигериийцы, проиграли бы Исландии, и ладушки. А так игра французов, тоже оставляет желать лучшего. Так что еще не известно, кто пройдет в 1/4 финала. А вообще, мне чертовски нравится Сенегал, жду их в 1/4, как минимум. А еще жду дубль или хет-трик Черышева, с Испанцами. Русский испанец, выбьет испанцев в России.

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      Рейтинг: +1602

      fortune-bva > JI e x a 27 июня 2018, 22:58

      Аргентина на второй тайм вышла мертвая, и то за игру рукой могли бы и дать пенальти в концовке, а немцы очень, просто ОЧЕНЬ много разбазарили, думали на классе выехать... (ну это субъективное мнение)

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      Рейтинг: +66

      RUS31 27 июня 2018, 20:05

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      Отлично, нечего делать фашистам на Русской земле...

      -8
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      Рейтинг: +3971

      Kollljan > RUS31 27 июня 2018, 20:35

      Наше дело правое, победа будет за нами!
      (И.В. Сталин)

      -3
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      Рейтинг: +9416

      ufos73 > RUS31 27 июня 2018, 21:57

      Фашисты сейчас скачут, забудь эти стереотипах...

      0
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      Рейтинг: +1602

      fortune-bva > RUS31 27 июня 2018, 22:59

      Фашисты сейчас в братской стране лютуют... Немцы тут не при чем! Ни в коем случае не защищаю народ германии того времени, но эти люди не фашисты!

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