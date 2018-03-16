Что вообще такое «кресты»? Травма, которая выбила трех игроков сборной России

К Васину и Джикии вчера добавился Кокорин.

Травма крестообразных связок – что это такое?

Один из основных стабилизаторов коленного сустава – передняя крестообразная связка, есть также и задняя. Передняя предотвращает движение вперед голени под бедренной костью, задняя – в обратном направлении. Травмы бывают разные – как растяжения, так и частичные или полные разрывы. Как говорят врачи, колено – самый большой и сложный сустав у человека. А передняя крестообразная повреждается гораздо чаще, чем задняя.

Травму получают от удара?

В основном, нет. Раньше считалось, что такую травму провоцирует сильнейший удар в колено. Но когда ее стали изучать более углубленно, оказалось, что достаточно даже лишь одного неловкого движения или резкого поворота. Можно получить ее при приземлении или при стойке на ногах с резким скручиванием колена. Впрочем, мощного удара в колено тоже бывает достаточно.

Как распознать эту травму сразу?

Хлопок, щелчок, треск – так футболисты характеризуют самое первое ощущение. После этого наступает сильная боль, выпрямить ногу практически невозможно. Отек колена во многих случаях происходит сразу. Для постановки диагноза требуется не только МРТ, а полное комплексное обследование.

Почему таких травм раньше было меньше?

В 90-е про «кресты» писали редко, да и в начале 2000-х немногие футболисты получали такую травму. Причина очевидна – нагрузки в мировом спорте сильно возросли. Визуально сравнивая футбол прошлого и настоящего, видно, насколько увеличились скорости. Соответственно, сильнее нагружаются и спортсмены. Коленные суставы в таком случае страдают одними из первых.

Эта травма – конец карьеры?

Срок восстановления – от шести месяцев, дальше все зависит от восстановления. Тяжело, прежде всего, психологически – уже после восстановления игроки сильно боятся рецидива и интуитивно стараются лишний раз не нагружать ранее травмированное колено. Но даже если удается преодолеть себя – на свой прежний уровень выйти очень нелегко. Примеров, когда травма «крестов» ломала карьеру футболисту очень много. Один из ярчайших – очень талантливый немец Себастьян Дайслер, которому повреждение еще и сломало психику. Вместо горы кубков и медалей – завершение карьеры в 27 лет из-за депрессии.

Есть же позитивные случаи?

Да, причем некоторые футболисты после такой травмы заиграли даже лучше. И тут пример – Алессандро Дель Пьеро, который заявил в открытую: «До травмы я играл по большей части инстинктивно, но после нее – я научился управлять инстинктами. В моей игре стало больше баланса». Дель Пьеро получил травму в 24 года, а потом вернулся и продолжил побеждать с «Ювентусом». А затем еще и стал чемпионом мира. Другой пример – Руд ван Нистелрой, который перешел в «МЮ» из «ПСВ», уже залечив эту травму, и наколотил в составе манкунианцев полторы сотни голов за пять сезонов.

Травма «крестов» не помешала Алану Ширеру остаться супербомбардиром, провести великолепную карьеру Филиппу Ламу, выиграть чемпионат мира Сами Хедире, устроить фантастический ЧМ-2002 Роналдо. А Роберто Баджо вообще свалился в 34 года, но не сломался, а вылечился и продолжил забивать, хотя ужасные проблемы с коленями преследовали его еще с юности.

Что за эпидемия у «Спартака»?

Паршивлюк, Ромуло, Гатагов, Ребров, Козлов, Озбилиз, Зобнин, Тимофеев, Тигиев, Джикия – все они выбывали с этой травмой. Десять случаев за шесть лет. Как дальше сложится карьера у последних четырех – мы пока не знаем, но из первой шестерки что-то выиграл лишь Ребров. Паршивлюка видели сменщиком Анюкова в сборной, Ромуло приезжал в «Спартак» и забил «Барселоне» на «Камп Ноу», Озбилиз был хорошим игроком по меркам РФПЛ, надеялись на Гатагова с Козловом. А дальше фраза «если бы не эта травма, то …» – будет еще не раз всплывать в их интервью. По крайней мере, у Паршивлюка и Ромуло все могло сложиться совсем по-другому.

Самая неприятная травма «Спартака». Уже десять игроков за шесть лет

У сборной России будут проблемы

Перед ЧМ-2018 сборная потеряла уже три стопроцентно основных футболиста. Что теперь делать – вопрос интересный и жуткий. Без Джикии и Васина, а также завершивших карьеру в сборной Березуцких, где набрать сразу трех уровневых футболистов в центр обороны?

Что касается Кокорина, то первым номером в нападении все равно наверняка был бы выбран Смолов, но этот сезон в целом складывался для Кокорина очень удачно, к тому же использовать его можно и в паре со Смоловым (любопытно было бы посмотреть, скажем, на 5-3-2), либо в качестве одного из вингеров (хоть там он выглядит похуже, чем на острие). Но теперь шансы Кокорина сыграть на ЧМ-2018 очень маленькие.

До начала чемпионата мира остается чуть менее трех месяцев.

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