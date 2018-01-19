Самая неприятная травма «Спартака». Уже десять игроков за шесть лет

Повреждение крестообразных связок – очень большая проблема красно-белых.

Сергей Паршивлюк (2010, 2012)

Что случилось. Еще в 2010-м защитник «Спартака» страдал от разрыва крестов, а рецидив произошел через два года. Так Паршивлюк при Унаи Эмери и не сыграл и на поле в сезоне-2012/13 не выходил вообще. Вспоминая, как при испанце на своей позиции расцвел Дмитрий Комбаров, кажется, что и у Сергея получилось бы столь же здорово. Но про это мы уже не узнаем никогда.

Что потом. С момента возвращения Паршивлюк не мучился со столь же страшными травмами, но на свой уровень так толком и не вышел. А что особенно обидно – не застал он и спартаковского чемпионства, в том же сезоне уехав играть за «Анжи». Сейчас выступает в «Ростове».

Ромуло (2012)

Что случилось. Серебряный призер Олимпиады в Лондоне перебрался в «Спартак» летом к Унаи Эмери, начал с гола «Рубину», продолжил забитым мячом в ворота «Барселоны» на «Камп Ноу», а в игре против «Ростова» порвал «кресты». Возвращения пришлось ждать аж полтора года. Хотя надежд на бразильца изначально было очень много.

Что потом. Ромуло вернулся в конце сезона-2013/14, выходил на поле и дальше, застал чемпионский сезон-2016/17, но в «Спартаке» по большому счету не закрепился и на свой уровень так и не вышел. Сейчас выступает во «Фламенго», куда его отпустили ровно год назад.

Сослан Гатагов (2012)

Что случилось. Брат Алана Гатагова попал в «Спартак» в 2012 году, но закрепиться в клубе не сумел. При Унаи Эмери Гатагов заменял в выездном против «Зенита» матче Дмитрия Комбарова, но вышло ужасно: красно-белые потерпели самое крупное поражение в российской истории (0:5), а сам футболист получил злосчастную травму. «Дикань удар отбил, вместе с Широковом параллельно побежали к мячу. Мы столкнулись, а когда Рома отскочил, раздался щелчок в колене. Я такую боль не испытывал никогда и никому не пожелаю», – вспоминал Сослан. Потом еще и случился рецидив. На поле игрок не появлялся больше двух лет.

Что потом. После «Спартака» Гатагов уехал в Армению играть за «Улисс», прошлый сезоне провел в белорусском клубе «Торпедо-БелАЗ». Сейчас – свободный агент. В 25-летнем возрасте.

Артем Ребров (2013)

Что случилось. У Реброва уже были проблемы с коленями еще в «Сатурне» 12 лет назад. Рецидив случился в марте 2013-го, операцию провели в Германии, и голкипер вернулся в состав команды уже в сентябре. «Надеюсь, сегодня мы стали свидетелями рождения новой звезды. Я имею в виду Реброва», – восторгался Леонид Федун после победы над «Зенитом» (4:2), когда вратарь «Спартака» вытащил пенальти и спас команду в некоторых ситуациях.

Что потом. Закрепился в «Спартаке», стал капитаном, а потом и чемпионом. Всем бы такое возвращение.

Александр Козлов (2014)

Что случилось. Молодой форвард «Спартака» выбыл в феврале 2014-го и промучился с этой травмой целый год. Он и раньше очень редко появлялся в составе основной команды, а теперь и вовсе путь в основу был закрыт.

Что потом. Отъезд в «Тосно» и «Факел» счастья не принесли. Реанимировать карьеру Козлов теперь пытается в казахстанском «Окжетпесе».

Арас Озбилиз (2014)

Что случилось. Отыграв весь сезон-2013/14 за «Спартак», Озбилиз отправился в сборную Армении, где в игре против Алжира получил разрыв крестов. Тем летом красно-белых возглавил Мурат Якин, который на армянина рассчитывать не мог – восстановление затянулось почти на год. На поле Озбилиз вышел лишь на 18 минут в последнем туре.

Что потом. Еще несколько матчей в сезоне-2015/16, а затем продажа в турецкий «Бешикташ», где тоже ничего не получилось. Там Озбилиз вряд ли останется – клубу он не нужен, а слухи об уходе звучат все чаще. Может вернуться и в РФПЛ – футболистом интересовался «Рубин».

Роман Зобнин (2017)

Что случилось. Настоящая трагедия. Один из лучших игроков золотого «Спартака» прошлого сезона сломался в товарищеской игре сборной России. В итоге пропустить пришлось и Кубок конфедераций, и основные сражения в Лиге чемпионов, и всю первую часть сезона, где Зобнин был команде очень нужен.

Что потом. Он вернулся через пять месяцев. В ЛЧ не задалось – стал одним из виновников пропущенного гола от «Марибора», на «Энфилде», понятно, не зажег, но зато в чемпионате России принял участие в четырех важнейших матчах – против «Краснодара», «Зенита», «Арсенала» и ЦСКА. И принес своему клубу в них немало пользы.

Артем Тимофеев (2017)

Что случилось. Тимофеев начал попадать в состав «Спартака» еще при Валерии Карпине четыре года назад, но все это время находился в подоснове. С травмой Зобнина, казалось, есть шансы заиграть в основном составе, тем более что Тимофеев неплохо отыграл матч с «Уфой». Но уже через пару недель в игре против «Арсенала» заменился через полчаса после начала. Диагноз – разрыв передней крестообразной связки левого колена.

Что потом. Пока неясно. Тимофеев вместе с Ананидзе восстанавливаются от травм вместе с командой в Дубае.

Георгий Тигиев (2017)

Что случилось. Очень похоже на травму Гатагова – тоже Санкт-Петербург и неудачный матч, и тоже молодой крайний защитник выбывает с «крестами». Тигиева заменили на 58-й минуте игры с «Тосно», а «Спартак» при счете 2:0 пропустил два гола на последних минутах и потерял очки. Дорога у футболиста была та же, что и у Зобнина с Тимофеевым – в Рим на операцию.

Что потом. Тигиев поехал на сборы в ОАЭ со «Спартаком». Планируется, что в марте игрок будет готов.

Георгий Джикия (2017)

Что случилось. Год назад Джикия перебрался в «Спартак» из «Амкара» и в короткие сроки влюбил в себя всех фанатов клуба благодаря своей самоотверженной игре. Многие считают его лучшим защитником «Спартака» на данный момент, видят в нем игрока основы сборной России на долгие годы. Травма Джикии в матче с «Шанхай Теллэйс» – шок для всех. А для Массимо Карреры еще и серьезная головная боль.

Что потом. Долгое восстановление. Под большим вопросом участие Джикии в матчах ЧМ-2018. За «Спартак» в этом сезоне он, понятное дело, не сыграет.