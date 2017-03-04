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  • Московский ломбард предложил Кокорину сдать автомобиль. В РФС отмахиваются от видеоповторов. Дайджест событий дня

Московский ломбард предложил Кокорину сдать автомобиль. В РФС отмахиваются от видеоповторов. Дайджест событий дня

Аршавин добыл трофей с «Кайратом»

Казахстанский «Кайрат» вместе с экс-капитаном сборной России Андреем Аршавиным выиграл Суперкубок Казахстана, победив «Астану» – 2:0. Аршавин провел на поле 70 минут. Оба гола были забиты уже после его ухода – на 76-й и 90-й минутах. «Кайрат» выиграл Суперкубок страны во второй раз подряд.

«Локомотив» захотел купить Промеса

Президент «Локомотива» Илья Геркус снова рассказал, как купил бы игрока «Спартака» Квинси Промеса. Но только за определенную сумму. «В каждое трансферное окно ставится задача усилить команду, чтобы достичь нужного результата. Если нам предложат Промеса за 7–10 миллионов, мы найдем деньги. Голландец – суперигрок, стоящий на самом деле 15–20 миллионов. Это была бы отличная инвестиция», – отметил Геркус. Интересно, что бы на это ответил сам Промес.

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В РФС не хотят экспериментировать с видеоповторами

Руководитель Департамента судейства и инспектирования РФС Андрей Будогосский высказался против введения видеоповторов в чемпионате России. Ранее президент ФИФА Джанни Инфантино сообщил, что эта система будет опробована на Кубке конфедераций.

«Футбол был создан сотню лет назад, а сейчас появляется некая новая игра, которая все больше и больше насаждается разными техническими «прибамбасами». На мой взгляд, это не идет на пользу футболу, это инородное для футбола тело. Я категорически против введения этого в чемпионате России. Хватит того, что мы насладились дополнительными ассистентами судей, от этого количество ошибок, к сожалению, не уменьшается», – сказал Будогосский.

К Кокорину обратились из автомобильного ломбарда

Исполнительный директор «Автоломбарда 38» Александра Довбня сообщила, что нападающему «Зенита» Александру Кокорину было предложено сдать его автомобиль «Бентли» под залог на срок запрета на вождение, который составит от четырех до шести месяцев после инцидента в Москве.

«Мы любим футбол и переживаем за Александра. У него сейчас и так много проблем, мы хотим помочь хотя бы с автомобилем. Сам он из Питера, машина в Москве, прав того и гляди лишат. А у нас крытый охраняемый европаркинг в центре Москвы. Мы не стремимся нажиться на футболисте, а лишь хотим помочь ему преодолеть непростой период в жизни», – сказала Довбня. Что предложили футболисту – можно прочитать здесь.

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ЦСКА и «Зенит» голов не забили

Возможно, Кокорин весь матч размышлял над предложением ломбарда – на поле его почти не было видно, да и весь матч 18-го тура РФПЛ между ЦСКА и «Зенитом» получился крайне скучным – 0:0. ЦСКА заканчивал встречу вдесятером: два предупреждения в течение пяти минут в середине второго тайма получил Понтус Вернблум. Еще в одном сегодняшнем матче тура «Оренбург» на своем поле крупно переиграл «Арсенал» благодаря дублю Георгиева и точному удару Воробьева – 3:0. Завтра в РФПЛ пройдут еще четыре матча.

Календарь РФПЛ

Турнирная таблица РФПЛ

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Лучшие фото с матча ЦСКА – «Зенит»

«МЮ» не обыграл «Борнмут», Ибрагимович не забил пенальти

В матче 27-го тура АПЛ «Манчестер Юнайтед» открыл счет в игре с «Борнмутом» благодаря голу экс-спартаковца Маркоса Рохо, но затем пропустил с пенальти от Кинга. 1:1 – таким счет и остался до конца матча несмотря на то, что весь второй тайм «МЮ» играл в большинстве после удаления футболиста гостей, а затем еще и получил право на пенальти, который не реализовал Златан Ибрагимович, ранее сам чудом избежавший удаления за агрессию по отношению к сопернику.

Манчестер Юнайтед – Борнмут – 1:1 (1:1)

Голы: 1:0 – Рохо, 23; 1:1 – Кинг, 40 (с пенальти).

Удаление: нет – Сурман, 45.

Календарь АПЛ

Турнирная таблица АПЛ

«Рома» подпустила к себе «Наполи»

Расстояние между ними сократилось до двух очков. Теперь «Ювентус» может уйти вперед аж на 10 баллов. А все потому, что в матче 27-го тура Серии А «Наполи» в гостях добился победы над «Ромой» со счетом 2:1. Дублем в составе неаполитанского клуба отметился Дрис Мертенс, который оригинально отпраздновал первый гол. Мяч Строотмана в концовке вернул интригу, причем римляне едва тут же не сравняли счет – в одном из моментов они попали в перекладину, но забить второй гол так и не смогли.

Рома – Наполи – 1:2 (0:1)

Голы: 0:1 – Мертенс, 26; 0:2 – Мертенс, 50; 1:2 – Строотман, 89.

Календарь Серии А

Турнирная таблица Серии А

«Реал» без Роналду разгромил «Эйбар» на выезде

Мадридский «Реал» без травмированного Криштиану Роналду уверенно разобрался с «Эйбаром» в выездном матче 26-го тура Ла Лиги, уже к получасу игры решив ее судьбу. Карим Бензема сделал дубль, Хамес Родригес и Марко Асенсио забили по голу. В составе хозяев отличился Рубен Пенья. «Реал» снова лидирует в турнире.

Эйбар – Реал – 1:4 (0:0)

Голы: 0:1 — Бензема, 14; 0:2 — Бензема, 25; 0:3 — Родригес, 29, 0:4 — Асенсио, 60; 1:4 — Пенья, 72.

Календарь Примеры

Турнирная таблица Примеры

Россия. Премьер-лига Россия Кайрат Локомотив Спартак ЦСКА Зенит Манчестер Юнайтед Борнмут Рома Наполи Реал Эйбар Аршавин Андрей Ибрагимович Златан Кокорин Александр Вернблум Понтус Мертенс Дрис Промес Квинси Геркус Илья Будогосский Андрей
Комментарии (13)
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mango
1488654525
Борнмут красавцы)
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Квант
1488654701
Это не Ибра не забил пенальти,а пенальти не забилось с помощью Ибры
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mihail200606
1488659237
видеоповторы рано или поздно придут в футбол... а то, что количество судейских ошибок не уменьшилось, наверное, судьи хреново готовы, г-н Будогосский?. нечо от техники отмахиваться..

а кокорин в питере себе купит питерские права)
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Робинзон
1488659777
"Московский ломбард предложил Кокорину сдать автомобиль." ..)) молодцы..)) умеют обнадёжить и помочь, красавцы..)) .
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ssspartak
1488662988
Локомотив ждет что им предложат 7-10 лямов за Промеса, я правильно понял??? Они там в своем локомотиве дебилы чтоль совсем (уж простите)? Чего не бесплатно то? С такими мыслями они и на Месси 15-20 лямов найти готовы...
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lihindic
1488662995
нужны повторы....
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Svinka Pepa
1488668895
это все дым в пи...
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igormaddog
1488673685
Вчера играли две моих любимых команды МЮ и ЦСКА,обе сыграли в ничью!!!Матч ЦСКА-Зенит это вообще тоска,две топовых команды России показали такой скучный футбол,что задумываешься очередной раз стоит ли вообще смотреть наш чемпионат?Проще в нете узнать счет,а не мучить себя!!!
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mihail1980
1488702258
даже потеряв права все равно заработает на ламбарде-молодец
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АртурZaСМ
1488702842
Вот я смотрю на эту фотку , где Кокоша на фоне Бугатти и думаю за какие такие заслуги он ездит на таких тачках? Как футболист то ведь полный ноль Забивает что ли по 20 мячей за сезон? Вытаскивает важные матчи для команды? а в особенности для сб. России?
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