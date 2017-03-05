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    «Самое страшное подтвердилось». Как Гончаренко изменил ЦСКА


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    Голосов: 30
    05.03.2017 00:00
    ЦСКА провел первый официальный матч под руководством Виктора Гончаренко, сыграв скучную ничью с «Зенитом». Александр Плеханов рассказывает, что изменилось в игре армейцев после ухода Леонида Слуцкого. Претензий к команде меньше не стало.

    Васин против негатива

    Лет пять подряд в игре ЦСКА не было никакого разнообразия. Слуцкий чуть корректировал стиль, но приевшуюся схему 4-2-3-1 можно было угадать не глядя на состав. В том числе и из-за этого бывший тренер ЦСКА испортил отношения с болельщиками. Виктор Гончаренко же с первого сбора показал, что перемены команде нужны. Построение 3-5-2 – нечто новое, неизведанное. То, чего в ЦСКА раньше не было, теперь продвигается через проверенных белорусским тренером людей.

    Возвращение Васина – главный трансфер зимнего окна для ЦСКА. «Считаю Васина лучшим игроком «Уфы» в первой половине сезона. Он был у меня перед глазами. Аренда пошла Виктору на пользу», – говорит сам Гончаренко об этом решении. В его задумке Васину отведена роль последнего защитника. Ближе к воротам только Игорь Акинфеев. Виктор вступает в единоборства, но в командной перепасовке почти не участвует. Все теперь стало сложнее.

    Убирать из состава Березуцких не собирается даже Гончаренко. Но теперь братьям дали еще более серьезные задания. Когда ЦСКА с мячом, Алексей и Василий сваливаются на края. В игре с «Зенитом» они часто забывали о своих новых обязанностях, получая гневные возгласы от Акинфеева. Гончаренко постоянно разговаривал с Василием Березуцким, пытаясь на практике объяснить, как сохранить командную целостность. Уже лучше, чем ничего.

    «Мечта – забить здесь гол»

    Аарон Оланаре тоже играл за ЦСКА. В прошлом сезоне нигериец, засветившийся в китайском футболе, даже забивал «Зениту». Именно в матче с питерцами он и получил тяжелую травму, отложившую подписание полноценного контракта с армейцами до января. За восстановлением форварда в клубе следили, а потом и вовсе добились его перехода свободным агентом. «Мечта – забить здесь гол. Надеюсь, что она сбудется в матче с «Зенитом», – говорил Оланаре, готовившийся впервые выйти на поле нового армейского стадиона.

    По сравнению с предыдущим сезоном Оланаре пока явно сдал физически. Нападающий много носился по полю и вступал в единоборства, но затем постоянно хватался за колени. Пока его обкатка для новой схемы проходит сложно. Однако Гончаренко поменял нигерийца лишь после удаления Вернблума. Зато в середине второго тайма на поле появился Витиньо, заменивший превратившегося в легкого форварда Ионова. Идеальный план Гончаренко – игра с двумя разноплановыми нападающими.

    «Во втором тайме мы понимали, что уже точно не пропустим. Весь вопрос был в том, забьем ли мы. Самое страшное подтвердилось – 0:0. Ну они просто стоят. Их невозможно поймать на контратаке. Поэтому тяжело. Но тут наша проблема, потому что мы не нашли контраргумента», – рассказал после матча Артем Дзюба. ЦСКА об атаке фактически не думал, а не самое лучшее качество поля сделало матч похожим на вольную борьбу. Даже Понтус Вернблум умудрился получить красную карточку.

    Фанаты круче

    Футбола в главной игре тура было мало. Штанга ворот Акинфеева спасала чаще, чем сам голкипер. Мяч попал в стойку ровно один раз. Опасности на поле не возникало, но ее заменило шоу на трибунах, едва не превратившееся в бойню. Фанаты «Зенита» и ЦСКА, находившиеся на соседних секторах, пытались достать друг друга через заграждение с сеткой. Особо отличившимся петербуржцам удалось оседлать заграждение и показать оппонентам неприличные места. Пытались болельщики достать друг друга и файерами, но едва не покалечили себя самих.

    Вереница стюардов растянулась параллельно с заграждением и конфликт погасила. В целом же даже здесь царило мирное спокойствие. Баннеры сильно за душу не тронули, а кричалки для обеих сторон уже привычные. Разве что для Юрия Жиркова негативное обращение фанатов ЦСКА послужило лишним уроком, что на глазах у фанатов одного из бывших клубов лучше лишний раз не оказываться.

    «Когда стадион полный, как бурлящий котел, нельзя играть плохо», – говорит Гончаренко. На матче присутствовали 26800 зрителей, увидевших странный футбол в исполнении двух лидеров российского футбола. Премьер-лига вернулась, но пока команды из низов таблицы веселят публику больше. «Зенит» мучается, а ЦСКА продолжает перестройку. Ничья в этой игре пошла на пользу «Спартаку». Действующий чемпион готовится отдать титул самому принципиальному конкуренту.

    Лучшие фото с матча ЦСКА – «Зенит»

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: Бомбардир.ру
    Рейтинг: 3 Голосов: 30
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    Комментарии33
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      Рейтинг: +258

      vasiok74 5 марта 2017, 22:11

      игру не смотрел.но вроде и правильно,что не смотрел.скучная игра получилось.

      0
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      Рейтинг: +131

      Spiridonovich 5 марта 2017, 19:02

      Наш "великий тренер", русский Моуринью, Слуцкий, наконец то сбежал, но его трусливая игра осталась. За 90 минут променада по полю, команда умудрилась ни разу не ударить по воротам. Может это очередное достижение ЦСКА следует занести в книгу Гиннеса. Следует разогнать этих бездельников и тунеядцев, а деньги отдать в детские дома.

      -1
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      Рейтинг: +131

      Spiridonovich 5 марта 2017, 18:54

      Что это было? Что делали на поле в течение полутора часов 22 бугая-миллионера?

      2
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      Рейтинг: +148

      Розарио Агро 5 марта 2017, 18:48

      Всё в поряде, полёт нормальный )
      Перестройка нужна была, результат придёт.
      Трепещите недруги, кони набирают ход

      1
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      Рейтинг: +11479

      alex1951 5 марта 2017, 14:50

      Гончаренко уйдет,что делать будете,,Кони,,?
      ответ очевиден - в ослов превратитесь....
      хотя и так понятно.

      -1
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      Рейтинг: +10

      asad75 5 марта 2017, 13:58

      пока вы будете там делить первое место (Спартак ЦСКА Зенит) Краснодар станет чемпионом !)

      1
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      Рейтинг: +1481

      GM 5 марта 2017, 12:29

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      >>>> Ничья в этой игре пошла на пользу «Спартаку».

      Если Спартак выиграет.

      -4
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      Рейтинг: +752

      alex1004 > GM 5 марта 2017, 12:58

      :) Даже если проиграет...
      Эта ничья дает Спартаку право на ошибку в матче с Краснодаром. Значит игроки будут меньше нервничать, а играть станет проще. В любом случае останется вполне комфортные плюс четыре, т.е. будет право на еще одно поражение.

      1
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      Рейтинг: +23

      бардачок 5 марта 2017, 11:52

      Нытики тупые!!!!!! не болейте за ЦСКА никогда!! Команда после перерыва с новым составом ,с новой схемой , с новым тренером.Не сыгранности ,ничего нет, а зиня после еврокубка уже с определившимся составом играл, при этом ЦСКА в 10-ом был и даже при этом в обороне не отстаивался
      а псевдо-фаны уже грязню команду поливают,сдохните с*ки

      -1
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      Рейтинг: +43

      Kurt Broot 5 марта 2017, 11:49

      просто никто не хотел первым пропустить.вот и весь скучный матч.

      0
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      Рейтинг: +2460

      Аид666 5 марта 2017, 10:36

      автора в топку... "ЦСКА об атаке фактически не думал, а не самое лучшее качество поля сделало матч похожим на вольную борьбу." Однако при этом создал больше моментов чем горе нападение Зенита... Написана шляпа какая-то... Не понравилось пока одно то что осталось от Слуцкого - игра на Акинфея и вынос в никуда... что в сборной что в ЦСКА. Ну и еще одна нелепость - пыжиться играть в основном верхом, не футбол получается а волейбол какой-то...

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