«Самое страшное подтвердилось». Как Гончаренко изменил ЦСКА

Васин против негатива

Лет пять подряд в игре ЦСКА не было никакого разнообразия. Слуцкий чуть корректировал стиль, но приевшуюся схему 4-2-3-1 можно было угадать не глядя на состав. В том числе и из-за этого бывший тренер ЦСКА испортил отношения с болельщиками. Виктор Гончаренко же с первого сбора показал, что перемены команде нужны. Построение 3-5-2 – нечто новое, неизведанное. То, чего в ЦСКА раньше не было, теперь продвигается через проверенных белорусским тренером людей.

Возвращение Васина – главный трансфер зимнего окна для ЦСКА. «Считаю Васина лучшим игроком «Уфы» в первой половине сезона. Он был у меня перед глазами. Аренда пошла Виктору на пользу», – говорит сам Гончаренко об этом решении. В его задумке Васину отведена роль последнего защитника. Ближе к воротам только Игорь Акинфеев. Виктор вступает в единоборства, но в командной перепасовке почти не участвует. Все теперь стало сложнее.

Убирать из состава Березуцких не собирается даже Гончаренко. Но теперь братьям дали еще более серьезные задания. Когда ЦСКА с мячом, Алексей и Василий сваливаются на края. В игре с «Зенитом» они часто забывали о своих новых обязанностях, получая гневные возгласы от Акинфеева. Гончаренко постоянно разговаривал с Василием Березуцким, пытаясь на практике объяснить, как сохранить командную целостность. Уже лучше, чем ничего.

«Мечта – забить здесь гол»

Аарон Оланаре тоже играл за ЦСКА. В прошлом сезоне нигериец, засветившийся в китайском футболе, даже забивал «Зениту». Именно в матче с питерцами он и получил тяжелую травму, отложившую подписание полноценного контракта с армейцами до января. За восстановлением форварда в клубе следили, а потом и вовсе добились его перехода свободным агентом. «Мечта – забить здесь гол. Надеюсь, что она сбудется в матче с «Зенитом», – говорил Оланаре, готовившийся впервые выйти на поле нового армейского стадиона.

По сравнению с предыдущим сезоном Оланаре пока явно сдал физически. Нападающий много носился по полю и вступал в единоборства, но затем постоянно хватался за колени. Пока его обкатка для новой схемы проходит сложно. Однако Гончаренко поменял нигерийца лишь после удаления Вернблума. Зато в середине второго тайма на поле появился Витиньо, заменивший превратившегося в легкого форварда Ионова. Идеальный план Гончаренко – игра с двумя разноплановыми нападающими.

«Во втором тайме мы понимали, что уже точно не пропустим. Весь вопрос был в том, забьем ли мы. Самое страшное подтвердилось – 0:0. Ну они просто стоят. Их невозможно поймать на контратаке. Поэтому тяжело. Но тут наша проблема, потому что мы не нашли контраргумента», – рассказал после матча Артем Дзюба. ЦСКА об атаке фактически не думал, а не самое лучшее качество поля сделало матч похожим на вольную борьбу. Даже Понтус Вернблум умудрился получить красную карточку.

Фанаты круче

Футбола в главной игре тура было мало. Штанга ворот Акинфеева спасала чаще, чем сам голкипер. Мяч попал в стойку ровно один раз. Опасности на поле не возникало, но ее заменило шоу на трибунах, едва не превратившееся в бойню. Фанаты «Зенита» и ЦСКА, находившиеся на соседних секторах, пытались достать друг друга через заграждение с сеткой. Особо отличившимся петербуржцам удалось оседлать заграждение и показать оппонентам неприличные места. Пытались болельщики достать друг друга и файерами, но едва не покалечили себя самих.

Вереница стюардов растянулась параллельно с заграждением и конфликт погасила. В целом же даже здесь царило мирное спокойствие. Баннеры сильно за душу не тронули, а кричалки для обеих сторон уже привычные. Разве что для Юрия Жиркова негативное обращение фанатов ЦСКА послужило лишним уроком, что на глазах у фанатов одного из бывших клубов лучше лишний раз не оказываться.

«Когда стадион полный, как бурлящий котел, нельзя играть плохо», – говорит Гончаренко. На матче присутствовали 26800 зрителей, увидевших странный футбол в исполнении двух лидеров российского футбола. Премьер-лига вернулась, но пока команды из низов таблицы веселят публику больше. «Зенит» мучается, а ЦСКА продолжает перестройку. Ничья в этой игре пошла на пользу «Спартаку». Действующий чемпион готовится отдать титул самому принципиальному конкуренту.

Лучшие фото с матча ЦСКА – «Зенит»