Гончаренко зарабатывает в ЦСКА в 5 раз меньше Слуцкого. «РБ Лейпциг» снова возглавил таблицу Бундеслиги. Дайджест событий дня

Бышовец: «Спартаку» нужна адекватная замена Зе Луишу»

«Мы увидели, с какими проблемами сталкивается «Спартак» в отсутствие Зе Луиша, так что ему явно нужна адекватная замена. А вот «Зениту» нужно подумать об укреплении обороны. И, конечно, большая работа предстоит в ЦСКА и «Краснодаре». Виктору Гончаренко нужно обратить внимание на молодежь, краснодарцам же нужны игроки для того, чтобы не повторились проблемы первой части сезона, когда команда столкнулась с эпидемией травм», – заявил заслуженный тренер СССР Анатолий Бышовец.

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Касильяс не исключил возможности сыграть на чемпионате мира-2018

Голкипер «Порту» и сборной Испании Икер Касильяс не исключил возможности сыграть на чемпионате мира-2018, который пройдет в России. Напомним, в последнее время 35-летний вратарь не вызывался под знамена национальной команды.

«Я еще не принял решения завершить карьеру в составе сборной Испании. Почему бы мне не сыграть на чемпионате мира в России? Невызов в национальную команду хорошо влияет на меня. Я никогда не опускал рук, но ушел в сторону от проблем», – сказал Касильяс.

Гончаренко зарабатывает в ЦСКА в пять раз меньше, чем Слуцкий

Футбольный агент Владимир Абрамов поделился мнением о приходе Виктора Гончаренко на пост главного тренера ЦСКА, а также высказался относительно непростого финансового положения московского клуба.

– ЦСКА, судя по всему, на ближайшие сезоны выпадает из чемпионской гонки и начинает перестраивать команду?

– Пришел Виктор Гончаренко, дали ему контракт 350 тысяч евро, это в пять раз меньше, чем зарабатывал Леонид Слуцкий. Спонсоры особо в клуб не идут, потому что задолженности у владельца клуба колоссальные, финансовые трудности огромные. Хоть и построили стадион. Мне нравится, что армейцы пытаются своими силами выбраться из финансового кризиса. Тяжело будет ввязаться в чемпионскую гонку своими силами. Но можно, у нас есть прецедент – «Ростов», который в предбанкротном состоянии стал бы чемпионом, не спаси Игорь Акинфеев ЦСКА в майском матче с «Рубином» (1:0). Москвичи, если бы не выиграли золото в прошлом сезоне, сейчас бы уже обанкротились. Однако, скорее всего, «Ростов» – исключение, которое подтверждает правило. ЦСКА попробует сделать что-то подобное.

АПЛ. «Челси» одолел «Кристал Пэлас» благодаря голу Косты и продлил свою победную серию

В матче 17-го тура АПЛ «Челси» в гостях добился минимальной победы над «Кристал Пэлас» со счетом 1:0. Судьбу встречи решил Диего Коста, отличившийся единственным голом на 43-й минуте встречи. Таким образом, синие набрали 43 очка и продолжают единолично возглавлять турнирную таблицу.

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Чемпионат Англии. АПЛ. 17-й тур

Кристал Пэлас – Челси – 0:1 (0:1)

Гол: 0:1 – Коста, 43.

Календарь АПЛ

Турнирная таблица АПЛ

Стеван Йоветич может перейти в «Спартак»

Нападающий «Интера» Стеван Йоветич в ближайшее трансферное окно может оказаться в российском клубе. Как сообщает Blastingnews.com, футболист может перейти в «Спартак». Однако отмечается, что сам футболист не намерен переезжать в Россию. В текущем сезоне Серии А на счету Йоветича пять матчей.

Бундеслига. «РБ Лейпциг» обыграл «Герту», Коноплянка спас «Шальке-04» от поражения в матче с «Фрайбургом»

В матче 15-го тура Бундеслиги «РБ Лейпциг» в родных стенах одержал победу над «Гертой» со счетом 2:0. Данный успех позволил хозяевам вырваться в лидеры турнирной таблицы.

В других встречах игрового дня «Майнц» благодаря хет-трику Данни Латца обыграл «Гамбург», «Шальке-04» ушел от поражения против «Фрайбурга», «Вердер» обменялся голами с «Кельном», «Аугсбург» одолел менхенгладбахскую «Боруссию».

Чемпионат Германии. Бундеслига. 15-й тур

Аугсбург – Боруссия М – 1:0 (0:0)

Гол: 1:0 – Хинтереггер, 75.

Вердер – Кельн – 1:1 (1:1)

Голы: 0:1 – Руднев, 28; 1:1 – Гнабри, 40.

Майнц – Гамбург – 3:1 (1:1)

Голы: 0:1 – Вуд, 21; 1:1 – Латца, 35; 2:1 – Латца, 56; 3:1 – Латца, 67.

РБ Лейпциг – Герта – 2:0 (1:0)

Голы: 1:0 – Вернер, 40; 2:0 – Орбан, 62.

Шальке-04 – Фрайбург – 1:1 (0:0)

Голы: 0:1 – Нидерлехнет, 64; 1:1 – Коноплянка, 75.

Календарь Бундеслиги

Турнирная таблица Бундеслиги

Примера. Гол Сауля принес «Атлетико» победу над «Лас-Пальмасом»

В матче 16-го тура Примеры «Атлетико» на своем поле добился минимальной победы над «Лас-Пальмасом» – 1:0. Единственный гол встречи на свой счет записал Сауль.

Данный успех позволил мадридскому клубу набрать 28 очков и подняться на пятое место в турнирной таблице. В активе «Лас-Пальмаса» – 21 балл и 10-я позиция.

Чемпионат Испании. Примера. 16-й тур

Атлетико – Лас-Пальмас – 1:0 (0:0)

Гол: 1:0 – Сауль, 59.

Календарь Примеры

Турнирная таблица Примеры

Лев считает Тони Крооса лучшим футболистом в мире

Главный тренер сборной Германии Йоахим Лев поставил полузащитника национальной команды и «Реала» Тони Крооса на первое место в голосовании за «Золотой мяч-2016» по версии ФИФА. На вторую строчку специалист поставил Месута Озила, на третье – Мануэля Нойера.

«Кроос безукоризненно играет на очень высоком уровне. В этом году он выиграл Лигу чемпионов с «Реалом» и хорошо выступал за национальную команду. На него всегда можно положиться. Думаю, этого достаточно, чтобы проголосовать за него», – сказал Лев.

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