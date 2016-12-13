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    Пять причин, почему все ненавидят «Золотой мяч»


    2.7
    Голосов: 11
    13.12.2016 15:00
    Криштиану Роналду получил «Золотой мяч». Теперь – вновь от журнала France Football. Дмитрий Проскурин доказывает, почему на это уже невозможно нормально реагировать.

    Два «мяча»

    Журнал France Football и ФИФА не договорились о новом контракте, и теперь – ура-ура – решать все будут журналисты, которые смотрят футбол в отличие от африканских физруков. Все это здорово, но ФИФА все равно вручит свою награду – господам из Фиджи и Экваториальной Гвинеи придется напрячься и вспомнить пару фамилий.

    И дополнительные битвы в интернете обеспечены. Значимость приза будет определяться, в первую очередь тем, за кого вы болеете. И в будущем (а за этот год оба «мяча» наверняка получит Роналду) мы будем делать дурацкую приписку, по какой версии игрок круче. Все это грубо обесценивает премию, важность которой и так жутко подкосили за последние годы.

    France Football не пошел против мейнстрима

    Единственный смысл возвращения «Золотого мяча» в глянцевые лапы France Football – не наградить Роналду или Месси. Сделать наш монитор свежее. Да и свою обложку тоже. Представьте Антуана Гризманна в парадном костюме и с золотой побрякушкой в руках, которую удалось отвоевать у португало-аргентинского чудовища. Но этого придется ждать еще как минимум год.

    Можно говорить, что Роналду – единственный претендент. Лига чемпионов, Евро – главные медали года отправятся в его музей. Только так можно рассуждать и о Пепе. Ведь если Фернанду Сантуша проверить на полиграфе, то тренер португальцев, будь такой строгий выбор, взял бы на Евро монстра-защитника, а не Криштиану.

    Фактор Роналду по-прежнему мощный. Но не настолько, чтобы опять заставить нас уснуть. Вновь идеальная улыбка. Вновь какие-то привычные слова от человека, которому пора рассказать о своей сексуальной ориентации (или подтвердить, или убить все домыслы). Но мы вручим ему приз и пойдем читать новости о «Спартаке». Опять.

    Информационный шум

    Фанаты футболистов – тема отдельная. На нее можно не обращать внимания – просто не открывать комментарии. Другое дело – ежегодный поток мнений и попыток осознать, что мы живем в эпоху двух великих игроков. Будто это имеет какое-то значение. Получи в свое время «мячи» Снейдер или Хави с Иньестой, то что – эпоха бы изменилась от этого?

    А ведь мы пойдем по второму кругу в январе. Какую-то позолоченную железяку получит Роналду. И держитесь – ваш интернет в винегрете из радости, троллинга, ненависти и показушной апатии ко всему происходящему. Абстрагироваться приходится не только от безумных комментариев юношей, но и от всех спортивных СМИ.

    Вручение приза за год, а не сезон

    Классическая претензия к «Золотому мячу» – вручение его в конце (как в 2016-м) или в начале года (как ранее). Французский журнал прошляпил очевидную возможность повысить значимость своего приза. Во-первых, было бы логичнее провести церемонию летом, когда сложилось цельное впечатление о сезоне. Во-вторых, разнос по времени с премией ФИФА, которая попытается отвлечь на себя внимание пародией на «Оскар» (France Football на такое мероприятие не имеет средств).

    Премия ради премии

    Французы самодовольно поспешили, вспомнили свою значимость, покрасовались логотипом на фоне Роналду и продолжат тихо работать до декабря следующего года. Это окончательно доказывает: «Золотой мяч» – тщеславие организаторов, а всякие аналоги придумывать и не нужно. Футбольный мир получил свою премию Никиты Михалкова, где все делается только потому, что когда-то было так заведено. Приятно, что это не ломает футбол, который вне рамок банкетных залов.

    Напишите в комментариях фамилию футболиста, который должен получить «Золотой мяч». Ведь мнение журналистов или тренеров уже давно не ценнее вашего.

    Рейтинг: альтернативный «Золотой мяч» — без Роналду и Месси

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: Glammynews, Instagram, France Football
    Рейтинг: 2.7 Голосов: 11
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    Комментарии21
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      Рейтинг: +17

      skinshow 15 декабря 2016, 00:18

      каким образом он его получил???!!!!!!!! В финале евро плакал за пределами поля!!!!!!!!! не лучший бомбардир!!!!!!!! И разрыв между ним и Месси больше чем в " раза!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! КАК В ДВА РАЗА РАЗРЫВ МОЖЕТ БЫТЬ????? ЧТО ЗА ЧУШЬ?????? и в списке даже нет Иньесты, вообще нет КАК?!?!?!?!?!

      0
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      Рейтинг: +11

      no name 13 14 декабря 2016, 21:07

      Логика.
      Роналду лучший, потому что больше всех забил? - Нет, больше всех забил Суарес, Роналду второй в сезоне и лишь четвертый по этому показателю в календарном году!! Роналду лучший, потому что больше всех отдавал голевых передач? - Нет, больше всех ассистировал Лео Месси, Роналду же в сезоне по этому показателю не входит даже в топ 10! Роналду лучший, потому что его игра очень зрелищна, например, он много обводил!!? - Нет, больше всего обводок у Неймара, Роналду 156 по этому показателю!!! Роналду лучший, потому что больше всех забивал со штрафных? - Нет, лучший по этому показателю Лео Месси, Роналду нет даже в топ 50 исполнителей штрафных!!! А, наверное, Роналду играл ключевую роль в важных матчах? Статистка Роналду в важнейших матчах: финал Евро - не играл, финал ЛЧ - 0 голов и 0 голевых, 1/2 финала ЛЧ - первый матч не играл, второй матч - 0 голов и 0 голевых, Суперкубок Европы – не будет играть!! Может Роналду был лучшим игроком на Евро? - Нет, лучшим игроком признали Гризмана, а по игре лучшим был Бейл, Роналду же в рейтинге игроков лишь 51!! Ок, может Роналду тащил свою команду в Ла Лиге и второе место его команды это вина партнеров? Статистка Роналду с топ 4 клубами Ла Лиги: Атлетико М. (2 матча) - 0 голов и 0 голевых; Севилья (2 матча) - 0 голов и 0 голевых; Вильереал (2 матча) - 0 голов и 0 голевых; Барселона (2 матча) - 1 гол и 0 голевых!!!
      Так, ничего непонятно!! Может быть Роналду лучший игрок просто потому, что его команда выиграла два престижных трофея? - Тогда почему в 2015 году в тройке претендентов на золотой мяч не было Суареса (5 титулов), а был Роналду с нулем в графе титулы или вспомнить 2013 год, где все, что можно выиграл Рибери, у Роналду были все те же 0 командных трофеев!
      Так объясните мне логику УЕФА, дамы и господа!? Если это индивидуальная награда, то как один из самых бесполезных игроков на Евро, который даже в своей сборной не лучший, может стать лучшим игроком Европы?
      А теперь цифры!
      Статистика (гол+пас) в сезоне 15/16:
      1. Суарес - 87 (60+27)
      2. Месси – 75 (47+28)
      3. Роналду – 72 (54+18)
      Статистика командных трофеев в сезоне 15/16:
      1. Месси – 4 + серебро Копа Америка
      2. Суарес - 4
      3. Роналду – 2
      Статистика Месси (Копа Америка) и Роналду (Евро):
      1. Месси – 373 минуты – 5 голов, 5 голевых, 4 победы, 1 поражение по пенальти.
      2. Роналду – 600 минут, 3 гола, 2 голевые, 1 победа, 5 ничейных результатов в основное время.
      Отсутствие Месси и Суареса в тройке – это плевок в лицо футбольным болельщикам или как можно объяснить, что нет Суареса у которого по системе гол+пас статистике лучше, чем у Бейла и Гризмана вместе взятых!!!! У Гризмана ни одного командного трофея в сезоне!!!! У Бейла только один титул – победа в ЛЧ, но в этом турнире он не забил ни одного гола.
      Я думаю, этот сезон прекрасно показал отношение и позицию УЕФА к игрокам Барселоны, вечные преследования игроков, трансферные баны … Заговор против Барселоны или политика Европы в поддержку геев? УЕФА хочет доказать нам, что геи, типа Роналду, тоже люди и к ним нужно относится нормально!?

      1
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      Рейтинг: +12

      Romario Cortez > no name 13 15 декабря 2016, 14:39

      та да,все факторы против него,и гол Рамоса в финале ЛЧ который на дв перевёл игру а за него не голосовали даже,и то что евро было выиграно без Роналдо тоже никто не берёт во внимание,просто футбол стал через чур коррумпирован,никто уже не смотрит на действия игроков а только на их фамилии и бабки

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      Рейтинг: +326

      hjvfybcn > no name 13 16 декабря 2016, 10:27

      Когда комментарий круче чем статья)

      0
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      Рейтинг: +2711

      Masteralex > no name 13 17 декабря 2016, 19:14

      1. 3-й по системе гол + пас

      2. 2-й по количеству забитых голов

      3. 2 самых главные трофея года (Чемпионат Европы + Лига чемпионов), при этом являясь лидером команды, да у Месси 4 трофея, но трофеи так себе, кубок страны, победа в чемпионате страны, клубный чемпионат мира, в котором нет борьбы и суперкубок Европы. Тот самый момент когда 4 трофея херня по сравнению с двумя.

      4. Истерика Месси после поражения в Копа Америки тоже сыграла не маловажную роль. Потому что золотой мяч дают лучшему игроку, а лучший игрок это прежде всего лидер.

      5. Почему нет Гризманна, именно поэтому и нет, это игрок настроения и сейчас наглядно видно в Чемпионате Испании, что не тянет он на золотой мяч по итогам года, потому что его команда не показывает хорошего футбола, а Гризманн не забивает уже 2 месяца.

      0
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      Рейтинг: +29

      Her.O 14 декабря 2016, 10:59

      Гризманн второе место, Рамос или Бейл третье.

      0
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      Рейтинг: +29

      Her.O 14 декабря 2016, 10:58

      В прошлом году Суарес заслуживал больше, но в этом Роналду все таки заслужил точно.

      0
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      Рейтинг: +191

      bafor 13 декабря 2016, 18:43

      А кому ещё давать ЗМ? Гризману, Суаресу, Месси? Они классные футболисты. Я не такой большой эксперт в области футбола, и не болею за Реал, но, по-моему мнению, Роналду, действительно, заслужил ЗМ больше остальных. Пахал он на поле, как мог, и делал для команды многое. И не мало важный критерий - завоевал он много трофеев в этом году.

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      Рейтинг: +12

      Romario Cortez > bafor 15 декабря 2016, 14:42

      не он их завоевал а его команда и не надо приписывать общее достижение к конкретно одному футболисту,футбол это командная игра

      0
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      Рейтинг: +468

      LIO1987 13 декабря 2016, 18:30

      Идиотизм!!!

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      Рейтинг: +17247

      vick-north-west 13 декабря 2016, 18:26

      Если бы сборная Франции не дошла до финала на Евро, победив саму Германию, думаю, Франс Футбол не дернулся бы возрождать свой приз.

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      Рейтинг: +45

      Тим2015 13 декабря 2016, 17:53

      я не знал о чем писать .

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      Рейтинг: +1896

      multiscan 13 декабря 2016, 16:17

      Почему ВСЕ ненавидят "Золотой мяч? Впервые об этом слышу. А вот почему его противники берутся говорить об этом от имени всех - действительно интересно!

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      Рейтинг: +617

      nelez 13 декабря 2016, 16:07

      ЗАСЛУЖИЛ

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