Пять причин, почему все ненавидят «Золотой мяч»

Два «мяча»
Журнал France Football и ФИФА не договорились о новом контракте, и теперь – ура-ура – решать все будут журналисты, которые смотрят футбол в отличие от африканских физруков. Все это здорово, но ФИФА все равно вручит свою награду – господам из Фиджи и Экваториальной Гвинеи придется напрячься и вспомнить пару фамилий.
И дополнительные битвы в интернете обеспечены. Значимость приза будет определяться, в первую очередь тем, за кого вы болеете. И в будущем (а за этот год оба «мяча» наверняка получит Роналду) мы будем делать дурацкую приписку, по какой версии игрок круче. Все это грубо обесценивает премию, важность которой и так жутко подкосили за последние годы.
France Football не пошел против мейнстрима
Единственный смысл возвращения «Золотого мяча» в глянцевые лапы France Football – не наградить Роналду или Месси. Сделать наш монитор свежее. Да и свою обложку тоже. Представьте Антуана Гризманна в парадном костюме и с золотой побрякушкой в руках, которую удалось отвоевать у португало-аргентинского чудовища. Но этого придется ждать еще как минимум год.
Можно говорить, что Роналду – единственный претендент. Лига чемпионов, Евро – главные медали года отправятся в его музей. Только так можно рассуждать и о Пепе. Ведь если Фернанду Сантуша проверить на полиграфе, то тренер португальцев, будь такой строгий выбор, взял бы на Евро монстра-защитника, а не Криштиану.
Фактор Роналду по-прежнему мощный. Но не настолько, чтобы опять заставить нас уснуть. Вновь идеальная улыбка. Вновь какие-то привычные слова от человека, которому пора рассказать о своей сексуальной ориентации (или подтвердить, или убить все домыслы). Но мы вручим ему приз и пойдем читать новости о «Спартаке». Опять.
Информационный шум
Фанаты футболистов – тема отдельная. На нее можно не обращать внимания – просто не открывать комментарии. Другое дело – ежегодный поток мнений и попыток осознать, что мы живем в эпоху двух великих игроков. Будто это имеет какое-то значение. Получи в свое время «мячи» Снейдер или Хави с Иньестой, то что – эпоха бы изменилась от этого?
А ведь мы пойдем по второму кругу в январе. Какую-то позолоченную железяку получит Роналду. И держитесь – ваш интернет в винегрете из радости, троллинга, ненависти и показушной апатии ко всему происходящему. Абстрагироваться приходится не только от безумных комментариев юношей, но и от всех спортивных СМИ.
Вручение приза за год, а не сезон
Классическая претензия к «Золотому мячу» – вручение его в конце (как в 2016-м) или в начале года (как ранее). Французский журнал прошляпил очевидную возможность повысить значимость своего приза. Во-первых, было бы логичнее провести церемонию летом, когда сложилось цельное впечатление о сезоне. Во-вторых, разнос по времени с премией ФИФА, которая попытается отвлечь на себя внимание пародией на «Оскар» (France Football на такое мероприятие не имеет средств).
.@Cristiano pose avec son #ballondor pour la quatrième fois. Parabéns ! pic.twitter.com/FXDixgAliq— L'ÉQUIPE (@lequipe) 12 декабря 2016 г.
Премия ради премии
Французы самодовольно поспешили, вспомнили свою значимость, покрасовались логотипом на фоне Роналду и продолжат тихо работать до декабря следующего года. Это окончательно доказывает: «Золотой мяч» – тщеславие организаторов, а всякие аналоги придумывать и не нужно. Футбольный мир получил свою премию Никиты Михалкова, где все делается только потому, что когда-то было так заведено. Приятно, что это не ломает футбол, который вне рамок банкетных залов.
Напишите в комментариях фамилию футболиста, который должен получить «Золотой мяч». Ведь мнение журналистов или тренеров уже давно не ценнее вашего.
Рейтинг: альтернативный «Золотой мяч» — без Роналду и Месси